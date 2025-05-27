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ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Челси», «Ноттингем» и ещё 31 клуб подозреваются в финансовых махинациях

вчера, 20:01

Несколько клубов Английской Премьер-Лиги подозревают в присвоении грантов от государства.

По данным The Times, Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании ведёт расследование в отношении 33 команд в связи с подозрениями в налоговых махинациях. Среди подозреваемых упоминаются «Челси», «Фулхэм», «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Клубы могли пользоваться налоговой схемой, чтобы неправомерно подавать заявки на гранты, предназначенные для поддержки исследований и разработок в области науки и техники.

Источник утверждает, что «Челси» в период с 2020 по 2024 год предположительно получил от налогового органа около 3 млн фунтов, включая выплаты за научно-исследовательскую деятельность. «Ноттингем» получил 607 000 фунтов в сезоне 2021/2022, а «Фулхэм» – 758 000 фунтов в период с 2019 по 2024 год.

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Все комментарии
Дядяслава
Дядяслава
сегодня в 05:57
Зебру проверьте, там верняк. Рожденного в чужом кармане тока могила исправит.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:23
Налоговая прицепилась к суммам идущим на "чаевые"...., тем же налоговикам.
Пальчиком погрозят, совместно с клубами овсянки покушают, выпьют... что то они там перед употреблением разогревают... и по домам))
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:47
Ну в Челси конечно без этих 3 миллионов разорились бы. Куда уж там миллиардные траты на трансферы и зп?
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 21:38
МС вне .....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:19
ну конкретно попались))) ход конем от МанСити.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:44
Не забудьте с Эвертона очки снять.
Realistroni
Realistroni ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:43
Все, кроме Манчестер Сити, главного невиновника.
Incredulous
Incredulous ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:07
Да нет, просто Великобритании казну срочно пополнить нужно))
протон
протон
вчера в 20:03
Такими темпами всем АПЛом в чемпионшип.
Гость
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