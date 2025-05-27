Стало известно, сколько Карпин будет зарабатывать в «Динамо»

«Динамо» обсуждает с главным тренером сборной России Валерием Карпиным контракт с зарплатой 2-2,5 миллиона евро за сезон. В случае заключения соглашения с «бело-голубыми» Карпин продолжит работу в РФС.
Ранее сообщалось, что 56-летний специалист начал формирование своего тренерского штаба.
По-моему, СВЕРШИЛОСЬ!
По чаяниям одних болел Динамо и вопреки возмущений других, варелик всё таки у руля БГ.
Отнесусь к ЭТОМУ нейтрально: концовка нового чемпионата и по ИГРЕ, и по РЕЗУЛЬТАТУ покажет, кто всё таки из болельщиков этого славного клуба оказался прав.
P.S. ПОСТОЙТЕ!
А как же возможное назначение кудрявого в Зенит???
Что, "Семаковцы" одержали верх над "АНТИсемаковцами"? ))
По-моему, СВЕРШИЛОСЬ!
По чаяниям одних болел Динамо и вопреки возмущений других, варелик всё таки у руля БГ.
Отнесусь к ЭТОМУ нейтрально: концовка нового чемпионата и по ИГРЕ, и по РЕЗУЛЬТАТУ покажет, кто всё таки из болельщиков этого славного клуба оказался прав.
P.S. ПОСТОЙТЕ!
А как же возможное назначение кудрявого в Зенит???
Что, "Семаковцы" одержали верх над "АНТИсемаковцами"? ))
В Зените, похоже мазохисты засели. Нравится им мучиться с Богданычем.))) Он, им, не просто юбилей испортил, он, им -его об......л до неузнаваемости, а они, даже вопрос об его изгнании не поставили.
Что касается Карпина, то вот ,как раз, у меня, присутствует уверенность в его успехе. Когда приперлось это 12 пивное, я сразу сказал- это дохлый номер, без вариантов. Когда приперся могильщик Герты, я два года убеждал людей не верить ему и оказался прав, да и многое другое.
Поэтому, на счет Карпина, у меня есть чуйка, что он может поставить грамотный футбол, в обороне- точно, думаю, и в центре поля тоже. Уверен, дисгармонии, какая была у хамагрубияна уже не будет. Карпину надо подумать, что с атакой будет, потому что, я никогда в Тюкавина не верил, к тому же, неизвестно, какой он после травмы вернется...
Ну и немало важно- останется ли Бителло в команде, от него, в большей мере, даже, чем от Карраскаля зависит игра в центре поля...
В Зените, похоже мазохисты засели. Нравится им мучиться с Богданычем.))) Он, им, не просто юбилей испортил, он, им -его об......л до неузнаваемости, а они, даже вопрос об его изгнании не поставили.
Что касается Карпина, то вот ,как раз, у меня, присутствует уверенность в его успехе. Когда приперлось это 12 пивное, я сразу сказал- это дохлый номер, без вариантов. Когда приперся могильщик Герты, я два года убеждал людей не верить ему и оказался прав, да и многое другое.
Поэтому, на счет Карпина, у меня есть чуйка, что он может поставить грамотный футбол, в обороне- точно, думаю, и в центре поля тоже. Уверен, дисгармонии, какая была у хамагрубияна уже не будет. Карпину надо подумать, что с атакой будет, потому что, я никогда в Тюкавина не верил, к тому же, неизвестно, какой он после травмы вернется...
Ну и немало важно- останется ли Бителло в команде, от него, в большей мере, даже, чем от Карраскаля зависит игра в центре поля...