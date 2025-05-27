Пеллегрини не согласен, что «Челси» — фаворит в финале Лиги конференций

Главный тренер «Бетиса» высказался о том, кого он считает фаворитом в финале Лиги конференций.

Легко сказать, что «Челси» фаворит, ведь у них больше денег. Но я с этим не согласен. В финале нет фаворитов. Это не история про Давида и Голиафа. Мы должны оставаться той же командой, какой были всегда. Очень важно грамотно справиться с эмоциями. Если сыграем на равных, то можем победить. Главное – не допустить ошибок из-за чрезмерной мотивации.