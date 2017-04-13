Роналду: «Не знаю, кто сомневается во мне. У тех, кто следит за моей игрой, нет сомнений»
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся двумя забитыми мячами в ворота Мануэля Нойера, прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов:
«У нас теперь есть большое преимущество перед ответной игрой, но это противостояние ещё не закончено. У „Баварии“ отличная команда, и они всё ещё сохраняют шансы на выход в полуфинал. Играть с „Баварией“ на её поле всегда нелегко. Мы сумели вернуться в игру после счёта 0:1 и имеем хорошие шансы. У Нойера был удачный день, ведь сегодня мы могли забить больше двух голов.
Проблемы с мышцами? У меня всё хорошо. Не знаю, кто сомневается во мне. У тех, кто следит за моей игрой, нет никаких сомнений».
Оформив дубль в ворота «Баварии», Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 мячей в еврокубках.
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P.S персофан Александра Беленова!
Это ты про Суареса в матче с ПСЖ? Согласен, отвратительно выглядело...
Отличный матч, хороший результат, ждём ответный, надеюсь без лишних пробдем Реал пройдёт дальше, удачи!
И этим все сказано
я не имею ничего против Роналду))но это точно не его образ))
как он вчера красиво упал, споткнувшись на ровном месте,выпрашивая пенальти,ты наверно это имел ввиду - молча делает свою работу?))
Сегодня 13:47
Дубль Левандовского, гол Алькантары, гол Видаля.
За Реал гол забьет Бэйл, после того как добьёт промазанный пенальти Роналду.
Итоговый счёт 4-1
Alex Bmw
Сегодня 14:06
ответ пользователю ABRAM995 (раскрыть)
Завтра сбудется. Железно.
Ставь хату смело.
Alex Bmw
Сегодня 14:11
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
Может забьют и другие, но то что Реал проиграет с разницей не меньше чем в 3 гола это железно.
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Разницу мячей угадал, только не в том матче:DDD
Рон сдулся и не забивает топ командам?) Вот кто кто, а гном не забил топ команде и да же Малаге)))
Коли у всей барсуковский секты 1 мозг на всех, то пока весь соккер ржет с вас и ваших слов, то хоть на недельку исчезните с сайта, дайте отдахнуть от вас любителей гомосексуальных утех) залечите пока свои пятые точки:DDD