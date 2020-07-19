В 13 Кабальеро Вилли Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 3 Алонсо Маркос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 28 Аспиликуэта Сезар Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 24 Джеймс Рис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

З 15 Зума Курт Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 10 Виллиан Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 80

П 5 Жоржиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 17 Ковачич Матео Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 86

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 89

Н 18 Жиру Оливье Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 4 Кристенсен Андреас

З 29 Томори Фикайо

З 33 Эмерсон

П 12 Лофтус-Чик Рубен Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 11

П 11 Педро Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 1

П 22 Пулишич Кристиан

П 20 Хадсон-Одои Каллум Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 10