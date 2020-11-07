В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

П 6 Айртон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

З 14 Джикия Георгий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

З 2 Жиго Самуэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 94

З 39 Маслов Павел Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 94

П 47 Зобнин Роман Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 9 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 94

П 33 Крал Алекс Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 94

П 8 Мозес Виктор Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 11 Ларссон Джордан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

Н 19 Понсе Эсекель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 81

Н 7 Соболев Александр Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пенальти забито: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 57 Селихов Александр

З 56 Гапонов Илья

З 38 Ещенко Андрей

З 29 Кутепов Илья

З 68 Литвинов Руслан

П 10 Бакаев Зелимхан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 5

П 22 Игнатов Михаил

П 74 Маркитесов Дмитрий

П 84 Оганесян Степан

П 54 Умяров Наиль Перехваты: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 49