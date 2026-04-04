Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не планирует включать нападающего «Сантоса» Неймара в заявку на ЧМ-2026.
По данным источника, итальянский специалист не рассматривает кандидатуру форварда при формировании состава и не планирует включать его в долгосрочную стратегию команды.
Сообщается, что Анчелотти дистанцируется от медийного резонанса вокруг игрока, подчеркивая приоритет актуальных спортивных показателей над былыми достижениями.
По мнению Карло, текущий уровень выступлений нападающего не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в национальную сборную.
Очевидно, что тут реаловское прошлое Анчелотти свою печать накладывает, а то Каземиро, смотрю, у него сейчас окуенный уровень в сборной показывает на фоне Неймара, - "ЭднезнАчно", как говорил покойный Вова, у которого мама была немкой, в папа - юристом.
Сегодня же у Анчелотти в сборной нет и близко такого игрока, как Неймар. Тут даже одно его присутствие в составе селесао заставит молодняк мобилизоваться и демонстрировать свой максимум.
