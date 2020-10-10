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1 : 2
завершен
10 октября 2020, 21:45
суббота
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Стадион НСК Олимпийский
|20’
|0:1
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Гинтер Маттиас
ассистент Рюдигер Антонио
|49’
|0:2
|Горецка Леон
|Малиновский Руслан
|1:2(П)
|77’
|Малиновский Руслан
|41’
|53’
|Кроос Тони
|84’
|Гинтер Маттиас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Марлос
|Ярмоленко Андрей
|69’
|Зубков Александр
|Цыганков Виктор
|69’
|Шапаренко Николай
|Коваленко Виктор
|76’
|80’
|Вернер Тимо
|Дракслер Юлиан
|Макаренко Евгений
|Сидорчук Сергей
|84’
|90’
|Джан Эмре
|Клостерманн Лукас
|90+3’
|Хаверц Кай
|Гнабри Серж
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|9
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|12
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|8
|Фолы
|17
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|0
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|0
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|27%
|Владение мячом
|73%
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|10
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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