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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

В ближайшие 48 часов Де Брюйне подпишет контракт со своим новым клубом

вчера, 12:15

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне в ближайшие часы прибудет в Неаполь, чтобы окончательно согласовать детали трёхлетней сделки с «Наполи». Итальянцы надеются заключить соглашение в ближайшие 48 часов. Де Брюйне перейдёт на правах свободного агента и получит 27 миллионов евро за три сезона.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что бельгиец, скорее всего, продолжит карьеру в «Наполи».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:12
Оказывается, рыжый бес бухал? Ну в Серии А ему самое то будет!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:47
один из топ-5 лучших игроков МанСити во все времена.
даже первый из них.
вот Яя Туре недооценен, он правил до эпохи Пепа, делал и умел на поле практически все.
В Большой футбол Де Брюйне было сложно вернуться. В самое тяжелое время, когда Гвардиола потерял Родри, он и Холанд не стали спасителями команды.
Уход был ожидаем, тем более бельгиец не хотел снижения зарплаты.
Да, были травмы, но и режим нарушал часто. Давно известно, откат при прерывании тренировок наступает преступно быстро из за скачков глюкозы в крови. Теперь все это решает Наполи. Надеюсь, что договорятся.
Пусть все будет хорошо. В Италии больше тактический футбол.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 14:37
Да, через сутки будет новость что через 24 часа подпишет. Бессмысленный поток новостей, вообще не улучшающий жизнь читателей. С недавних пор читаю ток прогноз погоды и сообщения от мчс. Вжурналистике количество контента лостигло абсурда изза соцсетей и гиперконкуренции. Все чтоб отвлечь и украсть пару минут времени впустую, совершенно неприменимо в жизни
311
311
вчера в 13:30
Даже цвета не придется менять
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 12:17
Интересно, где в итоге окажется.
Гость
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