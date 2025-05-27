В ближайшие 48 часов Де Брюйне подпишет контракт со своим новым клубом

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вчера, 12:15

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии в ближайшие часы прибудет в Неаполь, чтобы окончательно согласовать детали трёхлетней сделки с «Наполи». Итальянцы надеются заключить соглашение в ближайшие 48 часов. Де Брюйне перейдёт на правах свободного агента и получит 27 миллионов евро за три сезона.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что бельгиец, скорее всего, продолжит карьеру в «Наполи».