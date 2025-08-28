Сорокин: «Рахимов мне говорил, что я – не футболист. Доказываю обратное»

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин после выхода клуба из Алматы в Лигу чемпионов вспомнил о сотрудничестве с тренером Рашидом Рахимовым в казанском «Рубине»:
В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали». У меня – своя дорога, у него – своя. Рахимов мне говорил, что я – не футболист. А я доказываю ему обратное.
Сорокин принадлежал «Рубину» с сентября 2023 года по май 2024-го, сыграв за то время лишь два матча Кубке России.
В послематчевой серии пенальти против «Селтика» точный удар российского защитника помог «Кайрату» одержать победу и впервые в истории выйти в общий этап Лиги чемпионов.
Ну, сотворил Кайрат сенсацию, отбился от слабенького Селтика, дотянул до пенальти и вышел в ЛЧ.
А чего сам Сорокин добился к 29 годам? Уехал в Казахстан играть?
Вот доказал так доказал и ещё гордится этим.
Просто на эмоциях вспомнил обиду и высказался с дуру.
Посмотрим как ты в ЛЧ сыграешь, что ты там докажешь.
Возможно Рахимов прав окажется, тогда и посмотрим, что скажешь.
