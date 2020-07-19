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1 : 3
завершен
19 июля 2020, 20:00
воскресенье
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Стадион Уэмбли (Лондон)
|45+11’
|0:1
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Жиру Оливье
ассистент Аспиликуэта Сезар
|46’
|0:2
|Маунт Мэйсон
|74’
|0:3(А)
|Магуайр Харри
|Фернандеш Бруну
|1:3(П)
|85’
|Погба Поль
|71’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Марсьяль Антони
|Байи Эрик
|45+2’
|Погба Поль
|Фред
|55’
|Гринвуд Мэйсон
|Джеймс Даниэл
|56’
|Игало Одион
|Рэшфорд Маркус
|79’
|Фосу-Менса Тимоти
|Ван-Биссака Аарон
|79’
|80’
|Абрахам Тэмми
|Жиру Оливье
|80’
|Хадсон-Одои Каллум
|Виллиан
|86’
|Лофтус-Чик Рубен
|Ковачич Матео
|90+1’
|Педро
|Маунт Мэйсон
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|7
|Удары по воротам
|13
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|3
|Удары в створ
|7
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|9
|Фолы
|21
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|3
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|5
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|0
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Значит как минимум доля правды есть и в моих словах.
Значит как минимум доля правды есть и в моих словах.
https://youtu.be/DfHJvjNVFTY
Во-вторых, "основа Челси" в этом сезоне довольно условное понятие. Есть три основных игрока - Аспиликуэта, Маунт и Виллиан, которые играют практически постоянно, остальные вряд ли могут считаться твердыми игроками основы. И из них, да, Маунту еще дали отдых в матче с Норвичем.
В-третьих, МЮ тоже далеко не сборная по художественной гимнастике и часто играют жестко. То что Фернандеша встречали ударом по ноге при каждом его касании мяча... Ну жизнь-боль. Магуайер тоже еще та газонокосилка.
Обыграли же МЮ прежде всего тактически.
Во-первых, сменой тактики.
Во-вторых, ролью Маунта на поле, который только условно был вингером, по факту же играл по всей ширине поля. Закрыть его так и не смогли, а воспользоваться более свободным левым флангом Челси - Джеймс и Биссака не смогли. Косяк Сульшера, могли перестроить игру, а не упорно продолжать развивать атаки через Фернандеша.
В-третьих, Челси хорошо атаковал вторым темпом. МЮ быстро сыпался, когда подключались Ковачич или Жоржиньо к атаке, там уже все терялись кто кого должен был закрывать.
Чистая тактическая победа Лэмпарда. Сульшер хотел сыграть как и в предыдущих матчах, отдав мяч Челси и играя на скоростных контратаках. Только этот раз перестроения Челси о которых писал выше, добавили чуть больше головняка обороне и МЮ в итоге посыпался
Во-вторых, "основа Челси" в этом сезоне довольно условное понятие. Есть три основных игрока - Аспиликуэта, Маунт и Виллиан, которые играют практически постоянно, остальные вряд ли могут считаться твердыми игроками основы. И из них, да, Маунту еще дали отдых в матче с Норвичем.
В-третьих, МЮ тоже далеко не сборная по художественной гимнастике и часто играют жестко. То что Фернандеша встречали ударом по ноге при каждом его касании мяча... Ну жизнь-боль. Магуайер тоже еще та газонокосилка.
Обыграли же МЮ прежде всего тактически.
Во-первых, сменой тактики.
Во-вторых, ролью Маунта на поле, который только условно был вингером, по факту же играл по всей ширине поля. Закрыть его так и не смогли, а воспользоваться более свободным левым флангом Челси - Джеймс и Биссака не смогли. Косяк Сульшера, могли перестроить игру, а не упорно продолжать развивать атаки через Фернандеша.
В-третьих, Челси хорошо атаковал вторым темпом. МЮ быстро сыпался, когда подключались Ковачич или Жоржиньо к атаке, там уже все терялись кто кого должен был закрывать.
Чистая тактическая победа Лэмпарда. Сульшер хотел сыграть как и в предыдущих матчах, отдав мяч Челси и играя на скоростных контратаках. Только этот раз перестроения Челси о которых писал выше, добавили чуть больше головняка обороне и МЮ в итоге посыпался
МЮ опять с пенки? мда......
МЮ опять с пенки? мда......
А то что фаны МЮ говорят, что этот матч не имеет значения, важны оставшиеся игры... Алё, игроки вышли на матч, получали травмы и усталость перед концовкой сезона. А вы говорите, что матч был неважный)))
Лучше выйти на матч, устать и выиграть, чем выйти на матч, устать и проиграть)
А то что фаны МЮ говорят, что этот матч не имеет значения, важны оставшиеся игры... Алё, игроки вышли на матч, получали травмы и усталость перед концовкой сезона. А вы говорите, что матч был неважный)))
Лучше выйти на матч, устать и выиграть, чем выйти на матч, устать и проиграть)
По Ливерпулю высказался по существу. За них ключевую роль отыграли арбитры. Не пойму почему ты за них впрягаешься. Болельщик Ливерпуля что ли?
По Ливерпулю высказался по существу. За них ключевую роль отыграли арбитры. Не пойму почему ты за них впрягаешься. Болельщик Ливерпуля что ли?
Играем дальше?
Играем дальше?
Но лучше в кубке проиграть, чем 2 игры в лиге топ 4 важнее.
Кста игра Челси навесы и забросы на столба прямо как при Мауре, им надо разыгрывающего брать посмотрим что Легенда придумает.
Надо ЦЗ брать МЮ и что бы пас был норм первый и опорника с хорошим пасом.
PS. Те кто пишет купленные судьи и все такое, такое ощущение что были при передаче денег или все видят лучше судей и вара. Считаю с варом стало лучше честнее игры, с судьями вообще дичь была.
Но лучше в кубке проиграть, чем 2 игры в лиге топ 4 важнее.
Кста игра Челси навесы и забросы на столба прямо как при Мауре, им надо разыгрывающего брать посмотрим что Легенда придумает.
Надо ЦЗ брать МЮ и что бы пас был норм первый и опорника с хорошим пасом.
PS. Те кто пишет купленные судьи и все такое, такое ощущение что были при передаче денег или все видят лучше судей и вара. Считаю с варом стало лучше честнее игры, с судьями вообще дичь была.