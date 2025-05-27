Анчелотти: «Лучший из бразильцев — Роналдо. А самый скромный — Винисиус»

Главный тренер сборной Бразилии оценил тех бразильских футболистов, которых тренировал в своей карьере.

Роналдо был самым совершенным с точки зрения его техники и одним из лучших в мире. Самым профессиональным являлся Кафу. Эдер Милитао — тот, кто заставлял меня много смеяться, как и Винисиус Жуниор. Ещё, на мой взгляд, Винисиус очень, очень скромный. У меня очень хорошие отношения со всеми ними. Все они позвонили мне, чтобы поздравить с назначением в сборную Бразилии и пожелать удачи.