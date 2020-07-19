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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Челси

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Голы
45+11’ 0:1 Жиру Оливье
ассистент Аспиликуэта Сезар
46’ 0:2 Маунт Мэйсон
74’ 0:3(А) Магуайр Харри
Фернандеш Бруну 1:3(П) 85’
Наказания
Погба Поль 71’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Марсьяль Антони Байи Эрик 45+2’
Погба Поль Фред 55’
Гринвуд Мэйсон Джеймс Даниэл 56’
Игало Одион Рэшфорд Маркус 79’
Фосу-Менса Тимоти Ван-Биссака Аарон 79’
80’ Абрахам Тэмми Жиру Оливье
80’ Хадсон-Одои Каллум Виллиан
86’ Лофтус-Чик Рубен Ковачич Матео
90+1’ Педро Маунт Мэйсон
Статистика
 7 Удары по воротам 13
3 Удары в створ 7
9 Фолы 21
3 Угловые 3
1 Офсайды 1
51% Владение мячом 49%
5 Cэйвы 2
1 Предупреждения 0
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Все комментарии
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков ответ dimagas2 (раскрыть)
23 июля в 01:52
Здорова! ты меня не забыл? если не помнишь я тебе напомню... когда то в середине сезона я говорил тебе что МЮ закончит АПЛ в четверке и выиграет Евролигу! Так что хорош тролить МЮ и найди себе занятие! Удачи и попутного ветра... Я тебе еще напишу после финала евролиги чтобы не забыл поздравить! :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
IvanF1983
IvanF1983 ответ Медив (раскрыть)
20 июля в 22:39
То что по делу обыграли согласен, но у Челси все сводилось к навесам на Жиру, как такого розыгрыша вообще не было. Навес борьба и на этом вся игра была выстроена плюс свежесть.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
20 июля в 19:17, ред.
Ну не знаю, не особо заметил, что фанаты Челси и Арсенала были содидарны, скорее солидарны с фанатами Ливерпуля, что юнайтед тянут в топ 4, ну а фанаты Юнайтед лучше бы молчали, уж кому вар помогает в этом сезоне, то это ним. Большинство фанатов Барсы фанаты Пепа, и в стиле ювентини ищут неудачи Пепа в судейских ошибках. Так все кому не нравится успехи Ливерпуля солидарны с тобой.))
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
20 июля в 18:14
Странно, но с ними солидарны фанаты МЮ, Арсенала, Челси, Лестера, ТТХ, Реала и даже Барселоны.
Значит как минимум доля правды есть и в моих словах.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
20 июля в 16:19
Да, мне как-то вс е равно за кого ты, не хочешь говорить не надо, но твои комменты уж очень напоминают, то что пишут ювентини про Оливера и Скомину, и как раз у них много клонов.
galem72
galem72
20 июля в 11:08
3 явных проблемы в матче: Сульшер, ддх и магвай.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
20 июля в 10:45, ред.
Фантомас я, фантомас))):
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
20 июля в 09:38
Ты 100% Князь, или кто-то из его дружков
Медив
Медив ответ Александр Нeвский (раскрыть)
20 июля в 09:26
Да лан, по владению МЮ вышел вперед только уже после того, как при счете 0-3 Челси перестал особо напрягаться. В первом тайме было 45-55 в пользу Челси
Медив
Медив ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
20 июля в 09:24
Во-первых, Челси и МЮ после перерыва отыграли одинаковое количество матчей. Если МЮ меньше отдыхал перед этой игрой, значит он больше отдыхал перед матчем с КП.
Во-вторых, "основа Челси" в этом сезоне довольно условное понятие. Есть три основных игрока - Аспиликуэта, Маунт и Виллиан, которые играют практически постоянно, остальные вряд ли могут считаться твердыми игроками основы. И из них, да, Маунту еще дали отдых в матче с Норвичем.
В-третьих, МЮ тоже далеко не сборная по художественной гимнастике и часто играют жестко. То что Фернандеша встречали ударом по ноге при каждом его касании мяча... Ну жизнь-боль. Магуайер тоже еще та газонокосилка.
Обыграли же МЮ прежде всего тактически.
Во-первых, сменой тактики.
Во-вторых, ролью Маунта на поле, который только условно был вингером, по факту же играл по всей ширине поля. Закрыть его так и не смогли, а воспользоваться более свободным левым флангом Челси - Джеймс и Биссака не смогли. Косяк Сульшера, могли перестроить игру, а не упорно продолжать развивать атаки через Фернандеша.
В-третьих, Челси хорошо атаковал вторым темпом. МЮ быстро сыпался, когда подключались Ковачич или Жоржиньо к атаке, там уже все терялись кто кого должен был закрывать.
Чистая тактическая победа Лэмпарда. Сульшер хотел сыграть как и в предыдущих матчах, отдав мяч Челси и играя на скоростных контратаках. Только этот раз перестроения Челси о которых писал выше, добавили чуть больше головняка обороне и МЮ в итоге посыпался
DXTK
DXTK
20 июля в 09:19
Челси с победой молодцы, Фрэнка с выходом в финал, получили лондонский финал, ну и посмотрим кто из молодых тренеров Лэмпард или Артета завоюют свой первый трофей. Ожидается жара, как и всегда между синим и красным лондоном.

МЮ опять с пенки? мда......
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
20 июля в 07:55
В этом поражении есть 2 ключевых момента, у Челси было на 2 дня больше на подготовку и они выставили основу кроме Пулисика. А вот Сульшер с составом напортачил, когда у тебя есть в составе всего 3 здоровых защитника, очень глупо всех выставлять в одном матче тем более когда Байи часто ломающейся, лучше бы Фосу-Менса выпустил.И надо было выпускать Игало с первых минут и поберечь Бруно, которого игроки Челси всю игру били, очень позорно со стороны Челси. Ну и конечно должен быть играть Ромеро вместо де Хеа, который допустил 2 ляпа, которые стоили выхода в финал, причем гол Жиру еще можно простить, но от Маунта это финиш, да там Уильяммс ему подарил мяч, но топ-вратарь должен ловить такой удар. Надеюсь команда восстановится к игре с Вест Хэмом, который надо побеждать в свете поражения Лестера, и здоровья Байи , и важно чтобы Бруно и Магуаер были готовы.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
20 июля в 07:50
по мне так чисто тренерская победа. Челси отдал мяч и пользовался своими моментами. И это кажется нелогичным, ведь Сульшер вроде бы как гораздо опытнее как тренер. Но Лэмпард его перехитрил.

А то что фаны МЮ говорят, что этот матч не имеет значения, важны оставшиеся игры... Алё, игроки вышли на матч, получали травмы и усталость перед концовкой сезона. А вы говорите, что матч был неважный)))

Лучше выйти на матч, устать и выиграть, чем выйти на матч, устать и проиграть)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
20 июля в 07:38
Какая тебе разница за какой клуб я болею? Вам только скажи, так вы своей шайкой ботоводов затравите. Поэтому останусь анонимным болельщиком.)
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
20 июля в 07:36
Судьи и за Ювентус и за Ливерпуль и за Реал и за Барселону и за Зенит, а глорики друг-друга обвиняют), вор кричит держите вора)
Crooclin
Crooclin
20 июля в 07:35
Теперь финал точно будет бомбическим!!! У Арсенала много что накопилось сказать Челси))
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
20 июля в 06:47, ред.
Ахаха, ну это уже лицемерие какое то: если судьи за Ливерпуль в последнее время, то за Ювентус они ВСЕГДА. Фанаты Ювентуса не хотят слушать о том, что судьи тащат их клуб, но зато других обвиняют в этом. Нет, не фанат Ливерпуля, просто смешно наблюдать за фанатами Ювентуса и за их потугами осудить более успешные клубы.
112910415
112910415
20 июля в 06:38
и это получилось убедительно !
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
20 июля в 04:33
Какой варчестер? Если есть гол, если есть нарушение, какая разница, с помощью чего оно было зафиксировано-сразу или с помощью ВАР? Если все чисто и по правилам, то вопросов быть не должно.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
20 июля в 01:47, ред.
А ты типа фанат Юнайтед? Тогда зачем ты написал на ветке по матч Интера c Ромой, если ты фанат Ман Ю тебе все равно должно быть на клуб из Милан, не так ли?
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
20 июля в 00:47
И когда я Интер оскорблял?
По Ливерпулю высказался по существу. За них ключевую роль отыграли арбитры. Не пойму почему ты за них впрягаешься. Болельщик Ливерпуля что ли?
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
20 июля в 00:39
По твоим комментам видно, что фанат Ювентуса: оскорбляешь Интер и Ливерпуль, прям как Князь и его дружки
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
20 июля в 00:26
Кто бы что не говорил, но Челси куда круче, чем был.
Ice van Reed
Ice van Reed
20 июля в 00:06
Закончилась пора без проигрышей! Наступает , новая пора!
IvanF1983
IvanF1983 ответ Hoyar (раскрыть)
19 июля в 23:41
Для этого Погба есть, но он пока не понятен что и как. Здесь вариант покупать другого типа Грилиша, но тогда Погбу продавать, либо опорника брать с пасом.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
19 июля в 23:40
С первой попытки не угадал)
Играем дальше?
IvanF1983
IvanF1983
19 июля в 23:38, ред.
Челси молодцы играли лучше и поэтому победили, Мю играли вяло.
Но лучше в кубке проиграть, чем 2 игры в лиге топ 4 важнее.
Кста игра Челси навесы и забросы на столба прямо как при Мауре, им надо разыгрывающего брать посмотрим что Легенда придумает.

Надо ЦЗ брать МЮ и что бы пас был норм первый и опорника с хорошим пасом.

PS. Те кто пишет купленные судьи и все такое, такое ощущение что были при передаче денег или все видят лучше судей и вара. Считаю с варом стало лучше честнее игры, с судьями вообще дичь была.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ Шуnя771 (раскрыть)
19 июля в 23:35
Столкнулись головами с Магвайером, выглядело очень жестко.
Hoyar
Hoyar
19 июля в 23:32
Челси хорошо сыграл, молодцы. А МЮ нужно научиться играть без Фернандеша, персональная опека, и игрок теряется на поле как Озил, думаю некоторые уже раскусили это.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
19 июля в 23:30
Что за травма? На кислороде вынесли...(
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