Мюллер: «К моменту с пенальти у „Реала“ не было ни одного голевого шанса»
Сегодня, 07:58 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный
Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:
«У „Баварии“ были хорошие возможности, мы могли сделать счёт 2:0, если бы реализовали пенальти. К этому времени у „Реала“ не было ни одного голевого момента. Во втором тайме мы были невнимательны, в итоге навес с фланга, гол. А потом случилось удаление, после которого всё пошло не так. В итоге мы рады, что счёт остался 1:2. В Мадриде у нас будет шанс всё исправить. Мы уверены в своих силах. У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в Мадриде».
Ответная игра между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля.
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
«Соккер.ру» после десяти сэйвов Нойера, сохранивших для «Баварии» шансы на полуфинал ЛЧ, предлагает поговорить о сильнейших и ваших любимых вратарях.
Станислав Горин
Джеррард и другие видные эксперты удивляются, что в «Барселоне» есть средние футболисты? В ответ «Соккер.ру» ищет трансферные выходы, чтобы гранд не зачах.
Или войдите через
На судей он будет жаловаться более извращенно, чем румын.
Реал выиграл, и к победе не докапаешься, ибо выиграли честно.
А Мюллер и Мартинес пусть о своих ошибках думают.
Меня не удивят две немецкие команды в полуфинале.
Не удивят даже две испанские.
Меня удивит там Барселона и Лестер удивит в полуфинале.
Так выпьём же за удивительные чудеса,которые всё ещё случаются в футболе !
но это не важно
в равных составах действительно была другая игра
после удаления другая
в ответном матче удачи
Докажи это в ответном матче, на футбольном поле.