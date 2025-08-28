 
Буффон: «Серия А уже не является ориентиром»

вчера, 11:03

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о нынешнем уровне Серии А:

Футбол изменился, и наши оценки тоже должны измениться. Серия А уже не является ориентиром, как это было в прошлом. Мы стали трамплином для игроков в другие более сильные лиги.

Когда итальянцы уезжают в Англию, это можно назвать позитивным моментом, потому что сборной нужно, чтобы хотя бы шесть или семь футболистов играли в лучших командах мира и повышали свой уровень.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 13:13
А что эти страны..., разве были чемпионами Мира ?
Capral
Capral
вчера в 16:30
Уважаемый Админ.
Скажите пожалуйста- кому нужны эти маски, если я всё равно узнаю своего оппонента? И вообще, раньше, я мог конкретного человека забить в игнор и не отвечать ему. Теперь же, наглецы могут безнаказанно терроризировать нормальных пользователей, потому что, сколько маску за забивай в игнор- не помогает.
По этому поводу у меня вопрос: нельзя ли вернуть всё как прежде и запретить маски?
Пользователь скрывающийся под маской- себя не уважает.

Спасибо.
c7bpv57rcbzf
c7bpv57rcbzf ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:18
То же мне аргумент. Ливерпуль так 2 раза выигрывал АПЛ. Соперников не было вообще. МС спокойно выигрывал несколько раз так сезоны. Поэтому почему в сторону АПЛ ты молчишь про это???

И ещё, у Осимена также был спад, но это если стабильно смотреть Серию А.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:03
Что насчёт Бельгии, Португалии, Чехии и Турции некоторых старых образцов?
Capral
Capral
вчера в 14:07
Открыл Америку! Если итальянские клубы, раз в 15 лет побеждают в еврокубках, а клубы Италии приглашают проходимцев, в лице Хвички и Довбика, то о каком ориентире может идти речь?! Сборная Италии не имеет лица, превратилась в посредственность, а Великий итальянский футбол нулевых безвозвратно потерян...
Если чемпион Италии, в двух чемпионатах подряд становится известным уже после 1-го круга, то говорить о качестве итальянского чемпионата не приходится. Если блистательный Осимхен, без спадов, ярко проведший сезон не получает лучшего игрока Серии А, а вместо него получает его одноклубник, полгода бездействующий, значит можно с уверенностью констатировать о стремительном падении итальянского футбола...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:35
Я Серией А увлёкся тогда, когда ее стали показывать на советском телевидении. Как раз Мальдини начинал свою длинную карьеру. Кстати, транслировали, в основном, матчи Милана. Тогда ещё не остыли впечатления от победы сборной Италии на Чемпионате мира по футболу 1982 года. В то время действовал жёсткий лимит, иностранных игроков брали только качественных. Приведу примеры:
ФК Милан - Гуллит, Ван Бастен, Райкаард;
ФК Интер – Клинсманн, Бреме, Матеус.
Только иностранцев высокого уровня можно было приглашать в клубы Италии, я показал на примере. Правда визитной карточкой Серии А, всё же, считаю итальянских защитников. Жесткие, техничные, с отличным видением поля и шикарным первым пасом. Обыграть их один в один было невозможно. Люди проходили любоваться футболом в исполнении звёзд. Сейчас в Италии нет игроков уровня Платини, Марадоны, Дель Пьеро, Барези... Смотреть нечего, потому упал интерес.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:10, ред.
Джиджи, ну а какой же здесь позитив для клубов ??

Мне кажется, что Великий заблуждается. Сильные клубы - сильная сборная. В противном же случае мы как раз таки и имеем сегодняшнюю Адзурру..., которая влетает шведам и македонцам, пропуская 2 мундиаля кряду.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:05
Серия А давно утратил силу и статус лучшей футбольной лиги. Деньги решают все.
