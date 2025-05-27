«Химки» подали апелляцию в РФС по делу о невыдаче лицензии

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вчера, 15:45

Пресс-служба «Химок» сообщила, что клуб подал апелляцию на решение лицензирующей комиссии РФС , которая отказала в выдаче лицензии на участие команды в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2025/2026. Генеральный директор ФК «Химки» Дмитрий Брехов заявил: