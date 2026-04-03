Погба готов сыграть за «Монако» в матче с «Марселем»

03 апреля 2026, 23:32
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли сообщил, что полузащитник команды Поль Погба должен принять участие в матче с «Марселем».

К сожалению, Кассум (Уттара) был добавлен в список травмированных и выбыл на несколько недель. Других травм нет. Поль (Погба) готов к игре. Осталось ещё три тренировки, но он непрерывно тренируется с командой с начала перерыва на матчи сборных. Процесс идёт позитивно, и он может сыграть. В настоящее время нет никаких противопоказаний для его участия, но если таковые появятся, мы примем решение совместно.

Все комментарии
112910415
112910415
04 апреля в 11:15
надолго ли готов ?
5yy8pdzsy7z4
5yy8pdzsy7z4
04 апреля в 06:25
А потом снова на больничную койку.
Alex_67
Alex_67
04 апреля в 00:42
Выйти на поле точно сможет, а сыграть? Посмотрим...
Варвар7
Варвар7
03 апреля в 23:37
"Процесс идёт позитивно, и он может сыграть." - 0сталось только сыграть позитивно...)
