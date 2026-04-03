Ходжсон спустя 44 года одержал победу во главе «Бристоль Сити»

03 апреля 2026, 22:35
ЧарльтонЛоготип футбольный клуб Чарльтон1 : 2Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль СитиМатч завершен

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон одержал первую победу после назначения исполняющим обязанности рулевого «Бристоль Сити».

В матче 40-го тура Чемпионшипа команда на выезде выиграла у «Чарльтона» (2:1).

78-летний специалист уже работал с командой в 1982 году. Предыдущая победа клуба под руководством наставника состоялась в феврале того года над «Престоном» (3:1), с тех пор прошло 44 года и 35 дней.

n2wzbj6yrbgp
04 апреля в 06:22
И не хочет на пенсию уходить...
Варвар7
04 апреля в 06:02
До следующей победы, надеюсь времени понадобится меньше...)))
sihafazatron
03 апреля в 23:17
Ооо старина Рой ещё могет!)) здоровья товарищу и удачи
