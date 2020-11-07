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Урал - Спартак
Арсенал - Ротор
Тамбов - Ахмат

Текстовая онлайн трансляция матча Урал против Спартак

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 2:2 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Урал
Спартак
2 : 2
завершен
сегодня, 14:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 14 тур
Стадион Екатеринбург-Арена
Телетрансляция: «Матч Премьер»
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.693.391.77
BetCity 4.80 3.60 1.82
Fonbet 10.50 1.32 5.00
Мелбет 5.49 3.35 1.82
Bettery 6.00 3.40 1.70
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    Голы
    6’ 0:1 Соболев Александр
    ассистент Айртон
    Погребняк Павел
    ассистент Эль-Кабир Отман     		1:1 11’
    45+2’ 1:2(П) Соболев Александр
    Августиняк Рафал 2:2 60’
    Наказания
    34’ Мозес Виктор
    Эль-Кабир Отман 44’
    Рыков Владимир 45’
    Золотов Николай 53’
    Тренеру Матвеев Юрий 86’
    87’ Айртон
    89’ Жиго Самуэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Умяров Наиль Мозес Виктор
    Ефремов Дмитрий Эль-Кабир Отман 78’
    Мишкич Даниел Йовичич Бранко 82’
    82’ Кокорин Александр Понсе Эсекель
    89’ Бакаев Зелимхан Соболев Александр
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 17
    		4 Удары в створ 6
    		14 Фолы 18
    		7 Угловые 6
    		1 Офсайды 0
    		46% Владение мячом 54%
    		4 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Footbolista
    Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 16:14
    Не гони какие судьи?)...норм судили...ничья по делу..
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 16:14
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      сегодня в 16:14
      Ну что Федун опять будет сниматься с чемпионата?
      Ismet FCSM
      Ismet FCSM
      сегодня в 16:13
      Спартак играет как ветераны. Назад и поперек. Не открываются. Бестолковый футбол. Чем люди занимаются всю неделю ?
      Footbolista
      Footbolista ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      сегодня в 16:13
      И на Бикфалфи не было нарушерия соответственно...
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответ DEIVID (раскрыть)
      сегодня в 16:13
      А когда будет месть грекам за позорнейшее 0:1?
      Evilhuman
      Evilhuman
      сегодня в 16:12
      Отскочили мясные, Урал повыше классом конечно, но против корманных, федунских судей сложно
      spartak kursk
      spartak kursk
      сегодня в 16:12
      Очень печально,но медные трубы сыграли со Спартаком злую шутку.Слишком рано уверовали в своё превосходство.Отсюда и одно очко в двух сыгранных матчах.Надеюсь,что холодный душ освежит красно -белые головы,а удача вновь вернётся.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      сегодня в 16:11, ред.
      Писарев красавец, сейчас в студии разобрал момент с Ларсоном - это не фол и не штрафной!!!!
      leopit
      leopit
      сегодня в 16:11
      Федун уже дал задание перепрофилировать стадион под торговые ряды для челночников!
      DEIVID
      DEIVID ответ David Young (раскрыть)
      сегодня в 16:10, ред.
      А когда месть слабым болгарам будет за позорнейшие 5-1?
      Альфи
      Альфи
      сегодня в 16:09
      Ну что ничейка на руку конюшне, надеюсь не упустим шанс...
      Red blu
      Red blu ответ Литейный 4 (раскрыть)
      сегодня в 16:09
      Если бы не Федунские судьи спартак сейчас болтался бы на 7-ом месте.
      David Young
      David Young
      сегодня в 16:08
      Великий матч великого Спартака, смогли добыть аж одно очко в матче с титаном российской Премьер-Лиги - Уралом, с великим Павлом Погребняком в самом расцвете сил в команде соперника, это показатель того, что такие соперники, как ПАОК, Санкт-Галлен, АЕК Ларнака, Кошице, Селтик, Брага, будут лёгкими целями для великой фракийской армады, да и месть за поражение со счётом 7-0 на Энфилде тоже близка. Воистину, близок час Федуна и Спартака, близко великое будущее в европейском масштабе.
      Splurgeloa
      Splurgeloa
      сегодня в 16:08
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        сегодня в 16:08, ред.
        Подъедающаяся с дюковской кормушки кукуянка, исправно отработала свой газовый паёк
        панкрат
        панкрат
        сегодня в 16:07
        бесславные спартачи
        leopit
        leopit
        сегодня в 16:07
        Приднестровский цыган собирает свои фанерные чемоданы для отбытия на родину.
        Red blu
        Red blu
        сегодня в 16:06, ред.
        Урал вообще должен был побеждать, Кукуян не назначил 100% пенальти на Бикфалви.
        112910415
        112910415
        сегодня в 16:06
        игра не лучшая, и результат не лучший
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        сегодня в 16:06
          Snake Plissken
          Snake Plissken
          сегодня в 16:06
          +1 судейское очко у спартачей
          Союзник противников
          Союзник противников
          сегодня в 16:05, ред.
          И сказал всем Кукуян:
          Хоть не потомок я армян,
          но как истый молдаванин,
          я и тут накукуянил!!!
          leopit
          leopit ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          сегодня в 16:05
          Не стыдливо,а бесстыдно!
          Красно Синий воин
          Красно Синий воин
          сегодня в 16:04
          По итогам 14 тура - хоть ты лопни, хоть ты тресни спартак НЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!)))))
          Литейный 4
          Литейный 4
          сегодня в 16:04
          Очередной отскок свиней на фарте и помощи судьи. Гыгыгы
          leopit
          leopit
          сегодня в 16:03
          Хороший доктор поможет Спартаку,а то эти тяжелейшие травмы заднеприводных мышц измучили всю команду.....И Глушака выгнали ,а дружеская банная атмосфера сохранилась.Тьфу....
          Lucho Gonzalez
          Lucho Gonzalez
          сегодня в 16:03
          Урал хорошо сыграл, если б не проспартаковское судейство была бы победа
          VV V
          VV V
          сегодня в 16:03, ред.
          Заголовок не правильный : правильный: Спартак опять отскочил за счёт судьи !
          Пpoтив всех
          Пpoтив всех
          сегодня в 16:03, ред.
          Перед вторым ответным голом, было 100% нарушение на Ларссоне, но газпромовская кукуянка, исправно отработала свой пряник, позволив Уралу сравнять счет
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