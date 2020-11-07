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2 : 2
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион Екатеринбург-Арена
Телетрансляция: «Матч Премьер»
|6’
|0:1
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Соболев Александр
ассистент Айртон
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Погребняк Павел
ассистент Эль-Кабир Отман
|1:1
|11’
|45+2’
|1:2(П)
|Соболев Александр
|Августиняк Рафал
|2:2
|60’
|34’
|Мозес Виктор
|Эль-Кабир Отман
|44’
|Рыков Владимир
|45’
|Золотов Николай
|53’
|Тренеру Матвеев Юрий
|86’
|87’
|Айртон
|89’
|Жиго Самуэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Умяров Наиль
|Мозес Виктор
|Ефремов Дмитрий
|Эль-Кабир Отман
|78’
|Мишкич Даниел
|Йовичич Бранко
|82’
|82’
|Кокорин Александр
|Понсе Эсекель
|89’
|Бакаев Зелимхан
|Соболев Александр
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|10
|Удары по воротам
|17
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|4
|Удары в створ
|6
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|14
|Фолы
|18
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|7
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|0
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|4
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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