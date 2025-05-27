«Челси», «Ноттингем» и ещё 31 клуб подозреваются в финансовых махинациях

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вчера, 20:01

Несколько клубов Английской Премьер-Лиги подозревают в присвоении грантов от государства.

По данным The Times, Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании ведёт расследование в отношении 33 команд в связи с подозрениями в налоговых махинациях. Среди подозреваемых упоминаются «Челси», «Фулхэм», «Ноттингем Форест» и «Брентфорд». Клубы могли пользоваться налоговой схемой, чтобы неправомерно подавать заявки на гранты, предназначенные для поддержки исследований и разработок в области науки и техники.

Источник утверждает, что «Челси» в период с 2020 по 2024 год предположительно получил от налогового органа около 3 млн фунтов, включая выплаты за научно-исследовательскую деятельность. «Ноттингем» получил 607 000 фунтов в сезоне 2021/2022, а «Фулхэм» – 758 000 фунтов в период с 2019 по 2024 год.