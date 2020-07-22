|Интер
|0:0
|Фиорентина
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0 : 0
завершен
22 июля 2020, 22:45
среда
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Стадион Джузеппе Меацца (Милан)
|43’
|Рибери Франк
|57’
|Кастровилли Гаэтано
|Барелла Николо
|76’
|79’
|Касерес Мартин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Раноккья Андреа
|де Врей Стефан
|23’
|51’
|Лирола Поль
|Дальберт
|58’
|Куаме Кристиан
|Кутроне Патрик
|58’
|Геззаль Рашид
|Данкан Альфред
|Мартинес Лаутаро
|Санчес Алексис
|69’
|Мозес Виктор
|Кандрева Антонио
|69’
|Бастони Алессандро
|Д'Амброзио Данило
|70’
|75’
|Пульгар Эрик
|Бадель Милан
|75’
|Кьеза Федерико
|Рибери Франк
|Брозович Марцело
|Гальярдини Роберто
|76’
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|19
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|13
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|11
|Угловые
|2
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|5
|Офсайды
|1
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|3
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|3
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Ювентус чемпион!
Ювентус чемпион!
Доброго утра
Доброго утра