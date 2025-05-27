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Анчелотти: «Лучший из бразильцев — Роналдо. А самый скромный — Винисиус»

вчера, 18:07

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил тех бразильских футболистов, которых тренировал в своей карьере.

Роналдо был самым совершенным с точки зрения его техники и одним из лучших в мире. Самым профессиональным являлся Кафу. Эдер Милитао — тот, кто заставлял меня много смеяться, как и Винисиус Жуниор. Ещё, на мой взгляд, Винисиус очень, очень скромный. У меня очень хорошие отношения со всеми ними. Все они позвонили мне, чтобы поздравить с назначением в сборную Бразилии и пожелать удачи.

Ранее Анчелотти рассказал, почему не вызвал футболиста «Сантоса» Неймара в состав сборной. На данный момент Бразилия занимает 4-е место в таблице отбора на чемпионат мира-2026, набрав 21 очко после 14 матчей.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:11
интересно работать с чистого листа ...
Niagara
Niagara
вчера в 20:51
дядя карло что-то курит, раз этого клоуна называет скромным
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:26
Очень интересно, что может собрать Анчи, из того что предоставляется ему
xtzxnaacxa4u
xtzxnaacxa4u
вчера в 19:22
Папа Карло хорош, так красиво подчеркнул ущербность нынешнего поколения бразильских игроков. кроме как за скромность и клоунские качества нет поводов их хвалить
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:14
Скромный?😂
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55
)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:47
кроме Эндрика.
на вопрос, почему не вызвал Эндрика, Анчелотти ответил что он мало играет за свой клуб.
))))))))))))))))))
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:35
Всем раздал по коврижке... а кому то и две...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:11
Насчёт второго пациента я бы поспорил...
Гость
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