Перрен — о Сперцяне: «Он мог бы заиграть в команде уровня ПСЖ»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен оценил уровень своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.
Сперцян мог бы заиграть в команде уровня «Пари Сен-Жермен». Эдуард — отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из ПСЖ, то сможет показывать хороший футбол. Лично я хотел бы, чтобы сейчас он остался в «Краснодаре». Но при этом надеюсь, что когда-нибудь у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу.
Ранее сам Сперцян высказался по поводу своего возможного трансфера в европейский клуб.
Удачи Эдику!!!!!!!
