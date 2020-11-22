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0 : 2
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Ак Барс Арена, зрителей: 3011
Телетрансляция: Матч Премьер, Матч ТВ
|55’
|0:1
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Байрамян Хорен
ассистент Глебов Данил
|76’
|0:2
|Байрамян Хорен
|16’
|Алисами Хайтам
|31’
|Антонсен Норманн Матиас
|Бакаев Солтмурад
|34’
|Макаров Денис
|70’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|25’
|Глебов Данил
|Хашимото Кенто
|Косарев Кирилл
|Зуев Александр
|58’
|62’
|Алмквист Понтус
|Тугарев Роман
|63’
|Гигович Армин
|Еременко Роман
|63’
|Поярков Николай
|Алисами Хайтам
|Коновалов Игорь
|Йевтич Дарко
|68’
|Меркулов Михаил
|Самошников Илья
|83’
|Климов Кирилл
|Бакаев Солтмурад
|84’
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|4
|Удары по воротам
|8
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|1
|Удары в створ
|1
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|6
|Фолы
|13
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|0
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|2
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|0
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|2
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