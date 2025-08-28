 
Сорокин: «Рахимов мне говорил, что я – не футболист. Доказываю обратное»

вчера, 10:08

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин после выхода клуба из Алматы в Лигу чемпионов вспомнил о сотрудничестве с тренером Рашидом Рахимовым в казанском «Рубине»:

В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали». У меня – своя дорога, у него – своя. Рахимов мне говорил, что я – не футболист. А я доказываю ему обратное.

Сорокин принадлежал «Рубину» с сентября 2023 года по май 2024-го, сыграв за то время лишь два матча Кубке России.

В послематчевой серии пенальти против «Селтика» точный удар российского защитника помог «Кайрату» одержать победу и впервые в истории выйти в общий этап Лиги чемпионов.

Брулин
Брулин
вчера в 14:12
Бенефис Сорокина, дождался чтобы ответить, будто он своим ударом вывел команду дальше.
Теперь в самой Лиге чемпионов, пусть что-нибудь покажет.
Gotlib
Gotlib
вчера в 12:37
Рахим попал в просак.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:23, ред.
А, что собственно доказал Сорокин Рахимову?
Ну, сотворил Кайрат сенсацию, отбился от слабенького Селтика, дотянул до пенальти и вышел в ЛЧ.
А чего сам Сорокин добился к 29 годам? Уехал в Казахстан играть?
Вот доказал так доказал и ещё гордится этим.
Просто на эмоциях вспомнил обиду и высказался с дуру.
Посмотрим как ты в ЛЧ сыграешь, что ты там докажешь.
Возможно Рахимов прав окажется, тогда и посмотрим, что скажешь.
adekvat
adekvat
вчера в 11:15
Ну Рубин ни так часто бьет пенальти что бы дорожить таким игроком.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:53
Сорокин даёт возможность заработать жёлтой прессе - любят они жареное... Егор хорошо выбрал время для рассчёта с оскорбившим его человеком. Есть такая восточная поговорка – "Не мстят только трусы, а мстят сразу дураки". Теперь Рахимов будет больше думать, прежде чем что-то говорить...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:40
Тоже помню его игру и думал , что парень будет прогрессировать в нашем футболе...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:11
Я помню этого парня в играх за Краснодар. Прекрасный защитник.
