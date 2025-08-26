Грилиш — об игре за «Манчестер Сити»: «Я не получал радости от футбола»

Полузащитник «Эвертона» , перешедший в ливерпульский клуб на правах аренды из «Манчестер Сити», оценил предыдущие 2 года своей карьеры.

Думаю, что в последние пару лет я как будто потерял любовь к футболу. Нет, не совсем потерял, но просто не получал от него столько радости, сколько должен был. Моя семья иногда говорила мне об этом, когда я был дома. И это не из-за кого-то другого, а только из-за меня самого. Но да, я по-настоящему люблю футбол и хочу снова ощущать то чувство, когда просыпаешься в день матча и не можешь дождаться выхода на поле. Теперь я это почувствовал.