ГлавнаяВсе матчи
Матчи Италия. Серия А 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2019/2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Россия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2019/2020
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Болгария. Вторая лига 2019/2020
Болгария. Первая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия B 2019
Бразилия. Серия С 2019
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Восток 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Запад 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Центр 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Юг 2019/2020
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
Сербия. Суперлига 2019/2020
Словакия. Первая лига 2019/2020
Словения. Вторая лига 2019/2020
Словения. Первая лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-Лига 2019/2020
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-07-22
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-18
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-13
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-05
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-08
2020-03-09
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-28
2020-07-29
2020-08-02
Интер - Фиорентина
Парма - Наполи
Лечче - Брешиа
Сампдория - Дженоа
Торино - Верона
СПАЛ - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Фиорентина

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 1.44 5.10 7.30
Fonbet 1.73 2.80 8.50
Мелбет 1.43 4.93 7.65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказания
43’ Рибери Франк
57’ Кастровилли Гаэтано
Барелла Николо 76’
79’ Касерес Мартин
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Раноккья Андреа де Врей Стефан 23’
51’ Лирола Поль Дальберт
58’ Куаме Кристиан Кутроне Патрик
58’ Геззаль Рашид Данкан Альфред
Мартинес Лаутаро Санчес Алексис 69’
Мозес Виктор Кандрева Антонио 69’
Бастони Алессандро Д'Амброзио Данило 70’
75’ Пульгар Эрик Бадель Милан
75’ Кьеза Федерико Рибери Франк
Брозович Марцело Гальярдини Роберто 76’
Статистика
 19 Удары по воротам 8
6 Удары в створ 3
13 Фолы 13
11 Угловые 2
5 Офсайды 1
61% Владение мячом 39%
3 Cэйвы 7
1 Предупреждения 3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ УрсХох (раскрыть)
23 июля в 21:29
К тому же Юве ослаблен приходом курилки и нарцисса, не имеет полузащиты и обороны в кои-то веки лишился. А интер даже побороться, как следует, с самым слабым за последние 10 лет Юве, не может)
Угадайте кто
Угадайте кто
23 июля в 18:56
И тут Ювентус всех купил)
Rheinfall
Rheinfall
23 июля в 13:44, ред.
10 ничьих, пз.ц. Нас что, снова Манчини тренирует?
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
23 июля в 10:07
Конте ничем не лучше лысого Спала
feris1
feris1
23 июля в 07:16
Хороший результат!
Ювентус чемпион!
Kirgudu
Kirgudu ответ ошалевший (раскрыть)
23 июля в 06:31
На седьмом.
Kirgudu
Kirgudu
23 июля в 06:30
Ну вот, более-менее путная команда и Интер помер. Пендаль не дали и Лукака без гола. Гы.
Угадайте кто
Угадайте кто
23 июля в 06:19
С сентября снова заговорят о скудетто)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ УрсХох (раскрыть)
23 июля в 06:18
И в крестики-нолики на новой форме)
Доброго утра
Шишанутый
Шишанутый
23 июля в 02:08
Скучный был матч Интер выдохся и смирился с тем что за Юве ему не угнатся а у Фиалок хорошая оборона много моментов не дали создать. Заслуженная ничья для Фиорентины. В этом сезоне они дважды отобрали очки у Интера, молодцы!
ошалевший
ошалевший ответ УрсХох (раскрыть)
23 июля в 01:26
насколько я помню 10 лет назад юве закончил где то на 10 месте,если не ниже,пинали его почти все,а зажигали диего и красич,вообщем сброд сбродом был
УрсХох
УрсХох ответ Угадайте кто (раскрыть)
23 июля в 00:56
Говорят,они неплохо играют в домино.
Угадайте кто
Угадайте кто
23 июля в 00:55
Что они вообще могут?)
УрсХох
УрсХох
23 июля в 00:54
Ну вот всё для Интера.Марротту переманили,Конте соблазнили,состав на загляденье,даже дорогую бельгийскую мебель темного дерева прикупили,а скудетто так же далеко,как и десять лет назад.Карма?
juvenale
juvenale
23 июля в 00:45
    juvenale
    juvenale ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 июля в 00:44
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      23 июля в 00:06
      Вперед Интер
      Voron392
      Voron392
      22 июля в 22:24
      интер
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100