В 12 Рамсдейл Аарон Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 4 Пасы: 13 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 5 Аке Натан Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 5 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 40

З 26 Келли Лойд Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

З 21 Рико Диего Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

П 4 Гослинг Дэн Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 45

П 14 Груневельд Арно Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 45

П 8 Лерма Джефферсон Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 39 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 17 Стэйси Джек Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

Н 20 Брукс Давид Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 81

Н 9 Соланке Доминик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

Н 13 Уилсон Каллум Офсайды: 4 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 1 Боруц Артур

З 3 Кук Стив Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 50

З 25 Симпсон Джек

П 29 Биллинг Филипп Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 45

П 16 Кук Льюис Пасы: 9 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 9

П 19 Станислас Джуниор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 45

П 6 Сурман Эндрю

П 22 Уилсон Гарри