Сперцян: «Моя результативность не связана с желанием уехать в Европу»

вчера, 15:50

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил удачный для себя в плане голевых действий старт сезона.

С чем связана моя высокая результативность на старте? С работой и верой. Моя задача — помогать «Краснодару» по полной. Сейчас мне это удается. Может ли это быть связано с большим желанием показать себя европейским клубам? Нет, хотя мы все работаем, чтобы показать себя на поле. Буду стараться продолжать помогать своей команде и дальше.

На данный момент Сперцян сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.

Напомним, что им всерьёз интересовался английский «Саутгемптон», но трансфер так и не состоялся.

Все комментарии
вчера в 19:34
Каждый должен выполнять свою работу хорошо, особенно, за такие деньги.
lotsman
lotsman
вчера в 17:51
Правильно сказал, молодец. Просто хорошо выполняет свою работу.
zxg7srggrk4t
zxg7srggrk4t
вчера в 17:08
Эдик решил подняться на голом энтузиазме
Гость
