Моуриньо назвал преимущество вылета «Фенербахче» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Фенербахче» прокомментировал поражение от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов:

Я не люблю искать оправдания там, где их не может быть. Сегодня победу заслужила команда, которая сильнее нас. У «Бенфики» более сильные игроки и больше опыта таких матчей. Тем не менее, если бы мы прошли в Лигу чемпионов, у нас появилось бы лишь восемь дополнительных матчей, а в Лиге Европы мы будем биться за титул.