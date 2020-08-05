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2 : 0
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Фелтинс-Арена (Гельзенкиркен)
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Лукаку Ромелу
ассистент Бастони Алессандро
|1:0
|33’
|Эриксен Кристиан
|2:0
|83’
|90’
|Суарес Дамиан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Родригес Анхель
|Максимович Неманья
|69’
|Молина Хорхе
|Хайме Мата
|69’
|Хасон
|Ньом Аллан
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|70’
|Эриксен Кристиан
|Брозович Марцело
|81’
|Бираги Кристиано
|Д'Амброзио Данило
|84’
|88’
|Портильо Франциско
|Оливера Мирамонтес Матиас
|89’
|Дуро Хьюго
|Арамбарри Мауро
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|10
|Удары по воротам
|17
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|5
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|18
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|2
|Угловые
|5
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|2
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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АХАХА.)
АХАХА.)
Ахаха)
Ахаха)
АХАХА.)
АХАХА.)
Вечер удался;)
Вечер удался;)
А тебе за Лукаку из МЮ не западло болеть?
А тебе за Лукаку из МЮ не западло болеть?
Лукаку так же с метра в створ не попадает )))
Лукаку так же с метра в створ не попадает )))