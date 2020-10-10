ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Наций 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Премьер-Лига U21 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-10-10
2020-09-03
2020-09-04
2020-09-05
2020-09-06
2020-09-07
2020-09-08
2020-10-10
2020-10-11
2020-10-13
2020-10-14
2020-11-13
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18
Украина - Германия
Люксембург - Кипр
Черногория - Азербайджан
Фарерские острова - Латвия
Лихтенштейн - Гибралтар
Испания - Швейцария
Андорра - Мальта

Текстовая онлайн трансляция матча Украина против Германия

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 8.20 5.60 1.36
Fonbet 10.80 5.70 1.32
Мелбет 7.80 5.85 1.37
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    20’ 0:1 Гинтер Маттиас
    ассистент Рюдигер Антонио
    49’ 0:2 Горецка Леон
    Малиновский Руслан 1:2(П) 77’
    Наказания
    Малиновский Руслан 41’
    53’ Кроос Тони
    84’ Гинтер Маттиас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Марлос Ярмоленко Андрей 69’
    Зубков Александр Цыганков Виктор 69’
    Шапаренко Николай Коваленко Виктор 76’
    80’ Вернер Тимо Дракслер Юлиан
    Макаренко Евгений Сидорчук Сергей 84’
    90’ Джан Эмре Клостерманн Лукас
    90+3’ Хаверц Кай Гнабри Серж
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 17
    		3 Удары в створ 12
    		8 Фолы 17
    		0 Угловые 7
    		2 Офсайды 0
    		27% Владение мячом 73%
    		10 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    mordvin60
    mordvin60
    11 октября в 14:53
    Нормально сыграли
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ Rattlehead (раскрыть)
    11 октября в 14:32
    А ты посмотри игру Италия-Бразилия в 1982, и Италия-Голландия в 1978, и тебе всё станет ясно.
    pomor45
    pomor45 ответ drive45 (раскрыть)
    11 октября в 14:28
    Немцы могли забить ещё втрое больше, но не стали убивать команду, оставшуюся с молодёжью. Немцы просто учили их играть.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    11 октября в 11:07
      Alex poljak
      Alex poljak
      11 октября в 10:42
      Вообще ,сколько можно уже разводить, можно же проводить матчи и на нейтральном поле,да и не будут футболисты друг друга убивать ,что за бред.Это политики пусть воюют.
      Alex poljak
      Alex poljak
      11 октября в 10:30, ред.
      Нормальная игра.Шевченко по тихонько наигрывает молодежь.Больше подобных игр,больше уверенности.Смену надо готовить заранее.Да и если бы не досадная ошибка Бущана была бы ничья.Хотя никто не отрицает,в штрафной мало креатива и плохое завершение атаки,ну и волнение присутствует против таких команд.Тот же Цыганков запорол убойный момент.Видимо такая полоса.Хотя если в общем игра понравилась.И Бущан молодчина,пора менять Пятова,думаю при нем голов было бы больше. Как раннее и писал основное противостояние будет с швейцарцами,которые неплохо сыграли с Испанией.Думаю будет трудно и группа сложная .
      cska vperiod
      cska vperiod
      11 октября в 06:51
      Ожидаемый результат.
      рус фан
      рус фан
      11 октября в 06:45
      Бущан в свои 26 лет привез победный гол для немцев, надеюсь его не будут в Украине судить так же как мы "за58или" в свое время Филимоныча, в целом против этой Германии могли сыграть и лучше просто привоз решил многое.
      Байкал-38
      Байкал-38
      11 октября в 05:35
        vastudio
        vastudio ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
        11 октября в 02:48
        Какая там игра была?)) 2 мяча в 3 играх и последнее место в группе, так что нет вечных богов в футболе, у всех есть взлёты и падения.
        Rattlehead
        Rattlehead ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
        11 октября в 01:11
        Вот уж у кого креатива отродясь не было, так это у итальянцев. Всю жизнь как играли сугубо прагматично от обороны, так и играют. Тотальный футбол Михелса - полная противоположность, особенно по части креатива.
        Rattlehead
        Rattlehead
        11 октября в 01:02
        Не слежу за украинским первенством, но если Бущан так тащит регулярно, то я искренне не понимаю, почему основной до сих пор Пятов.
        Питерские гоблины
        Питерские гоблины
        11 октября в 01:00
          Napoleon Bonapart
          Napoleon Bonapart
          11 октября в 00:45, ред.
          Palex. Креатив существует у Испании, Франции, Бразилии. В прошлые, лучшие годы у Италии. У Германии, креатива не было никогда. А количество титулов, не является подтверждением креатива. Даже у Голландии креатива не было во времена Кройфа. Был только тотальный футбол и звезда по имени Кройф.
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          11 октября в 00:43
          Германия не напрягалась
          Napoleon Bonapart
          Napoleon Bonapart ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
          11 октября в 00:39
          Эстетики, в игре Германии не было никогда. Был только рационализм и атлетизм. А сейчас и этого нет. Это на фоне украины немцы еще кое-как смотрятся....
          Palex
          Palex ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
          11 октября в 00:38
            95-shishani-95
            95-shishani-95
            11 октября в 00:32
            Теперь посмотреть бы матч сборных России и Германии! А потом Украины и России.
            vastudio
            vastudio ответ vastudio (раскрыть)
            11 октября в 00:27
            Ну почти угадал))
            Против ЦСКА
            Против ЦСКА
            11 октября в 00:27
            Повезло
            vastudio
            vastudio ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
            11 октября в 00:21, ред.
            Ну да ну да, вспомни ЧМ 2018))) Напомнить результаты группового турнира?
            drive45
            drive45
            11 октября в 00:19
            Украина могла забить и больше, но не смогла. В итоге закономерный результат.
            ariec93
            ariec93 ответ Брулин (раскрыть)
            11 октября в 00:13
            Ахаха, классная система подсчета у тебя, 11 мес без побед вроде смотрится солидно, но то, что за это время сыграно было всего лишь 3 игры(не считая с Украиной), мы забываем, а в итоге имеем ни одного поражения, 5 очков и 2ое место в группе
            Kirill Erokhin
            Kirill Erokhin
            11 октября в 00:06
            После 1-7 можно было предположить, что Бундесманшафт легко победит Украину, но команда Шевы выглядела достойно с Германией, хотя было видно, что немцы возможно играли на не все 100%. Но Леву пора уже решать вопросы с реализацией,а то будь сборная по серьезнее Украины могли бы потерять 2 очка.
            Шишанутый
            Шишанутый
            11 октября в 00:05
            Немцы даже не напрегались, знали что у сопернека проблемы с коронавирусом и решили не добевать его, сыграли сколько нужно для победы было. Бущан много тащил не смотря на ляп норм вратарь. С победой Германию!
            Napoleon Bonapart
            Napoleon Bonapart ответ Palex (раскрыть)
            11 октября в 00:02
            О всех годах.
            Napoleon Bonapart
            Napoleon Bonapart ответ dimagas2 (раскрыть)
            11 октября в 00:01
            Да он ваще на всё забил.
            Маgоmеd Аydаmirоv
            Маgоmеd Аydаmirоv
            11 октября в 00:01
            Победа Германия на классе 🇩🇪
            Napoleon Bonapart
            Napoleon Bonapart ответ dimagas2 (раскрыть)
            11 октября в 00:00
            А кроме Клозе и Лама других нет, не? Ты знаешь, что немецкая пресса буквально требует от Лёва вклучить в сборную Мюллера! А Лёв упирается. Да разве тока это....
            Palex
            Palex ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
            10 октября в 23:59
            А каких годах ты говоришь?
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100