Сергеев — о матче против «Крыльев Советов»: «Рад был вернуться в Самару»

вчера, 10:32
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев оценил матч группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов».

Тёплые эмоции. Рад был вернуться в Самару, потому что о городе у меня позитивные, тёплые и хорошие воспоминания. Хорошо, что «Крылья» попались нам в Кубке. Меня по-доброму встретили болельщики и бывшие одноклубники. Конечно, жалко, что не удалось выиграть, но серия пенальти — это лотерея, как говорится. Ничего страшного, идём дальше. Обидно ли упускать очки? Конечно, всегда обидно проигрывать. Не забили свои моменты, но ничего страшного. Я думаю, нас скоро прорвёт, всё будет хорошо.

Напомним, что команды сыграли вничью со счётом 0:0 в основное время, но в серии пенальти победили «Крылья Советов» (5:4).

Capral
Capral
вчера в 13:17
Там бы и оставался.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:52, ред.
Сергеев, по ходу, пребывает в небесах обетованных... Динамо уже прорвало, - пора хоть чем-то затыкать!
tqg8pjmw694r
tqg8pjmw694r
вчера в 10:40
Порадовал самарских болельщиков - не забил.
Гость
