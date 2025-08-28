Сорокин: «Рахимов мне говорил, что я – не футболист. Доказываю обратное»

1756364908

вчера, 10:08

Защитник «Кайрата» после выхода клуба из Алматы в Лигу чемпионов вспомнил о сотрудничестве с тренером в казанском «Рубине»:

В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали». У меня – своя дорога, у него – своя. Рахимов мне говорил, что я – не футболист. А я доказываю ему обратное.

Сорокин принадлежал «Рубину» с сентября 2023 года по май 2024-го, сыграв за то время лишь два матча Кубке России.

В послематчевой серии пенальти против «Селтика» точный удар российского защитника помог «Кайрату» одержать победу и впервые в истории выйти в общий этап Лиги чемпионов.