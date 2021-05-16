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1 : 3
завершен
16 мая 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 47.7 - 400
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.8
Средний возраст: 26.6 - 25
Легионеров: 5 - 8
Схемы: 3-1-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 6
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Стадион Опель Арена
|23’
|0:1
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Геррейру Рафаэль
ассистент Санчо Джейдон
|42’
|0:2
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Ройс Марко
ассистент Санчо Джейдон
|80’
|0:3
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Брандт Юлиан
ассистент Холанд Эрлинг
|Квайсон Робин
|1:3(П)
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фернандеш Эдимилсон
|Да Коста Данни
|46’
|Квайсон Робин
|Глатцель Роберт
|46’
|Штегер Кевин
|Бутьюс Жан-Поль
|72’
|Салаи Адам
|Онисиво Карим
|72’
|76’
|Брандт Юлиан
|Рейна Джованни
|Кор Доминик
|Латца Данни
|84’
|84’
|Шульц Нико
|Геррейру Рафаэль
|84’
|Азар Торган
|Ройс Марко
|84’
|Рейньер
|Санчо Джейдон
|88’
|Дилейни Томас
|Беллингхэм Джуд
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|11
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|4
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|9
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|0
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|1
|Cэйвы
|4
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