Карпин в шутку сказал, что в качестве мотивации бьёт игроков сборной России

1774940327

сегодня, 09:58

Главный тренер сборной России перед товарищеским матчем с командой Мали в шутку сказал, что в качестве мотивации не только ругается матом на игроков, но и бьёт их.

27 марта россияне одержали победу над Никарагуа в Краснодаре (3:1).

Настроение хорошее, рабочее, тренировались и готовились к игре. Как и на любой матч, настрой на игру — надо выигрывать.

Ранее появилось видео, как Карпин в раздевалке в игре с Никарагуа ругался матом. На вопрос о том, как специалист в психологическом плане настраивает команду, он ответил:

Ещё бью их, ха‑ха. Лучше у них спросите.

Недавно ФИФА разрешила проводить 8 замен. Когда тренера спросили, связано ли с этим решение вызвать 31 футболиста, он сказал следующее: