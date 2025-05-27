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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2024/2025

ФИФА сняла с «Лиона» трансферный бан после выплаты долга

вчера, 20:26

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила санкции в отношении французского «Лиона», позволив клубу вновь регистрировать новых игроков.

Ранее клубу был наложен запрет на три трансферных окна из-за задолженности в размере 2238,36 евро, образовавшейся в результате начисленных процентов по сделке за нападающего Амина Сарра из «Херенвена».

«Лион» полностью погасил долг, после чего нидерландский клуб подтвердил выполнение всех финансовых обязательств.

Решение ФИФА открывает перед французским клубом возможность активно действовать на трансферном рынке ближайшим летом.

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Все комментарии
7crscap9h3xb
7crscap9h3xb
вчера в 23:50
Долго Лион держали на голодном пайке, хотелось бы чтоб клуб возродил былую популярность и составил конкуренцию парижанам
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