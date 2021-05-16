В 1 Бюрки Роман Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 16 Аканджи Мануэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Пасы: 113 Точность пасов: 101 Минут сыграно: 84

З 15 Хуммельс Матс Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 83 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Перехваты: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 87

П 8 Дахуд Махмуд Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 24 Менье Тома Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 32 Рейна Джованни Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 76

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 84

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 84

Н 9 Холанд Эрлинг Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 40 Дрляча Стефан

З 14 Шульц Нико Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

П 10 Азар Торган Фолов совершено: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 8

П 19 Брандт Юлиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14

П 23 Джан Эмре

П 6 Дилейни Томас Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 3

П 36 Кнауфф Ансгар

П 30 Пасслак Феликс