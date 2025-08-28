Буффон: «Серия А уже не является ориентиром»

Бывший вратарь сборной Италии высказался о нынешнем уровне Серии А:

Футбол изменился, и наши оценки тоже должны измениться. Серия А уже не является ориентиром, как это было в прошлом. Мы стали трамплином для игроков в другие более сильные лиги.

Когда итальянцы уезжают в Англию, это можно назвать позитивным моментом, потому что сборной нужно, чтобы хотя бы шесть или семь футболистов играли в лучших командах мира и повышали свой уровень.