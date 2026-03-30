Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Товарищеские матчи. Сборные 2026

Карпин: «Забить в ворота Мали будет сложно»

сегодня, 19:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб МалиМалиЗавтра в 20:00 Не начался

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче против Мали.

Все африканские сборные техничные, атлетичные. Но Мали ещё и организованы в обороне. В последний раз Мали пропускала два мяча 6 июня 2024 года, почти два года назад, когда они проиграли Гане 1:2. В течение двух лет они не пропускали больше одного гола — либо играли на ноль, либо пропускали один мяч. Так что будет тяжело в атаке – даже создавать моменты, не говоря уже о том, чтобы забивать.

Игра состоится 31 марта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
сегодня в 22:09
Это товарищеский матч, не матч жизни и не отбор. А эти слова, тяжело в атаке - создавать моменты, не говоря уже о том, чтобы забить. Может, просто дома сидеть и не играть. Это что за тренер такой...
lazzioll
сегодня в 21:40
самых техничных и атлетичных оставить и натурализировать, а то у самих одни доходяги
shur
сегодня в 21:28
...сразу напрашивается мысль :" ...С кем нам ещё тяжело будет в атаке, в перспективе?!...
5swgrd3hk7vv
сегодня в 21:13
Валера заранее соломку стелит
Lobo77
сегодня в 21:09, ред.
То то я смотрю, Курбан Бекиич пропал куда то. Малийцы похитили?
Такая у них оборона бердыевская.
Lobo77
сегодня в 21:07
Кац предлагает сдаться!
Фил Кио
сегодня в 20:37
Страхуется гл.тренер лучшей отстранённой сборной.
За адекватность
сегодня в 20:31
"Так что будет тяжело в атаке – даже создавать моменты, не говоря уже о том, чтобы забивать." Настрой прямо боевой у главного тренера. Остается одно из двух. Либо выдюжить нулевую ничейку, либо сразу...
particular
сегодня в 20:25
"...африканские сборные техничные, атлетичные..."
А Валере-то достались немощные и рахитичные, неспособные воплотить его каверзные схемки на поле... Ну, газетку постелил и ладно...
ha3t7u4zwv73
сегодня в 20:23, ред.
Спросите там у Карпухи, а против кого Мали играли последние 2 года, что больше 2-х не пропускали ? Против Франции, Испании или Англии ? Или таких же, как и Мали ?!
lotsman
сегодня в 20:19
Валера заранее оправдывает неудачу в матче.)
sihafazatron
сегодня в 20:08
Так приедет второй состав их или третий))
Kosmos58
сегодня в 20:04
Поломку постелил ...
Футбозритель
сегодня в 20:00
Вот это настрой на игру у главного по футболу! В таком случае ждём или удаления у соперников или когда они сами себе забьют.
5wybm8agq9t8
сегодня в 20:00
И что, Валера, ты предлагаешь в свои засандалить по-лёгкому, как твой вошедший в народный эпос экс-партнёр по сборной Юра Ковтун?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 