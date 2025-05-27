Стало известно, сколько Карпин будет зарабатывать в «Динамо»

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вчера, 15:07

«Динамо» обсуждает с главным тренером сборной России контракт с зарплатой 2-2,5 миллиона евро за сезон. В случае заключения соглашения с «бело-голубыми» Карпин продолжит работу в РФС .

Ранее сообщалось, что 56-летний специалист начал формирование своего тренерского штаба.