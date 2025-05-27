ФИФА сняла с «Лиона» трансферный бан после выплаты долга

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вчера, 20:26

Международная федерация футбола ( ФИФА ) отменила санкции в отношении французского «Лиона», позволив клубу вновь регистрировать новых игроков.

Ранее клубу был наложен запрет на три трансферных окна из-за задолженности в размере 2238,36 евро, образовавшейся в результате начисленных процентов по сделке за нападающего из «Херенвена».

«Лион» полностью погасил долг, после чего нидерландский клуб подтвердил выполнение всех финансовых обязательств.