В 1 Ханданович Самир Спасений: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 97

З 95 Бастони Алессандро Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 97

З 2 Годин Диего Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 5 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 97

З 33 Д'Амброзио Данило Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 84

З 6 де Врей Стефан Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 97

З 15 Янг Эшли Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 97

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 97

П 77 Брозович Марцело Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 82

П 5 Гальярдини Роберто Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 97

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 97

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

З 34 Бираги Кристиано Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 13

З 13 Раноккья Андреа

З 37 Шкриньяр Милан

П 32 Агуме Люсьен

П 20 Валеро Борха

П 87 Кандрева Антонио

П 11 Мозес Виктор

П 12 Сенси Стефано

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 15

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 27