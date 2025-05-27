ЦСКА грозит разбирательство с ФИФА по трансферу Вильягры

ЦСКА может оказаться втянут в юридическое разбирательство из-за перехода аргентинского полузащитника Родриго Вильягры.
Агенты, ранее представлявшие интересы футболиста в Аргентине, готовят жалобу в ФИФА. По их мнению, трансфер в московский клуб был осуществлён с нарушениями, и они намерены оспорить его легитимность.
Источник утверждает, что ЦСКА сознательно не выпускает Вильягру на поле, чтобы избежать возможных осложнений с футбольными инстанциями.
Поржал от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, что значит истинный Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Поржал от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, что значит истинный Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴