Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Стало известно, сколько Карпин будет зарабатывать в «Динамо»

вчера, 15:07

«Динамо» обсуждает с главным тренером сборной России Валерием Карпиным контракт с зарплатой 2-2,5 миллиона евро за сезон. В случае заключения соглашения с «бело-голубыми» Карпин продолжит работу в РФС.

Ранее сообщалось, что 56-летний специалист начал формирование своего тренерского штаба.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноТри ветерана клуба покинули «Краснодар»
Вчера, 14:03
«Спартак» не планирует продлевать контракт с Игнатовым
Вчера, 13:45
Названа сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте Тюкавина
Вчера, 13:04
СлухиТюкавин близок к продлению контракта с «Динамо»
Вчера, 12:31
Слухи«Спартак» хочет продлить контракт с Кристофером Мартинсом
Вчера, 11:27
СлухиЛи Канджин и ПСЖ пока не договорились о новом контракте
Вчера, 11:11
Сортировать
Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ roma33rus (раскрыть)
вчера в 23:32
Восьмое место в чемпионате, отрыв от первого места почти тридцать очков. Несколько матчей провальных, проиграли с разгромным счётом. Давайте смотреть правде в глаза.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:43
Значит у Зенита на примете кто то из -за бугорка!)
протон
протон
вчера в 20:21
если это соответствует действительности , то Валерон уже чемпион по доению ...
Capral
Capral ответ roma33rus (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
Самое смешное, когда человек далёкий от футбола начинает размышлять о высоких материях, типа- "ни рыба, ни мясо".))) Человек настолько не владеет вопросом, что совершенно не интересуется бюджетом клуба, качеством футболистов с которыми работал тренер, главное для него- место команды.
А то, что тренер умеет ставить игру, грамотно развивает атаку, стабилизирует оборону и уравновешивает игровой баланс- это для пользователя не главное. Ну чтож ,не всем дано разбираться в футболе... Одно слово- взгляд на футбол из теплицы.
roma33rus
roma33rus ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 19:52
с бюджетом 0 он творил чудеса))))
roma33rus
roma33rus
вчера в 19:51
Валера Верим будет нестись с трибун стадиона.....Жалею что не с наших))))Очень качественный специалист ,точно не хуже нашего импортного ....
Futurista
Futurista
вчера в 17:22
Верить в Валеру теперь будет полиция)...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 17:12, ред.
Как тренер, учитывая результаты работы в "Ростове", - ни рыба, ни мясо. Если быть точнее - один из... Ничем не лучше, но и не хуже многих других десятков "специалистов ", работающих в РПЛ и за её пределами. "Динамо" ничего не приобретёт, но и не потеряет с его приходом. В любом случае пожелаю ему успеха на новом месте.
Был приятно удивлён, когда увидел Валерия Георгиевича на ЦТ, в передачах "Что? Где? Когда ?" в этом сезоне. Глаза блестели, добрая улыбка на лице. Чувствуется, попал в свою стихию.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:53, ред.
Спасибо, Дружище, но, я ,лично, не связываю возможные успехи ростовщиков со своим счастьем, это точно, не моя команда.))) Но, как и в случае с Йокановичем- поболею, лично за Валеру, поскольку симпатизирую ему, как весьма интересному тренеру.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:39, ред.
Привет, Витя! )
Пожелаю Динамо и тебе лично успехов в следующем сезоне. Порадуюсь, если ты окажешься прав о варелике. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:20
Привет, Володя!!!
В Зените, похоже мазохисты засели. Нравится им мучиться с Богданычем.))) Он, им, не просто юбилей испортил, он, им -его об......л до неузнаваемости, а они, даже вопрос об его изгнании не поставили.

Что касается Карпина, то вот ,как раз, у меня, присутствует уверенность в его успехе. Когда приперлось это 12 пивное, я сразу сказал- это дохлый номер, без вариантов. Когда приперся могильщик Герты, я два года убеждал людей не верить ему и оказался прав, да и многое другое.

Поэтому, на счет Карпина, у меня есть чуйка, что он может поставить грамотный футбол, в обороне- точно, думаю, и в центре поля тоже. Уверен, дисгармонии, какая была у хамагрубияна уже не будет. Карпину надо подумать, что с атакой будет, потому что, я никогда в Тюкавина не верил, к тому же, неизвестно, какой он после травмы вернется...

Ну и немало важно- останется ли Бителло в команде, от него, в большей мере, даже, чем от Карраскаля зависит игра в центре поля...
nubom
nubom
вчера в 15:32
Если не расстанутся после следующего весеннего матча с Краснодаром, то задержится надолго...)
альсато
альсато
вчера в 15:23
Зарплата хорошая!))))
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:15
Ну, вот.
По-моему, СВЕРШИЛОСЬ!
По чаяниям одних болел Динамо и вопреки возмущений других, варелик всё таки у руля БГ.
Отнесусь к ЭТОМУ нейтрально: концовка нового чемпионата и по ИГРЕ, и по РЕЗУЛЬТАТУ покажет, кто всё таки из болельщиков этого славного клуба оказался прав.

P.S. ПОСТОЙТЕ!
А как же возможное назначение кудрявого в Зенит???
Что, "Семаковцы" одержали верх над "АНТИсемаковцами"? ))
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:15
Валера хочет во всех клубах РПЛ поработать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 