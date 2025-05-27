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Пеллегрини не согласен, что «Челси» — фаворит в финале Лиги конференций

вчера, 19:42
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси22:00 Не начался

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о том, кого он считает фаворитом в финале Лиги конференций.

Легко сказать, что «Челси» фаворит, ведь у них больше денег. Но я с этим не согласен. В финале нет фаворитов. Это не история про Давида и Голиафа. Мы должны оставаться той же командой, какой были всегда. Очень важно грамотно справиться с эмоциями. Если сыграем на равных, то можем победить. Главное – не допустить ошибок из-за чрезмерной мотивации.

Финальный матч Лиги конференций между «Бетисом» и «Челси» состоится 28 мая. Испанский клуб в шутку захотел изменить свой логотип перед этим финалом.

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xx9mbcg2akkx
вчера в 19:44
Посмотрим что придумал Пеллегрини на финал
Гость
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