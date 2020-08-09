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0 : 0
завершен
сегодня, 19:00
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Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Довбня Александр
|13’
|14’
|Ненахов Максим
|49’
|Нижич Зоран
|Хлусевич Даниил
|90’
|Громыко Валерий
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Денисов Александр
|Довбня Александр
|51’
|52’
|Понсе Андрес
|Умаев Идрис
|62’
|Харин Евгений
|Ильин Владимир
|62’
|Сильва Исмаэл
|Швец Антон
|Костадинов Георгий
|Пантелеев Владислав
|64’
|Громыко Валерий
|Горбатенко Игорь
|64’
|81’
|Садулаев Лечи
|Бериша Бернард
|Кангва Кингс
|Лесовой Даниил
|85’
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|6
|Удары по воротам
|9
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|1
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|15
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|4
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|5
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|2
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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Только Тула.
Только победа.
Только Тула.
Только победа.