ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига (РПЛ) 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Запад 2020/2021
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2020/2021
Россия. 2-й дивизион. Центр 2020/2021
Россия. 2-й дивизион. Юг 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-08-09
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-13
2020-09-20
2020-09-27
2020-10-04
2020-10-18
2020-10-25
2020-11-01
2020-11-08
2020-11-22
2020-11-29
2020-12-06
2020-12-13
2020-12-16
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-14
2021-05-16
Арсенал - Ахмат
Уфа - Краснодар
Спартак - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Ахмат

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Арсенал
Ахмат
Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)
0 : 0
завершен
сегодня, 19:00
Смотреть трансляцию
Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 1 тур
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 2.55 3.30 3.00
Fonbet 10.50 1.16 11.00
Мелбет 2.47 3.30 3.09
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Наказания
    Довбня Александр 13’
    14’ Ненахов Максим
    49’ Нижич Зоран
    Хлусевич Даниил 90’
    Громыко Валерий 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Денисов Александр Довбня Александр 51’
    52’ Понсе Андрес Умаев Идрис
    62’ Харин Евгений Ильин Владимир
    62’ Сильва Исмаэл Швец Антон
    Костадинов Георгий Пантелеев Владислав 64’
    Громыко Валерий Горбатенко Игорь 64’
    81’ Садулаев Лечи Бериша Бернард
    Кангва Кингс Лесовой Даниил 85’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 9
    		1 Удары в створ 2
    		10 Фолы 15
    		4 Угловые 5
    		0 Офсайды 5
    		53% Владение мячом 47%
    		2 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 21:25
    Закономерная ничья равных на данный момент команд.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 21:12
    А вот это нежданчик прилетел...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 21:03
    Вот и первая ничья. Лучше уйти с очком, чем без очка. Всех с очком!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 21:00
    Явно боевая ничья - раных команд..
    Навзир
    Навзир
    сегодня в 21:00
    На победу не наиграли не те, не другие.
    Навзир
    Навзир
    сегодня в 20:59
    Согласен.
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 20:55
    Ахмат играл чуть лучше, но нули пожалуй справедливый итог встречи.
    Навзир
    Навзир
    сегодня в 20:52
    Давно ли динамо из амна вылезло?
    Фата лист
    Фата лист ответ Навзир (раскрыть)
    сегодня в 20:50
    У Ахмата выпады опасней, но все время офсайд.
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 20:49
    4 минуты мучений осталось.
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 20:44
      Навзир
      Навзир ответ Фата лист (раскрыть)
      сегодня в 20:42
      А тут полтора момента на две команды за два тайма.
      Фата лист
      Фата лист ответ Навзир (раскрыть)
      сегодня в 20:40
      И это только первый тайм.
      Фата лист
      Фата лист
      сегодня в 20:40
      Ахмат получше выглядит, но дело даже до моментов толком не доходит, что уж говорить про голы.
      Навзир
      Навзир ответ Фата лист (раскрыть)
      сегодня в 20:33
      Уже три
      Фата лист
      Фата лист
      сегодня в 20:30
      Ну хоть со штрафного в створ попали, уже хоть какой-то прогресс.
      Фата лист
      Фата лист ответ Навзир (раскрыть)
      сегодня в 20:22
      Одинаково, не больше.
      Фата лист
      Фата лист
      сегодня в 20:21
      В Москве уже два мяча забито, хотя матч только начался, а тут уже к концу подходим, а один момент кое-как создали.
      Навзир
      Навзир ответ Конфедерат (раскрыть)
      сегодня в 20:15
      Их в Ахмате больше чем в Арсенале. 🤣🤣🤣
      Фата лист
      Фата лист
      сегодня в 20:10
      Пошли замены, но какой от них толк, если нельзя поменять сразу 22 футболиста.
      Фата лист
      Фата лист
      сегодня в 19:55
      Хотя дотерплю до конца, есть шанс увидеть первые нули чемпионата.
      Фата лист
      Фата лист
      сегодня в 19:49
      Очень интересный матч, хоть на Спартак - Сочи переключайся...
      Конфедерат
      Конфедерат
      сегодня в 19:37
      РУССКИЕ ВПЕРЁД
      Навзир
      Навзир ответ Сергей Кравченко (раскрыть)
      сегодня в 19:26
      Ахмат без Глушакова играл даже лучше, чем с ним. Посмотрим что с новым тренером покажут. В любом случае удачи, и победы.
      Фата лист
      Фата лист
      сегодня в 19:00
      Ничья напрашивается.
      EAGinLE
      EAGinLE
      сегодня в 18:39
      EAGinLE
      EAGinLE
      сегодня в 13:58
      Удачи Арсеналу.
      Только Тула.
      Только победа.
      Ravshan878
      Ravshan878
      сегодня в 12:18
      За АХМАТ бай.)))
      Сергей Кравченко
      Сергей Кравченко
      сегодня в 04:55
      Надеюсь Арсенал при своих трибунах обыграет Ахмат. У Ахмата Глушаков ушёл, кого то более менее стоящего не пригласили. Участь Ахмата в этом сезоне бороться за выживание. Видно Кадыров окончательно сделал ставку на единоборства, а футбол стал в республике обузой.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100