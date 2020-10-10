В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 4 Гинтер Маттиас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 119 Точность пасов: 107 Минут сыграно: 90

З 15 Зюле Никлас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 112 Точность пасов: 105 Минут сыграно: 90

П 13 Клостерманн Лукас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 89

З 16 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 3 Хальстенберг Марцель Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 7 Дракслер Юлиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 80

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 118 Точность пасов: 114 Минут сыграно: 90

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 106 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 90

Н 20 Гнабри Серж Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 12 Лено Бернд

В 22 Трапп Кевин

З 19 Госенс Робин

З 2 Кох Робин

З 5 Та Джонатан

П 10 Брандт Юлиан

П 23 Джан Эмре Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 14 Нойхаус Флориан

П 21 Хаверц Кай Отборы: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 1

П 17 Хофманн Йонас

Н 11 Вальдшмидт Лука