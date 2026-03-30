Черчесов: «Сборная должна играть»

Главный тренер «Ахмата» считает важным проведение товарищеских матчей сборной России.

Институт сборной должен существовать. Я это всегда говорю. Ситуация не самая приятная. Но сборная должна играть. Другое дело, какие у нее цели и задачи. Врать не буду, игру с Никарагуа смотрел не полностью, потому что был занят своими клубными делами. Посмотрел игру Лечи и Георгия. Рад, что они приняли участие в игре и получили удовольствие.