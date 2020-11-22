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Рубин - Ростов
ЦСКА - Сочи
Ротор - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Ростов

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 0:2 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
Рубин
Ростов
0 : 2
завершен
вчера, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 15 тур
Стадион Ак Барс Арена, зрителей: 3011
Телетрансляция: Матч Премьер, Матч ТВ
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    Голы
    55’ 0:1 Байрамян Хорен
    ассистент Глебов Данил
    76’ 0:2 Байрамян Хорен
    Наказания
    16’ Алисами Хайтам
    31’ Антонсен Норманн Матиас
    Бакаев Солтмурад 34’
    Макаров Денис 70’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    25’ Глебов Данил Хашимото Кенто
    Косарев Кирилл Зуев Александр 58’
    62’ Алмквист Понтус Тугарев Роман
    63’ Гигович Армин Еременко Роман
    63’ Поярков Николай Алисами Хайтам
    Коновалов Игорь Йевтич Дарко 68’
    Меркулов Михаил Самошников Илья 83’
    Климов Кирилл Бакаев Солтмурад 84’
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 8
    		1 Удары в створ 1
    		6 Фолы 13
    		0 Угловые 2
    		3 Офсайды 2
    		45% Владение мячом 55%
    		0 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Ice van Reed (раскрыть)
    сегодня в 08:04
    Хорошая девочка, как донская казачка, на дону у нас ,таких много!!!
    valt134
    valt134 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    сегодня в 03:34
    Братка, ты Краснодарушку не посчитал. Мы-в обойме!!!
    valt134
    valt134
    сегодня в 03:32
    Армяне-Байрамяне рулят!!! Добро!!!
    batman555
    batman555
    сегодня в 02:25
    На классе)
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 23:25
    Осталось Ростову поменяться местами со спартаком и кубовые бойцы на следующий год определены.
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин
    вчера в 23:00
    Без центрального нападающего высоких результатов не добиться "Ростову", даже имея в составе Еременко, Нормана, Мамаева... Когда последний раз ударом головой забивали? Ах, да. Хашимото - "Тереку". Но это исключение. Стандарты в исполнении "Ростова" в прошлом сезоне были опасны для соперников. Теперь же стандарты - пустая формальность. Нужен Центральный нападающий. Сегодня его роль играл Полоз, по мнению комментатора матча. По моему мнению, время Полоза ушло...
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 22:12
    Ростовчан с победой!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:10
    Отличная победа Ростова! Самое главное- заслуженная победа! Наши поздравления южанам! Тот пас на второй гол Байрамяна, это конечно очень высокое мастерство- чёткий своевременный пас, и Байрамян хорошо реализовал момент. Ростов с такой игрой просто обязан финишировать в зоне еврокубков! А вот казанцам чего-то не хватает. Рубин начинает играть хорошо, что подумаешь, вот и Рубин начал хорошо играть, и тут же у них наступает дефицит в игре.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:56, ред.
    Неделя Удалась!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:55
    Байрамян будет жарить шашлык Карпину).
    С победой Ростов!
    Слуцкому придется поломать голову. В соперниках в следующих двух турах: Гончаренко и Ко, и Локо.
    stanichnik
    stanichnik ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 21:51
    Доброго Здоровья, Аксинья!
    Кровь из носа, нам Нормана в зимнее трансферное окно сохранить нужно.
    stanichnik
    stanichnik ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 21:48
    Доброго Здоровья, Повар!
    В сравнении с прошлым чемпионатом после первого круга место в первой пятёрке сохранили, а шести очковое отставание от Лидера некритично.
    Навзир
    Навзир
    вчера в 21:48
    Южан с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    санек002
    санек002 ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 21:44
    РОСТОВ С КАРПИНЫМ ВАЩЕ КОМАНДА СУПЕР СТАНОВИТСЯ!НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ ПОБОРЮТСЯ ЗА МЕДАЛИ!
    протон1
    протон1
    вчера в 21:42
    рубин ваще удивили. могли сразу вверх выскочить. и подарили карпину игру.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Это было ожидаемо. Вся игра на креативе Хвичи. Сколько тренеров ставя игру вокруг одного игрока обломались! И уж, если сравнивать с Бердыевым, у Леонида все карты на руках. Вспомни, кто играл у Бекиевича! И, какие были проблемы с финансами(.
    Надо глянуть календарь... Будет тяжело. Удачи!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:35, ред.
    Байрамян Хорен - дубль!!! Умница!!!💛💙 самый💪🏻
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Значит будем верить и ждать,что Левонид не будет больше строить игру только на одного Хвичу..
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:26, ред.
    Зимой Нормана, Ерёменко можем потерять, ну и Хаджикадунича, ибо на ТО фктиш позащитникам любого калибра, Ерёма возраст, Норман - есть желание уйти, лучше в Европу!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 21:24
    Нормана удержать, к лету за него не только долги но и 5-ку его подобных можно взять с АПЛ!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
    вчера в 21:23
    Тарасов-дело рук Слуца. Зачем позвал? Лицо на весь ящик с гримасой?).
    Все повторяется. С уходом Азмуна команда перестала набирать очки. Теперь вот то же самое с Хвичей. Да и места одинаковые пока, что с Бекиевичем было 11-ое, что с космонавтом-10-е, пока.
    Что остаётся? Ждать и верить..
    Аксинья
    Аксинья ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Сегодня уже была заметна сыгранность в составе и комбинационная игра. Если зимой не случится очередной распродажи то к весне должна быть в Ростове хорошая сильная команда))
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 21:21
    Всегда так было, пока кто-то как кость в горле, или судьями задавим, или игроков раскупим, потом в Сочи сдадим))
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 21:19
    Я аренды не учитывал. А так да, Ростов в октябре 10 игроков покинули
    Но нам не привыкать. После сезона когда Ростов 2 место в чемпионате занял команду растащили почти полностью в Зенит и Рубин
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Учитывая всю обойму 10 покинуло, 11 пришло,из них по арендам расфасованы
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 21:14
    "Играть с ними тяжело и в оптимальном составе, но сейчас наша основная задача не столько "Ростов", сколько попытаться максимально сбалансировать наш состав и понять, кто и какое количество времени может провести на футбольном поле в воскресенье."

    Ну что Левонид,удалось сбалансировать состав?Еще пара-тройка таких балансировок и здравствуй переходные матчи..(
    Заплатите кому-нить,что-бы забрали эту стоеросовую дубину- тараску...(((
    Одна радость,без горчичника сегодня удалось ему сыграть..
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 21:14
    Ростов завершил 1 круг на 5 месте. После того как в октябре Ростов покинули 6 игроков основы я считаю 5 место хорошим результатом
    Mi6
    Mi6
    вчера в 21:13, ред.
    Жаль, что Карпин никогда не перейдёт в ЦСКА - именно такой тренер нужен вместо физрука. Миллионные вложения ничто по сравнению с ТРЕНЕРОМ
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 21:12
    Армяне могут мячи гонять да в Камеди сниматься , Карабах наш !
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 21:10
    Судья испортил матч , Карасаев купленный !
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