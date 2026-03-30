Карпин: «Забить в ворота Мали будет сложно»

Наставник сборной России высказался о предстоящем товарищеском матче против Мали.

Все африканские сборные техничные, атлетичные. Но Мали ещё и организованы в обороне. В последний раз Мали пропускала два мяча 6 июня 2024 года, почти два года назад, когда они проиграли Гане 1:2. В течение двух лет они не пропускали больше одного гола — либо играли на ноль, либо пропускали один мяч. Так что будет тяжело в атаке – даже создавать моменты, не говоря уже о том, чтобы забивать.