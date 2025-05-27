«Химки» подали апелляцию в РФС по делу о невыдаче лицензии

Пресс-служба «Химок» сообщила, что клуб подал апелляцию на решение лицензирующей комиссии РФС, которая отказала в выдаче лицензии на участие команды в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2025/2026. Генеральный директор ФК «Химки» Дмитрий Брехов заявил:
Мы воспользовались своим законным правом обратиться в Апелляционный комитет РФС. Надеемся на его справедливое решение в установленные сроки. Исходим из позитивного сценария и продолжаем большую работу, направленную на стабильность, выполнение взятых на себя обязательств, высокие спортивные результаты.
Утром деньги днём стулья
А можно наоборот?
Можно.
Но деньги вперёд!?
Утром деньги днём стулья
А можно наоборот?
Можно.
Но деньги вперёд!?