В 1 Ханданович Самир Спасений: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

З 2 Годин Диего Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 33 Д'Амброзио Данило Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 70

З 6 де Врей Стефан Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 23

З 15 Янг Эшли Ударов всего: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 25 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 5 Гальярдини Роберто Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 76

П 87 Кандрева Антонио Офсайды: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 69

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 17 Точные навесы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

З 95 Бастони Алессандро Ударов всего: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 20

З 34 Бираги Кристиано

З 31 Пирола Лоренцо

З 13 Раноккья Андреа Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 67

З 37 Шкриньяр Милан

П 32 Агуме Люсьен

П 77 Брозович Марцело Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 14

П 20 Валеро Борха

П 11 Мозес Виктор Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 21

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 21