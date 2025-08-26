 
Перрен — о Сперцяне: «Он мог бы заиграть в команде уровня ПСЖ»

вчера, 13:29

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен оценил уровень своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.

Сперцян мог бы заиграть в команде уровня «Пари Сен-Жермен». Эдуард — отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из ПСЖ, то сможет показывать хороший футбол. Лично я хотел бы, чтобы сейчас он остался в «Краснодаре». Но при этом надеюсь, что когда-нибудь у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу.

Ранее сам Сперцян высказался по поводу своего возможного трансфера в европейский клуб.

Scorp689
Scorp689
вчера в 15:24
Как у нас говорят... Бы мешают как столбы...
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 15:02
Под Мишеля канает, распиаренный.)))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:58
Зато он играет без щитков!)
Capral
Capral
вчера в 14:41
Полностью согласен. Если там прижился, даже этот, распиаренный, то Эдик, однозначно мог бы сыграть. У Сперцяна есть футбольный интеллект, именно то, чего нет у этого, распиаренного.
Удачи Эдику!!!!!!!
a5f6ngw45xph
a5f6ngw45xph
вчера в 13:41
Еще бы росточка и массы тела немного прибавить...
Гость
