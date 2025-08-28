Буффон: «Серия А уже не является ориентиром»

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о нынешнем уровне Серии А:
Футбол изменился, и наши оценки тоже должны измениться. Серия А уже не является ориентиром, как это было в прошлом. Мы стали трамплином для игроков в другие более сильные лиги.
Когда итальянцы уезжают в Англию, это можно назвать позитивным моментом, потому что сборной нужно, чтобы хотя бы шесть или семь футболистов играли в лучших командах мира и повышали свой уровень.
Мне кажется, что Великий заблуждается. Сильные клубы - сильная сборная. В противном же случае мы как раз таки и имеем сегодняшнюю Адзурру..., которая влетает шведам и македонцам, пропуская 2 мундиаля кряду.
ФК Милан - Гуллит, Ван Бастен, Райкаард;
ФК Интер – Клинсманн, Бреме, Матеус.
Только иностранцев высокого уровня можно было приглашать в клубы Италии, я показал на примере. Правда визитной карточкой Серии А, всё же, считаю итальянских защитников. Жесткие, техничные, с отличным видением поля и шикарным первым пасом. Обыграть их один в один было невозможно. Люди проходили любоваться футболом в исполнении звёзд. Сейчас в Италии нет игроков уровня Платини, Марадоны, Дель Пьеро, Барези... Смотреть нечего, потому упал интерес.
Если чемпион Италии, в двух чемпионатах подряд становится известным уже после 1-го круга, то говорить о качестве итальянского чемпионата не приходится. Если блистательный Осимхен, без спадов, ярко проведший сезон не получает лучшего игрока Серии А, а вместо него получает его одноклубник, полгода бездействующий, значит можно с уверенностью констатировать о стремительном падении итальянского футбола...
