|Борнмут
|4:1
|Лестер Сити
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4 : 1
завершен
12 июля 2020, 21:00
воскресенье
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Стадион Дин Корт (Борнмут)
|23’
|0:1
|Варди Джейми
|Станислас Джуниор
|1:1(П)
|65’
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Соланке Доминик
ассистент Рико Диего
|2:1
|67’
|Эванс Джонни
|3:1(А)
|83’
|Соланке Доминик
|4:1
|87’
|Гослинг Дэн
|32’
|65’
|Ндиди Вилфрид
|67’
|Союнджу Чаглар
|Станислас Джуниор
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|16’
|Беннетт Райан
|Олбрайтон Марк
|Кук Стив
|Аке Натан
|40’
|Станислас Джуниор
|Груневельд Арно
|46’
|Биллинг Филипп
|Гослинг Дэн
|46’
|46’
|Прат Деннис
|Ихеаначо Келечи
|71’
|Барнс Харви
|Перес Айосе
|Кук Льюис
|Брукс Давид
|81’
|Сарридж Сэм
|Уилсон Каллум
|90’
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|10
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|6
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|4
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|4
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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походу ребята слишком уверовали что работа уже сделана и место в ЛЧ будет гарантировано, а вот и нет))
походу ребята слишком уверовали что работа уже сделана и место в ЛЧ будет гарантировано, а вот и нет))
С такой игрой Лисы не заслуживают места в ЛЧ.
У МЮ форма и игра просто огонь, должны брать бронзу
С такой игрой Лисы не заслуживают места в ЛЧ.
У МЮ форма и игра просто огонь, должны брать бронзу