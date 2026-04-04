Анчелотти не видит Неймара в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

04 апреля 2026, 11:19

Главный тренер сборной Бразилии не планирует включать нападающего «Сантоса» в заявку на ЧМ -2026.

По данным источника, итальянский специалист не рассматривает кандидатуру форварда при формировании состава и не планирует включать его в долгосрочную стратегию команды.

Сообщается, что Анчелотти дистанцируется от медийного резонанса вокруг игрока, подчеркивая приоритет актуальных спортивных показателей над былыми достижениями.

По мнению Карло, текущий уровень выступлений нападающего не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в национальную сборную.