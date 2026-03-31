Карпин в шутку сказал, что в качестве мотивации бьёт игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем с командой Мали в шутку сказал, что в качестве мотивации не только ругается матом на игроков, но и бьёт их.
27 марта россияне одержали победу над Никарагуа в Краснодаре (3:1).
Настроение хорошее, рабочее, тренировались и готовились к игре. Как и на любой матч, настрой на игру — надо выигрывать.
Ранее появилось видео, как Карпин в раздевалке в игре с Никарагуа ругался матом. На вопрос о том, как специалист в психологическом плане настраивает команду, он ответил:
Ещё бью их, ха‑ха. Лучше у них спросите.
Недавно ФИФА разрешила проводить 8 замен. Когда тренера спросили, связано ли с этим решение вызвать 31 футболиста, он сказал следующее:
Конкретно с этим решением — нет. Уже устал на эту тему говорить, скажу в заключительный раз. Сейчас у команд появилась возможность играть товарищеские матчи посреди окна. Возьмём Францию и Англию. До этого такого не было. Сборная Англии вызвала в окончательный список 35 игроков, Франция сыграла две игры двумя разными составами. К сожалению, мы не имеем возможность вызывать большое количество новичков, знакомиться с ними, смотреть на состояние. Это при том, что Франция и Англия знают, когда будут играть официальные матчи, им вроде бы надо наигрывать основной состав, но они играют двумя составами. Если у кого-то ещё останутся вопросы по этому поводу, то даже не знаю, что ещё тут говорить.