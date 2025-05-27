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«Химки» подали апелляцию в РФС по делу о невыдаче лицензии

вчера, 15:45

Пресс-служба «Химок» сообщила, что клуб подал апелляцию на решение лицензирующей комиссии РФС, которая отказала в выдаче лицензии на участие команды в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2025/2026. Генеральный директор ФК «Химки» Дмитрий Брехов заявил:

Мы воспользовались своим законным правом обратиться в Апелляционный комитет РФС. Надеемся на его справедливое решение в установленные сроки. Исходим из позитивного сценария и продолжаем большую работу, направленную на стабильность, выполнение взятых на себя обязательств, высокие спортивные результаты.

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Все комментарии
qwzsbm59n2wt
qwzsbm59n2wt
сегодня в 06:26
Вечером деньги ночью стулья
Утром деньги днём стулья
А можно наоборот?
Можно.
Но деньги вперёд!?
протон
протон
вчера в 20:19
Долги погасите и получите лицензию. Все предельно просто.
NbKA555
NbKA555
вчера в 17:49
Жаль что всё так получается...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:53
Денег нет они апелляции подают. вот интересно
альсато
альсато
вчера в 15:53
Право то у вас есть, но есть еще и обязательства! (а там все-не очень хорошо)
Гость
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