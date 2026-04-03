Тренер «Монако» считает, что Головин проводит хороший сезон

Главный тренер «Монако» оценил выступление российского полузащитника команды .

На мой взгляд, Головин проводит хороший сезон. У него были и не самые удачные матчи, но это была общая проблема всей команды. Даже в сложных ситуациях он всегда демонстрировал правильный настрой на тренировках и неизменно выкладывался на все сто. Когда я пришёл в команду, мне сказали, что его выступления могут быть нестабильными. Я считаю, что в футболе такая нестабильность зависит от ежедневной работы. Если каждый день ты демонстрируешь определённую стабильность, это сказывается на индивидуальных показателях.

Как и у многих моих игроков, у него хорошие показатели на тренировках. Красная карточка в матче с «Нантом» заставила его переосмыслить управление своими эмоциями, и это показывает, что он ещё может прогрессировать. Я надеюсь, что он завершит сезон в том же духе. В любом случае, у нас есть решающий игрок, возможно, даже более важный, чем когда-либо, и это позитивный момент, доказывающий, что, несмотря на его большой опыт в клубе, он может продолжать прогрессировать и развиваться.