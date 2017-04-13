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Мюллер: «К моменту с пенальти у „Реала“ не было ни одного голевого шанса»

Матч: БаварияБавария1 : 2РеалРеал
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Мюллер Томас
Сегодня, 07:58 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«У „Баварии“ были хорошие возможности, мы могли сделать счёт 2:0, если бы реализовали пенальти. К этому времени у „Реала“ не было ни одного голевого момента. Во втором тайме мы были невнимательны, в итоге навес с фланга, гол. А потом случилось удаление, после которого всё пошло не так. В итоге мы рады, что счёт остался 1:2. В Мадриде у нас будет шанс всё исправить. Мы уверены в своих силах. У нас достаточно сильная команда для того, чтобы победить в Мадриде».

Ответная игра между «Реалом» и «Баварией» состоится 18 апреля.

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