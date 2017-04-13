Кто не устраивает Месси и фанатов «Барселоны»?

Джеррард и другие видные эксперты удивляются, что в «Барселоне» есть средние футболисты? В ответ «Соккер.ру» ищет трансферные выходы, чтобы гранд не зачах.

Зачем «Барселоне» новые трансферы?

Байка, что каталонцы сами все выиграют, им тренеры не нужны, основывалась на правильном выборе состава, идеальной форме всех игроков и на тот момент шикарной работе Гвардиолы. Но представляете, что случилось бы с «Барселоной», если бы Неймара перехватил «Реал», а Суарес выбрал клуб в Англии! Месси отказывался бы тренироваться дважды в месяц – после новых неудач.

Последнюю победу в ЛЧ добыли во многом за счет замены старого трио «Хави – Иньеста – Месси» на новое в атаке. Летом накупили игроков, но не учли, что нет сильных воспитанников для подстраховки. И трансферы, правильные в теории – взяли молодых людей, могут не соответствовать запросам не только нового тренера. Но и лидеров. Тех самых, что в оппозиции к Луису Энрике. И не любят, когда их обвиняют в вялой игре.

Ведь Месси, Неймар, Иньеста, Пике и Суарес видят рядом Гомеша и Матье. И не понимают, почему именно с них весь спрос? Столько всего выиграли, может, пора им помощников нанять? Еще после 0:4 от ПСЖ прошел слушок, что Месси подпишет контракт, только если «Барселона» расстанется с Матье, Гомешем и Динем. И хотя это, скорее всего, выдумка, выдумка логичная – в «сине-гранатовой» футболке становится все меньше игроков мирового уровня на пике формы.

«Барселона» держалась на плаву за счет того, что их игроки могли медленно скатываться, но при этом оставаться сильнее многих. При этом индивидуально не прибавили семь человек из привычной основы. И Алвеш ушел. Даже если считать, что Месси, меняя позицию, остался на уровне, хотя и теряет выносливость, то прогресс фиксируем у Суареса и Неймара (еще у Умтити, но он новый и там все сложно). Конечно, кое-кто сбавил лишь немного. Есть те, кто держится со всех сил. Но хватает откровенно странных ставок.

Топ-5 футболистов, которых нужно заменить

Андре Гомеш (хавбек, 23 года, подписали за 35 млн. евро плюс бонусы)

Почему не тянет? Потому что стиль не тот. Гомешу надо было идти в «Ювентус», его туда и звали. Команда Аллегри играет так, как ему нужно. Когда Португалия на пузе Патрисиу ползла в финал Евро, Андре убрали из основы сборной за неумелый выход за рамки дозволенного тренером. Парень так себе в импровизации. А у «Барселоны» другие стандарты. Непредсказуемость нужна, смена ритма. Гомеш не так ужасен, как вы о нем думаете, но не подходит команде.

Кем можно заменить? Верратти или Алькантара – дорого, сердито. Иначе получат нового Гомеша, и в чем тогда изменение?

Жереми Матье (защитник, 33 года, подписали за 20 млн. евро)

Почему не тянет? Постарел, хотя всегда умел паниковать и «привозить». Впрочем, «Барселона» видела, кого приобретала. Взяли за 20 млн. евро универсального немолодого бека. На тот момент Матье был на пике формы, но теперь все иначе. Это не Кьеллини и не Бонуччи. Не поймает ни Ибрагимовича, ни Торреса, ни Дибалу. Игуаин сам себя поймал, но вы видели – «Барселона» могла еще раз уступить не 3:0, 4:0 в ЛЧ. В конце концов, Матье не подходит для схемы с тремя беками, а новый тренер тоже может ее использовать.

Кем можно заменить? Говорят о Дэвинсоне Санчесе из «Аякса» - в центр, и Тео Эрнандесе из «Алавеса» (принадлежит «Атлетико») – на левый фланг. Молодые, талантливые. Именитого резервного защитника с Пике, Маскерано и Умтити в заявке покупать не станут?

Марк-Андре Тер Штеген (вратарь, 24 года, подписали за 12 млн. евро)

Почему не тянет? Браво его мотивировал, теперь мотивации меньше, Силлессен немца не впечатлил. Хотя не только поэтому. Если в основе неуверенный вратарь, который может пропустить с центра поля, отдать поспешный пас на соперника, плохо выйти из ворот, редко ловит кураж, то ждать от него прогресса можно только при смене тренера вратарей. Но если наставником «Барселоны» станет помощник Луиса Энрике – тер Штегена будут готовить по-старому рецепту. А великим вратарем точно не является, не спасает, как Нойер вчера.

Кем можно заменить? Голкиперы для «Барселоны» - отдельная порода, нужен условный «середняк» с мастерством и характером. Возможно, помог бы Серхио Рико из «Севильи», или даже Руй Патрисиу из «Спортинга».

Серхи Роберто (универсал, 25 лет, воспитанник «Барселоны»)

Почему не тянет? Может, Серхи и неплохой полузащитник, но мы этого не знаем – мало играет в центре поля, разве что по всему флангу. Но закрыть бровку в стиле Даниэля Алвеша не умеет. Отказ от покупки нового правого бека – одна из самых больших глупостей, совершенных «Барселоной» в сезоне. Даже старенький хорват Срна был бы уместнее, особенно в свете проблем Видаля. Так что Роберто, хотя ему можно подыскать место в резерве в центре поля, правым беком не будет.

Кем можно заменить? Кем угодно – хуже не будет. Говорят о Киммихе, Марио Фернандесе, Соареше, Срне, Уокере, Бельерине, но сейчас выбирают Канселу из «Валенсии» как фаворита.

Хавьер Маскерано (защитник, 32 года, подписали за 26 млн. евро)

Почему не тянет? Потому что тактически слаб. Хавьер – характерный актер, чем и ценен. Поэтому в центре обороны играл, ментально заменяя Пуйоля, а не в центре поля, откуда родом, но даже близко не замена Бускетсу или Хави. Кроме того, Маскерано, быть может, еще и интриган. Из Аргентины доложили, что не только Месси капризничал насчет состава, а его друг. Лионель стоял в сторонке, а теневой капитан Хавьер настраивал команду? Да, подобное фиксировали публично. Не удивимся, если и в «Барселоне» Маскерано ведет себя, как босс. Но это лишь еще одна причина с ним расстаться. Вместе с неумением играть в тройке центральных, возрастом и не лучших для центрбека габаритах.

Кем можно заменить? Если играть в три центральных – менять на звезду, но напарника для Умтити и Пике найти сложно. Если искать резервиста – покупать кого-то уровня защитника «Аякса», о котором сказано выше.

С кем еще могут попрощаться?

С Тураном, Силлессеном, Динем, Видалем и Алькасером, если испанцу быстро надоест сидеть на скамейке. Многовато людей, чей уход ближайшим летом можно представить, не находите? Также, возможно, скоро придется прощаться с почти тридцатитрехлетним Иньестой.

Отсюда разговоры о Дибале, Коутиньо, а иногда и Деле Алли. Все любят забивать и играют ближе к чужим воротам, чем Андрес, но теоретически подходят, если правильно разделить нагрузку и зоны с Неймаром. Но тогда даже левого бека Альбу, если чемпион мира и Европы «наелся» футболом, не мешало бы потеснить кем-то впечатляющим, а не Динем.

Сколько надо денег на покупки?

Говорят, Арсен Венгер может получить 200 миллионов фунтов на новых игроков в «Арсенале». В мире таких трат «Барселона» должна найти средства ближайшим летом. Если подходить масштабно, то нужны два дорогих хавбека, правый защитник (в идеале – умеющий и слева сыграть) и центральный бек, если смело поступать не только с Матье, но и с Маскерано. В 200 миллионов фунтов можно вписаться, а если продавать игроков – отдать Гомеша за 30 миллионов, например, то средств точно хватит. Даже на Верратти или мастеров вроде Коутиньо.

Кто виноват в нынешней ситуации?

У «Барселоны» состав, который не соответствует «золотому стандарту». Но тут надо понимать, что Луис Энрике летом набирал людей не для себя, ведь порывался уйти не раз. Значит, новичков одобряли руководители – хотели омолодить состав. Идея правильная, а вот реализация… Бартомеу бывший баскетболист, у него вряд ли чутье трансферного гения. И если ему агент Роналду продал Гомеша, то босс вряд ли мастер.

Поэтому безусловный факт, что в «Барселоне» есть люди, которых даже фанаты хотели бы отправить «с вещами на выход», не удивляет. Каталонцы славились дорогими подписаниями игроков, которые в результате не раскрылись. Вспомните Чигринского, Джеованни, Кристанваля, младшего Милито, Глеба, Кейриссона, Касереса. Это всего семь человек, не считая всяких Дугласов, но на их покупках и списаниях потеряли свыше ста миллионов евро.

Месси и Неймара не устраивает кадровая политика?

И не только их. Впрочем, для «Барселоны» трансферная бездарность – нормальное состояние. У них половина покупок из числа самых дорогих – мимо кассы. Любой команде нужен гармоничный состав, а поражения и слабости в игре всегда об этом напоминают. Тогда ищут игроков «не достойных носить футболку». Джеррард и все критики правы. Есть ребята, которые из-за плохой готовности или среднего класса не смотрятся рядом с Месси, Неймаро и Суаресом. И таких ребят немало.

Значит, чтобы аргентинец и бразилец не задумались о переезде в АПЛ (или только Неймар) - изнутри клуба быстрее фанатов поймут, когда эпоха былой побеждающей «Барселоны» закончилась, нужны обновления. Если затянут, то испортят следующий сезон клубу и новому тренеру. Или не один сезон – МЮ доказывает, что даже богатому и популярному скатиться проще, чем подняться. Надо действовать по цепочке «сильный наставник – обновленный состав – новые трофеи». И без второго звена до третьего не доберутся.