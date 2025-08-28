Сергеев — о матче против «Крыльев Советов»: «Рад был вернуться в Самару»

Нападающий московского «Динамо» оценил матч группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов».

Тёплые эмоции. Рад был вернуться в Самару, потому что о городе у меня позитивные, тёплые и хорошие воспоминания. Хорошо, что «Крылья» попались нам в Кубке. Меня по-доброму встретили болельщики и бывшие одноклубники. Конечно, жалко, что не удалось выиграть, но серия пенальти — это лотерея, как говорится. Ничего страшного, идём дальше. Обидно ли упускать очки? Конечно, всегда обидно проигрывать. Не забили свои моменты, но ничего страшного. Я думаю, нас скоро прорвёт, всё будет хорошо.