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Борнмут - Лестер Сити
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Тоттенхэм - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут против Лестер Сити

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Голы
23’ 0:1 Варди Джейми
Станислас Джуниор 1:1(П) 65’
Соланке Доминик
ассистент Рико Диего 		2:1 67’
Эванс Джонни 3:1(А) 83’
Соланке Доминик 4:1 87’
Наказания
Гослинг Дэн 32’
65’ Ндиди Вилфрид
67’ Союнджу Чаглар
Станислас Джуниор 86’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
16’ Беннетт Райан Олбрайтон Марк
Кук Стив Аке Натан 40’
Станислас Джуниор Груневельд Арно 46’
Биллинг Филипп Гослинг Дэн 46’
46’ Прат Деннис Ихеаначо Келечи
71’ Барнс Харви Перес Айосе
Кук Льюис Брукс Давид 81’
Сарридж Сэм Уилсон Каллум 90’
Статистика
 10 Удары по воротам 13
4 Удары в створ 5
11 Фолы 12
2 Угловые 6
4 Офсайды 1
44% Владение мячом 56%
4 Cэйвы 1
2 Предупреждения 1
0 Удаления 1
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Berlinskiy (раскрыть)
13 июля в 20:52
да можно и за второе побороться,а там уже и до первого рукой подать.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Evilhuman (раскрыть)
13 июля в 20:51
так Святоши сегодня дьволят на сковородке поджарят знатно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
13 июля в 20:49
видать Соланке был очень зол,что Брендан не ставил его в основу.
dzvinka
dzvinka ответ ст_прапорщик (раскрыть)
13 июля в 13:53
да прям уж... у них очевидный спад формы после карантина... плохо играли все матчи после возобновления чемпионата, куда слабее чем до перерыва, все не клеится...
походу ребята слишком уверовали что работа уже сделана и место в ЛЧ будет гарантировано, а вот и нет))
dzvinka
dzvinka
13 июля в 13:51, ред.
в конце сезона в АПЛ самые сильные команды - это те, которые борются за выживание и имеют шансы избежать вылета если добьются победы - нет более мотивированых команд чем эти - такие могут разозвать любого на части.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
13 июля в 13:29, ред.
Кошмар, из конкурентов за вторую строчку, в итоге переходят за борьбу за путевку в ЛЕ,это же надо прошляпить Борнмуту! Для МЮ просто подарок, прощай ЛЧ для Лестера. Поделом будет нельзя с аутсайдерами очки терять
lobsterdam
lobsterdam
13 июля в 10:15
лисы сдулись на финише, язык на плечо!
DXTK
DXTK
13 июля в 08:39
это победой Вишни чето поздно спохватились, хотелось бы чтобы команда Хау осталась в АПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 07:39
лестор этого не заслужил
112910415
112910415
13 июля в 04:46
ужасающий разгром !
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 04:45
Позорно!
Конфедерат
Конфедерат
13 июля в 01:27
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    13 июля в 00:04
    Как я и писал, Лестер слились с ЛЧ прогнозированно.
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    13 июля в 00:04
    Разгромно проиграть никакущему Борнмуту, даже с красной это уже слишком
    С такой игрой Лисы не заслуживают места в ЛЧ.
    У МЮ форма и игра просто огонь, должны брать бронзу
    Evilhuman
    Evilhuman
    12 июля в 23:34
    Вот это подарки и от лис и от Челси, надо этим пользоваться конечно МЮ
    drug01
    drug01
    12 июля в 23:33
    Такой итог не ждали!!!!
    Dudikoff
    Dudikoff
    12 июля в 23:31
    Прощай лига чемпионов
    abramjan
    abramjan
    12 июля в 23:25
    Спасибо тебе Борнмут поддержал пенсионеров(
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    12 июля в 23:21
    И Челси и Лестер сделали подарок Ман Ютд, посмотрим, воспользуются они этим подарком, а Бормут с победой, хотя им все равно будет сложно остаться.
    youtomee
    youtomee
    12 июля в 23:12
    Сложно будет удержаться в 4ке теперь, но тем интереснее будет матч с МЮ
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    12 июля в 23:04
    Кабинет ное поражение
    dimagas2
    dimagas2 ответ Berlinskiy (раскрыть)
    12 июля в 22:55, ред.
    Не спеши.Рановато делишь шкуру не убитого зверя.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    12 июля в 22:55
    Да уж! Лисы отгребают по самое не балуй, не ожидал
    Berlinskiy
    Berlinskiy
    12 июля в 22:49
    МЮ в ЛЧ получается и скорее всего 3 место
    dimagas2
    dimagas2
    12 июля в 22:49
    Подарок от Борнмута))Вау не ждал даже после быстрого гола лис.
    Foxes
    Foxes
    12 июля в 22:32
    Вот это да!😟🤐
    Foxes
    Foxes
    12 июля в 22:24
    Второй надо забивать для спокойствия!
    Конфедерат
    Конфедерат
    12 июля в 21:47
    Ну конечно же Варди -Красава!!! Лучший!!
    kotmyshka
    kotmyshka
    12 июля в 20:50
    П1
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    12 июля в 20:47
    Лестер должен победить.
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