Моуриньо назвал преимущество вылета «Фенербахче» из Лиги чемпионов

вчера, 08:51
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)1 : 0Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов:

Я не люблю искать оправдания там, где их не может быть. Сегодня победу заслужила команда, которая сильнее нас. У «Бенфики» более сильные игроки и больше опыта таких матчей. Тем не менее, если бы мы прошли в Лигу чемпионов, у нас появилось бы лишь восемь дополнительных матчей, а в Лиге Европы мы будем биться за титул.

«Фенербахче» под руководством Моуриньо во второй раз подряд не смог преодолеть отборочную стадию Лиги чемпионов. В прошлом сезоне стамбульцы уступили в квалификации ЛЧ французскому «Лиллю». После этого команда португальского тренера дошла в Лиге Европы до 1/8 финала, где проиграла шотландскому клубу «Рейнджерс».

DXTK
DXTK
вчера в 14:21
А что Моуриньо прав..... у Фенербахче явно больше шансы пошуметь в ЛЕ постараться дойти до финала турнира, э то будет проще чем это сделать в ЛЧ.......потому что в прошлом сезоне Бенфика прошла лишь в 1/8, данного турнира, при всей магии и особенности Моуриньо явно не хватит этого на главный еврокубок и состав не выдающийся.
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 10:25
Жозе пытается делать хорошую мину при плохой игре. Получается у него это неубедительно. Вылет из ЛЧ это прежде всего потеря огромных денег для клуба. В руководстве точно его слова не оценят.
adekvat
adekvat
вчера в 09:07
Молодец отмазался, так только два тренера в мире могут отмазываться, второй Черчесов.
