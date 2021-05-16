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Майнц - Боруссия
РБ Лейпциг - Вольфсбург

Текстовая онлайн трансляция матча Майнц против Боруссия

Майнц Логотип футбольный клуб Майнц 1:3 Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) Боруссия
Майнц
1 : 3
завершен
16 мая 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 47.7 - 400
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.8
Средний возраст: 26.6 - 25
Легионеров: 5 - 8
Схемы: 3-1-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 6
Боруссия
Германия. Бундеслига 2020/2021, 33 тур
Стадион Опель Арена
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.495.351.41
Лига Ставок 6.60 5.60 1.41
Мелбет 6.57 5.80 1.42
BetBoom 6.85 5.67 1.38
    Еще
     
    2
    46' Да Коста Данни (22) уходит с поля, Фернандеш Эдимилсон (20) вышел на поле
    46' Глатцель Роберт (9) уходит с поля, Квайсон Робин (7) вышел на поле
     
    2
    72' Бутьюс Жан-Поль (5) уходит с поля, Штегер Кевин (17) вышел на поле
    72' Онисиво Карим (21) уходит с поля, Салаи Адам (28) вышел на поле
     
    84' Латца Данни (6) уходит с поля, Кор Доминик (31) вышел на поле
     
    90+1' (1:3) Квайсон Робин (7)
     
    23' (0:1) Геррейру Рафаэль (13) (Санчо Джейдон (7))
     
    42' (0:2) Ройс Марко (11) (Санчо Джейдон (7))
     
    76' Рейна Джованни (32) уходит с поля, Брандт Юлиан (19) вышел на поле
     
    80' (0:3) Брандт Юлиан (19) (Холанд Эрлинг (9))
     
    3
    84' Геррейру Рафаэль (13) уходит с поля, Шульц Нико (14) вышел на поле
    84' Ройс Марко (11) уходит с поля, Азар Торган (10) вышел на поле
    84' Санчо Джейдон (7) уходит с поля, Рейньер (20) вышел на поле
     
    88' Беллингхэм Джуд (22) уходит с поля, Дилейни Томас (6) вышел на поле
    Голы
    23’ 0:1 Геррейру Рафаэль
    ассистент Санчо Джейдон
    42’ 0:2 Ройс Марко
    ассистент Санчо Джейдон
    80’ 0:3 Брандт Юлиан
    ассистент Холанд Эрлинг
    Квайсон Робин 1:3(П) 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Фернандеш Эдимилсон Да Коста Данни 46’
    Квайсон Робин Глатцель Роберт 46’
    Штегер Кевин Бутьюс Жан-Поль 72’
    Салаи Адам Онисиво Карим 72’
    76’ Брандт Юлиан Рейна Джованни
    Кор Доминик Латца Данни 84’
    84’ Шульц Нико Геррейру Рафаэль
    84’ Азар Торган Ройс Марко
    84’ Рейньер Санчо Джейдон
    88’ Дилейни Томас Беллингхэм Джуд
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 13
    		5 Удары в створ 4
    		9 Фолы 11
    		4 Угловые 2
    		1 Офсайды 0
    		34% Владение мячом 66%
    		1 Cэйвы 4
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    Все комментарии
    волгодон 2
    волгодон 2
    16 мая в 20:25
    Нужно чтобы норвежец забил гол,срочно нужно)
    Rheinfall
    Rheinfall
    16 мая в 20:11
    Отлично Шмели , побеждайте.
    1bear
    1bear
    16 мая в 18:40
    гости не проиграют
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