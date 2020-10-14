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0 : 0
завершен
14 октября 2020, 21:45
среда
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Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|25’
|Ботка Эндре
|Оздоев Магомед
|35’
|Кудряшов Федор
|63’
|71’
|Фиола Аттила
|87’
|Салаи Аттила
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Фиола Аттила
|Филип Холендер
|46’
|Надь Адам
|Газдаг Даниэль
|Мостовой Андрей
|Кузяев Далер
|55’
|Бакаев Зелимхан
|Миранчук Антон
|55’
|61’
|Варга Кевин
|Николич Неманья
|Газинский Юрий
|Ионов Алексей
|67’
|Караваев Вячеслав
|Жирков Юрий
|67’
|77’
|Шафер Андрас
|Калмар Жолт
|Соболев Александр
|Оздоев Магомед
|81’
|83’
|Кёнивес Норберт
|Салаи Адам
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|10
|Удары по воротам
|5
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|1
|Удары в створ
|0
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|15
|Фолы
|16
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|4
|Угловые
|1
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|6
|Офсайды
|3
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|0
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|3
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в первой игре если бы не судья то победа венгрии 3-1
но газовые там выложились судьям по полному
в первой игре если бы не судья то победа венгрии 3-1
но газовые там выложились судьям по полному
Блин, почему Земля круглая?
Блин, почему не выиграли у Венгрии?
Вообще нет смысла оценивать факты.) Можно лишь обсудить, что можно улучшить в будущем.
А оценки ставят те, кому ещё ставят оценки)
Блин, почему Земля круглая?
Блин, почему не выиграли у Венгрии?
Вообще нет смысла оценивать факты.) Можно лишь обсудить, что можно улучшить в будущем.
А оценки ставят те, кому ещё ставят оценки)
ЛЧ еще не началась дзюба уже еле ползает
ЛЧ еще не началась дзюба уже еле ползает
Дзюба: 298,3 млн
Дзюба: 298,3 млн