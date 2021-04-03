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1 : 2
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Сигнал Идуна Парк
|11’
|0:1(А)
|Шульц Нико
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Хуммельс Матс
ассистент Джан Эмре
|1:1
|45’
|87’
|1:2
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Силва Андре
ассистент Костич Филип
|25’
|Костич Филип
|33’
|Соу Джибриль
|76’
|Роде Себастьян
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Камада Дайчи
|Юнес Амин
|Дахуд Махмуд
|Беллингхэм Джуд
|56’
|Кнауфф Ансгар
|Азар Торган
|63’
|74’
|Чендлер Тимоти
|Дурм Эрик
|Рейньер
|Шульц Нико
|80’
|Рейна Джованни
|Ройс Марко
|80’
|88’
|Баркок Аймен
|Роде Себастьян
|89’
|Цубер Стивен
|Силва Андре
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|19
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|12
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|10
|Угловые
|2
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|5
|Офсайды
|2
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|2
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|3
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