Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Анчелотти не видит Неймара в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026

04 апреля 2026, 11:19

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не планирует включать нападающего «Сантоса» Неймара в заявку на ЧМ-2026.

По данным источника, итальянский специалист не рассматривает кандидатуру форварда при формировании состава и не планирует включать его в долгосрочную стратегию команды.

Сообщается, что Анчелотти дистанцируется от медийного резонанса вокруг игрока, подчеркивая приоритет актуальных спортивных показателей над былыми достижениями.

По мнению Карло, текущий уровень выступлений нападающего не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в национальную сборную.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
вчера в 08:42
Разделились на 2 лагеря: кто-то считает, что он не в форме и т.д., кто-то считает, что Анчелотти будет кусать локти, кто-то из этого лагеря считает, что его присутствие в составе бразил заставит молодняк мобилизоваться и т.д.
Мое мнение: он не серьезный, не дисциплинированный, хоть каким талантом бы ни был, нужно быть в тонусе, чтобы хорошо играть, на одном таланте мало чем сможешь помочь сборной.
Не знаю, нужен ли он сборной на ЧМ...
px6mxeeype5q
04 апреля в 14:46
Судя по тому как Неймар видит поле и отдаёт голевые пасы-это будет глубочайшей ошибкой в карьере Карло Анчелотти!!!
6ssr3rs478m3
04 апреля в 14:34
Неймар, походе, сам не видит себя на чемпионате.
fkyq4pmjbsdp
04 апреля в 14:15, ред.
В Катаре Неймар был лучший у бразилов. Если бы не недоразумение с хорватами в конце игры, когда пропустили на ровном месте, не видать бы Месси кубка мира.
Сегодня же у Анчелотти в сборной нет и близко такого игрока, как Неймар. Тут даже одно его присутствие в составе селесао заставит молодняк мобилизоваться и демонстрировать свой максимум.
Брулин
04 апреля в 13:53
Нет ни одной спортивной причины вызывать тусера на ЧМ. По классике сломается, плаки-плаки и вот это всё. Если уж он в прайме не давал результат и ломался на турнирах, то сейчас то какой толк с него?
112910415
04 апреля в 13:05, ред.
не долго музыка играла ...
ag5bepztqmb2
04 апреля в 12:49, ред.
Ну... Здесь есть и другой подтекст. Не думаю, что Папа настолько глуп, чтоб окончательно закрывать перед Неймаром дверь в сборную. Зная слабохарактерную натуру Неймара, есть доля вероятности в том, что Анчи хочет чтоб великий бразил просто перед мундиалем не расслаблялся, и элементарно держал себя в тонусе.
25процентный клоун
04 апреля в 12:33
Тут всё очевидно, уровень персон не сопосиавим. Кто такой Неймар и кто такой Карло
Валерыч
04 апреля в 12:30
Похоже, что Неймар для сборной Бразилии - это уже история.
Анчелотти знает, что говорит.
9fpm9qu4qs5c
04 апреля в 12:29, ред.
Будет Карло потом локти кусать, да поздно ...
Очевидно, что тут реаловское прошлое Анчелотти свою печать накладывает, а то Каземиро, смотрю, у него сейчас окуенный уровень в сборной показывает на фоне Неймара, - "ЭднезнАчно", как говорил покойный Вова, у которого мама была немкой, в папа - юристом.
Рыжик-Мурыжик
04 апреля в 12:19
Видишь суслика? Нет.И я не вижу.А он есть.
5f7dbr676rks
04 апреля в 12:06
Наконец то Карло ответил откровенно, все только от него и ждали
CSKA2012
04 апреля в 11:30
Анчелотти аxуE l )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 