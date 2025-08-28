Сперцян: «Моя результативность не связана с желанием уехать в Европу»

Полузащитник «Краснодара» оценил удачный для себя в плане голевых действий старт сезона.

С чем связана моя высокая результативность на старте? С работой и верой. Моя задача — помогать «Краснодару» по полной. Сейчас мне это удается. Может ли это быть связано с большим желанием показать себя европейским клубам? Нет, хотя мы все работаем, чтобы показать себя на поле. Буду стараться продолжать помогать своей команде и дальше.