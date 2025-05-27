В ближайшие 48 часов Де Брюйне подпишет контракт со своим новым клубом

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне в ближайшие часы прибудет в Неаполь, чтобы окончательно согласовать детали трёхлетней сделки с «Наполи». Итальянцы надеются заключить соглашение в ближайшие 48 часов. Де Брюйне перейдёт на правах свободного агента и получит 27 миллионов евро за три сезона.
Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что бельгиец, скорее всего, продолжит карьеру в «Наполи».
даже первый из них.
вот Яя Туре недооценен, он правил до эпохи Пепа, делал и умел на поле практически все.
В Большой футбол Де Брюйне было сложно вернуться. В самое тяжелое время, когда Гвардиола потерял Родри, он и Холанд не стали спасителями команды.
Уход был ожидаем, тем более бельгиец не хотел снижения зарплаты.
Да, были травмы, но и режим нарушал часто. Давно известно, откат при прерывании тренировок наступает преступно быстро из за скачков глюкозы в крови. Теперь все это решает Наполи. Надеюсь, что договорятся.
Пусть все будет хорошо. В Италии больше тактический футбол.
даже первый из них.
вот Яя Туре недооценен, он правил до эпохи Пепа, делал и умел на поле практически все.
В Большой футбол Де Брюйне было сложно вернуться. В самое тяжелое время, когда Гвардиола потерял Родри, он и Холанд не стали спасителями команды.
Уход был ожидаем, тем более бельгиец не хотел снижения зарплаты.
Да, были травмы, но и режим нарушал часто. Давно известно, откат при прерывании тренировок наступает преступно быстро из за скачков глюкозы в крови. Теперь все это решает Наполи. Надеюсь, что договорятся.
Пусть все будет хорошо. В Италии больше тактический футбол.