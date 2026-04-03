Тренер «Монако» считает, что Головин проводит хороший сезон

03 апреля 2026, 21:55

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли оценил выступление российского полузащитника команды Александра Головина.

На мой взгляд, Головин проводит хороший сезон. У него были и не самые удачные матчи, но это была общая проблема всей команды. Даже в сложных ситуациях он всегда демонстрировал правильный настрой на тренировках и неизменно выкладывался на все сто. Когда я пришёл в команду, мне сказали, что его выступления могут быть нестабильными. Я считаю, что в футболе такая нестабильность зависит от ежедневной работы. Если каждый день ты демонстрируешь определённую стабильность, это сказывается на индивидуальных показателях.

Как и у многих моих игроков, у него хорошие показатели на тренировках. Красная карточка в матче с «Нантом» заставила его переосмыслить управление своими эмоциями, и это показывает, что он ещё может прогрессировать. Я надеюсь, что он завершит сезон в том же духе. В любом случае, у нас есть решающий игрок, возможно, даже более важный, чем когда-либо, и это позитивный момент, доказывающий, что, несмотря на его большой опыт в клубе, он может продолжать прогрессировать и развиваться.

Все новости
Россиянин отличился голом в американской лиге вскоре после выхода на замену
31 марта
Молодой российский футболист сыграл за «Лудогорец» в международном матче
30 марта
Академия Мамаева и Смолова в Дубае начала работу в тестовом режиме
27 марта
Трансферная стоимость Сафонова выросла на 50 процентов
27 марта
«Канзас-Сити» крупно проиграл «Колорадо Рэпидс», Сулейманов отметился голом
22 марта
Залечь на дно в Турции. Как играют российские легионеры в Суперлиге
21 мартаЕвгений Петров в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
ryuwt4e9km5c
ryuwt4e9km5c
04 апреля в 03:29
Тренер доволен это хорошо,тренеру виднее
Bad Listener
Bad Listener
04 апреля в 00:42, ред.
Стабильность признак эмоциональной зрелости и здорового отношения к своему делу, если это конечно не стабильно плохо.
shur
shur
03 апреля в 23:59
...от добра,добра не ищут! Только о Голове рассуждали,как быть дальше! По моему "Монако" это его уровень и никуда дальше не
не планировать!!!
Варвар7
Варвар7
03 апреля в 23:25
Если бы Поконьоли сказал бы наоборот - то это была бы и его недороботка как тренера...)
sihafazatron
sihafazatron
03 апреля в 22:14
На мой взгляд, Головкин проводит хороший сезон.
——-
Ошибка в фамилии
STVA 1
STVA 1
03 апреля в 22:13
В принципе точно не плохой!
Гость
