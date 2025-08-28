Аномалия «Ростова», новое поражение «Динамо», провал «Сочи». В Кубке России были яркие матчи

1756364331

28 августа 2025, 09:58

Команды скрасили вечер среды.

Очередное поражение «Динамо»

Антон Миранчук сыграл второй матч за «Динамо», но впервые появился в стартовом составе. Валерий Карпин провёл ротацию, на Кубок вышли футболисты, недополучившие игровую практику. Но даже так «Крыльям» позволяли уже слишком много. Счёт не отражает того, что происходило на поле, уже в первом тайме хозяева могли выходить вперёд. Били в упор с углового, хорошо разгоняли по флангам. Фернандо дважды оказывался на убойной позиции, Рахманович едва не дотянулся до мяча после заброса Ракова. Моменты возникали и у москвичей – Скопинцев выцеливал в дальний угол на 11-й минуте, сразу после Миранчук бил издали. Они вообще были главными источниками остроты для гостей.

Во втором тайме инициатива полностью перетекла к «Динамо». Самарцев всё активнее вжимали в собственную штрафную. За эти 45 минут и Бабаев не смог подправить мяч после удара Скопинцева, и комбинация Бителло, Смелова и Бабаева разрезала оборону «Крыльев», но не последовало удара, и в перекладину успели пробить. Дальше просто сработала карма – и в серии пенальти победу забрали самарцы.

По игре «Динамо» смотрелось неплохо, в атаке появляется конкретика, острота, хотя на поле был не основной состав. Проблема в том, что сопернику москвичи позволяли слишком много. При ином раскладе «Крылья» могли бы уходить на перерыв с преимуществом в один-два мяча, а итог для «бело-голубых» был бы куда печальнее.

Огненные 12 минут для «Сочи»

Притом что «быки» уходили на перерыв с преимуществом в два мяча, не всё так однозначно. Сочинцы неплохо смотрелись на мяче и находили, чем ответить на опасные выпады соперника. Дважды Коваленко выводил Аттият Аллаха на удар – в самом начале дал опасный прострел в нескольких метрах от ворот, затем запустил шикарную проникающую передачу, но оба раза легионер не попал в створ. На 33-й минуте в суматохе «Сочи» забрал мяч у чужой штрафной и Мухин шлёпнул прямо в штангу с дальней дистанции. Другой вопрос, что весь прогресс в атаке перечёркивает игра в обороне. «Сочи» просто беспомощно смотрел, как им забивают дважды – с разницей в минуту, оба раза после потери.

Во втором тайме «быки» могли хоронить интригу – Кривцов довёл до разгрома, позже едва не назначили пенальти, на 72-й минуте мяч скользнул по штанге сочинцев. Хозяева могли устраиваться и на 0:5, и на 0:6. Разве что концовку «Сочи» может занести себе в актив. После углового распечатали ворота Корякина, а на гол Перрена ответил Сааведра в добавленное время. В любом случае на фоне чемпиона России дебютант текущего чемпионата оказался беспомощен – даже Роберт Морено почувствовал недомогание и ушёл в подтрибунку в концовке. Оказалось, что были опасения по здоровью.

Неожиданность в матче «Ростова» и Махачкалы

Счёт не по игре. Забивать могли и в первом тайме. «Ростов» смотрелся уверенно. Всё это так, но это проблемы ростовчан. В первые 45 минут легко могли снимать все вопросы о победителе – Шамонин на 27-й минуте выбегал на опасное добивание, на 34-й минуте Миронов хорошо приложился со штрафного в дальний, 39-я минута – контратака и удар Шамонина, а в следующей же атаке была перекладина и попытка Семенчука добить. Махачкале оставалось играть на сдерживание и ждать своего шанса.

Очевидные моменты реализовать не удавалось, зато на 61-й минуте Миронов приложился по скачущему мячу и забил. Дальше случилось то, что никак нельзя контролировать. Три атаки гостей – три забитых мяча. Сначала неудачно обработал мяч Прохин – Мастури убежал на рандеву с вратарём. Спустя две минуты Пальцев выиграл верх у Жбанова. А на 88-й Магомедов забил третий.

Конечно, «Ростов» отлично смотрелся 80 минут из 90. Но вот отличный пример, что концентрацию надо держать всю игру от свистка до свистка. Гости просто включили режим киллера и за восемь минут перевернули ход матча. Хасанби Биджиев отлично прочувствовал сценарий матча:

Нам нужно было зацепиться за мячи. Вышли два высоких игрока, которые должны были навязать борьбу защитникам. После этого начало появляться пространство для наших атак. После ошибки, которая привела к первому голу, «Ростов» немного просел. Где‑то нам подфартило, но где‑то мы смогли использовать свои шансы в атаке.

«Балтика» пытается играть на два фронта. Получается не очень

Талалаев постарался дать отдых костяку команды: из тех, кто в чемпионате выходит с первых минут, против ЦСКА в старт попал только Андраде. Калининградцы дали хорошее сопротивление и неплохо смотрелись в атаке – Пряхин, Ковач и Мурид находили момент для опасного удара. При этом сама же «Балтика» увела у себя победу – в концовке центральные защитники дважды играли рукой в своей штрафной. Андраде и Мохаммада за ошибку наказал Иван Обляков.

Андрей Талалаев резюмировал:

Я поблагодарил за хорошую игру, за 60 минут футбола, который демонстрировали. Для Кубка и вторых составов мы неплохо играли. Понятно, что у них молодежь немного сильнее. Нам бы хотелось, чтобы наша молодежь прогрессировала быстрее. Могу сказать единственное, что четыре пенальти в трех кубковых играх – это многовато.

В любом случае для «Балтики» Кубок не имеет определяющего значения, куда важнее разгрузить лидеров и подготовиться к следующему туру. Тем более предстоит выезд к «Акрону», потенциальному конкуренту.