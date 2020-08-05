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Интер - Хетафе
Копенгаген - Истанбул Башакшехир
Шахтер - Вольфсбург
Манчестер Юнайтед - ЛАСК

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Хетафе

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    Голы
    Лукаку Ромелу
    ассистент Бастони Алессандро     		1:0 33’
    Эриксен Кристиан 2:0 83’
    Наказания
    90’ Суарес Дамиан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Родригес Анхель Максимович Неманья
    69’ Молина Хорхе Хайме Мата
    69’ Хасон Ньом Аллан
    Санчес Алексис Мартинес Лаутаро 70’
    Эриксен Кристиан Брозович Марцело 81’
    Бираги Кристиано Д'Амброзио Данило 84’
    88’ Портильо Франциско Оливера Мирамонтес Матиас
    89’ Дуро Хьюго Арамбарри Мауро
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 17
    		5 Удары в створ 2
    		12 Фолы 18
    		2 Угловые 5
    		53% Владение мячом 47%
    		2 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Дон Диего (раскрыть)
    сегодня в 14:37, ред.
      BESTJuventus21
      BESTJuventus21 ответ Дон Диего (раскрыть)
      сегодня в 12:34
        Дон Диего
        Дон Диего ответ BESTJuventus21 (раскрыть)
        сегодня в 12:31
        Кто там 24 года без трофеев, не осилил Аякс и Лион?
        Ахаха)
        Дон Диего
        Дон Диего ответ Угадайте кто (раскрыть)
        сегодня в 12:30
        Зато Лион жив. Вынесет вас на классе.
        АХАХА.)
        BESTJuventus21
        BESTJuventus21
        сегодня в 12:29
          Дон Диего
          Дон Диего
          сегодня в 12:29
          С победой нас!
          Фредерик Крюгер
          Фредерик Крюгер ответ Пьеркарло Гиндзани (раскрыть)
          сегодня в 10:36
            Raamtvall
            Raamtvall
            сегодня в 10:25
            Дааа, таких сраных костоломов, как Хетафе, даже в чемпионшипе уже почти нет. Если бы в лоллиге для них весь сезон было такой ручной судейка, который прощал бы все удары по ногам и прочую грязь, этот позорный автобус был бы чемпионом.
            Rheinfall
            Rheinfall
            сегодня в 10:24
            Эриксен всю интенсивность на ЛЕ копит, видимо. Сегодня топово скатал, сделал разницу. Всех с победой, господа.
            Вечер удался;)
            Октябрь 1917
            Октябрь 1917
            сегодня в 06:15
            Все закономерно.
            ЮHBА
            ЮHBА ответ Пьеркарло Гиндзани (раскрыть)
            сегодня в 01:41, ред.
              Владимир Тимофеевв
              Владимир Тимофеевв
              сегодня в 00:50
              Интер с заслуженной победой и выходом в четвертьфинал!
              Пьеркарло Гиндзани
              Пьеркарло Гиндзани ответ ЮHBА (раскрыть)
              сегодня в 00:42
              Аталанта принесёт.
              А тебе за Лукаку из МЮ не западло болеть?
              Пьеркарло Гиндзани
              Пьеркарло Гиндзани
              сегодня в 00:41
              Жалко, что у Хетафе случилась такая яма после вируса, а Хаверц одной ногой в Челси. Клубу из пригорода Милана знатно подфартило.
              25процентный клоун
              25процентный клоун
              сегодня в 00:18
              Удачи всем итальянцам кроме юве
              Bom Bom
              Bom Bom
              сегодня в 00:15
              Нормально) Завтра Роме будем сопереживать
              Gahi
              Gahi
              сегодня в 00:11
              Когда не забиваешь ты забьют тебе. На первых минутах уже были моменты у Хетафе чтобы забить и ещё по ходу, но играя с Интером такое количество не реализованных моментов может дорого стоить, что так и случилось.
              Don Nerazzurri
              Don Nerazzurri
              сегодня в 00:10
              С победой всех поклонников итальянского гранда!
              Don Nerazzurri
              Don Nerazzurri ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
              сегодня в 00:09
                ВиталикManUtdRus
                ВиталикManUtdRus
                сегодня в 00:01
                  ЮHBА
                  ЮHBА
                  сегодня в 00:00
                  Притоплю в турнире за Интер. Кто-то же должен выигрывать для серии А еврочашки. Интер-Вулвз был бы шикарным финалом.
                  Шишанутый
                  Шишанутый
                  вчера в 23:59
                  Хетафе не плохо играл, временами пере игрывал Интер но надо было реализовывать свои моменты. Если ты даже не попадаеш с пенальти в створ то о чем тут еще говорить?! Вылет 100% заслуженый. Интер прошол в четверть финал на класе.
                  Comentarios
                  Comentarios
                  вчера в 22:04
                  Интеру победы. Но чет Хетафе бодро начали..
                  G12ridul
                  G12ridul
                  вчера в 21:48
                  Интер победит.
                  ФорвардЪ
                  ФорвардЪ
                  вчера в 21:10
                  Интер (Милан)
                  dok66
                  dok66
                  вчера в 20:44
                  У Хетафе нет шансов
                  Don Nerazzurri
                  Don Nerazzurri
                  вчера в 20:37
                  Forza Inter!
                  VeniaminS
                  VeniaminS
                  вчера в 20:29
                  п-1
                  Шишанутый
                  Шишанутый
                  вчера в 13:31
                  Зачем Интеру нужны эти лишние матчи? В Лч они итак вошли. Лучше слить игру Хетафе и уйти уже в долгоджаный отпуск. Все игроки устали после тежелого сезона и игр через два на третий. А для Хетафе матчи Ле важнейшие ведь у них есть шанс попасть через него в Лч и они будут бится на смерть на поле. 1-2
                  Сергей Кравченко
                  Сергей Кравченко
                  вчера в 04:23
                  Интер в хорошей форме. А вот Хетафе к концу сезона устала. Учитывая что перерыв от концовок чемпионатов небольшой, то думаю это скажется.
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