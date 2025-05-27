ЦСКА грозит разбирательство с ФИФА по трансферу Вильягры

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вчера, 17:55

ЦСКА может оказаться втянут в юридическое разбирательство из-за перехода аргентинского полузащитника .

Агенты, ранее представлявшие интересы футболиста в Аргентине, готовят жалобу в ФИФА . По их мнению, трансфер в московский клуб был осуществлён с нарушениями, и они намерены оспорить его легитимность.