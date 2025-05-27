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ЦСКА грозит разбирательство с ФИФА по трансферу Вильягры

вчера, 17:55

ЦСКА может оказаться втянут в юридическое разбирательство из-за перехода аргентинского полузащитника Родриго Вильягры.

Агенты, ранее представлявшие интересы футболиста в Аргентине, готовят жалобу в ФИФА. По их мнению, трансфер в московский клуб был осуществлён с нарушениями, и они намерены оспорить его легитимность.

Источник утверждает, что ЦСКА сознательно не выпускает Вильягру на поле, чтобы избежать возможных осложнений с футбольными инстанциями.

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Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:08
Пять минут не мог успокоиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поржал от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, что значит истинный Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Futurista
Futurista
вчера в 17:56
Зачем коням вильягра?)....
Гость
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