Грилиш — об игре за «Манчестер Сити»: «Я не получал радости от футбола»

вчера, 12:53

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш, перешедший в ливерпульский клуб на правах аренды из «Манчестер Сити», оценил предыдущие 2 года своей карьеры.

Думаю, что в последние пару лет я как будто потерял любовь к футболу. Нет, не совсем потерял, но просто не получал от него столько радости, сколько должен был. Моя семья иногда говорила мне об этом, когда я был дома. И это не из-за кого-то другого, а только из-за меня самого. Но да, я по-настоящему люблю футбол и хочу снова ощущать то чувство, когда просыпаешься в день матча и не можешь дождаться выхода на поле. Теперь я это почувствовал.

На данный момент у Грилиша 2 матча за «ирисок» в Английской Премьер-Лиге и 2 голевые передачи.

ManUnited87
ManUnited87
вчера в 13:28
c похмелья тяжело играть, не до радости.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:59
Все в курсе где и какую он искал радость заместо этой
