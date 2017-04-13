Роналду: «Не знаю, кто сомневается во мне. У тех, кто следит за моей игрой, нет сомнений»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся двумя забитыми мячами в ворота Мануэля Нойера, прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов:

«У нас теперь есть большое преимущество перед ответной игрой, но это противостояние ещё не закончено. У „Баварии“ отличная команда, и они всё ещё сохраняют шансы на выход в полуфинал. Играть с „Баварией“ на её поле всегда нелегко. Мы сумели вернуться в игру после счёта 0:1 и имеем хорошие шансы. У Нойера был удачный день, ведь сегодня мы могли забить больше двух голов.

Проблемы с мышцами? У меня всё хорошо. Не знаю, кто сомневается во мне. У тех, кто следит за моей игрой, нет никаких сомнений».

Оформив дубль в ворота «Баварии», Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 мячей в еврокубках.