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Румыния - Австрия
Шотландия - Чехия
Словакия - Израиль
Турция - Сербия
Эстония - Армения
Северная Македония - Грузия

Текстовая онлайн трансляция матча Россия против Венгрия

Россия Логотип футбольный клуб Россия 0:0 Логотип футбольный клуб Венгрия Венгрия
Россия
Венгрия
0 : 0
завершен
14 октября 2020, 21:45
среда
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Лига Наций 2020/2021, 4 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Наказания
    25’ Ботка Эндре
    Оздоев Магомед 35’
    Кудряшов Федор 63’
    71’ Фиола Аттила
    87’ Салаи Аттила
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Фиола Аттила Филип Холендер
    46’ Надь Адам Газдаг Даниэль
    Мостовой Андрей Кузяев Далер 55’
    Бакаев Зелимхан Миранчук Антон 55’
    61’ Варга Кевин Николич Неманья
    Газинский Юрий Ионов Алексей 67’
    Караваев Вячеслав Жирков Юрий 67’
    77’ Шафер Андрас Калмар Жолт
    Соболев Александр Оздоев Магомед 81’
    83’ Кёнивес Норберт Салаи Адам
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 5
    		1 Удары в створ 0
    		15 Фолы 16
    		4 Угловые 1
    		6 Офсайды 3
    		57% Владение мячом 43%
    		0 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
    15 октября в 19:05
    Батенька, какие нафиг 3-1 победа Венгрии?) Вы шо матч не смотрели?
    Храневец
    Храневец
    15 октября в 15:06
    Все еще впереди ! И печали и радости .
    рже
    рже
    15 октября в 14:33
    Чего за сборная?-один Дзюба пытается играть в умный футбол,остальные ,то пас корявый ,то мяч не могут принять,ну и Шунин сейчас молодец,между вратарём и нападающем пропасть и с этим надо что-то делать!!!
    LAISMEN
    LAISMEN
    15 октября в 13:42
    Сборная ОДНОГО игрока. Великий ПЕНАЛЬТИСТ перестал забивать вот и результат .....увы и ах
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    15 октября в 13:24
    венгры пройдут
    в первой игре если бы не судья то победа венгрии 3-1
    но газовые там выложились судьям по полному
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    15 октября в 12:11
    Какие же деревянные Дзюба и Соболев! Если бы к ним вышел ещё один деревянный Комличенко - это было бы незабываемое трио 😂
    alex074
    alex074 ответ Тага Дага (раскрыть)
    15 октября в 12:11
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      15 октября в 11:50, ред.
      "Мертвяков " на поле Кузяева , Ионова и дзюбу держал на поле , а Мостового, Бакаева и Соболева парил на лавке???? Ну Саламыч это уже перебор и отсюда НУЛИ на табло.
      Serdar Pashakow 1
      Serdar Pashakow 1
      15 октября в 11:44
      Что то звезда ваш Дзюба перестал забивать. Это не чемп россии. Он никогда не был топ игроком, и не будет. Пожалейте его, он устал. Он как верблюд неуклюж, медлен. Только за счет габаритов он в рос. чемп. забивает. Потерь у него очень много, дриблинг 0.
      kolpino08
      kolpino08
      15 октября в 11:27
      сборная никакая... к сожалению.
      stavr74
      stavr74
      15 октября в 11:11
      позор
      Raamtvall
      Raamtvall
      15 октября в 10:00
      Деньги для догов остались только на ничьи, понятно.
      oFANATo
      oFANATo
      15 октября в 09:49
      Похоже усатый заразился тактикой игры от физрука команды с голубыми парусами. Вся игра это бей в сторону Дзюбы и беги на его возможный сброс. За всю игру пару раз сбросил. Срамота да и только.
      Red blu
      Red blu
      15 октября в 09:42
      Сборную Венгрии надо было обыгрывать, нулевая ничья это не тот результат, который удовлетворит болельщиков нашей сборной.
      Константин Белых
      Константин Белых
      15 октября в 09:21
      И Интересно какой футбольный стратег придумал в ноябре товарняк с королями футбола-несокрушимой сборной МОЛДАВИИ? С бомжами с подворотни за пивас сборная России не хочет сыграть? После таких гиперспарингов от Германии да Испании полетят клочки по закоулочкам)))
      Константин Белых
      Константин Белых ответ Wolf77785 (раскрыть)
      15 октября в 09:19
        Константин Белых
        Константин Белых
        15 октября в 08:05
        Очевидно что Черчес старается нагадить Зениту выматывая игроков до нельзя . Дзюба Жирков Оздоев еле еле ползают. Ну ладно в субботу Сочи и так под них ляжет-но во вторник Брюгге ползать так не даст и чемпиону на бригантине с голубыми парусами будет очень туго. А так сыграли полурезервным составом-поражает тупость осетина который Соболева больше чем на 10 минут не выпускает.
        НАВСЕГДА
        НАВСЕГДА
        15 октября в 08:00
        Вот вам и дзюбы и оздоевы и жирковы
        Тага Дага
        Тага Дага
        15 октября в 07:46
        Убери шлюбу,имей яйца Черчес....ты кавказец конце концов.
        Знатог
        Знатог
        15 октября в 07:40
        Матч не смотрел и правильно. Состав экскрементальный?
        kts
        kts
        15 октября в 07:27
        Кто эти люди? Пенсионер Жирков свободный агент Кузяев бестолковый Ионов? Сборище а не сборная
        Ystavshiy
        Ystavshiy
        15 октября в 07:21
        2 факта - Земля круглая, Россия сыграла вничью.
        Блин, почему Земля круглая?
        Блин, почему не выиграли у Венгрии?
        Вообще нет смысла оценивать факты.) Можно лишь обсудить, что можно улучшить в будущем.
        А оценки ставят те, кому ещё ставят оценки)
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        15 октября в 07:06
        Хотябы не семернулись, значит лучше
        ekliziast
        ekliziast ответ alex074 (комментарий удален) (раскрыть)
        15 октября в 06:28
        Это уже разжигание национальной ненависти , прекращай с этим.
        Kuvkil
        Kuvkil
        15 октября в 06:19
        Очень незрелищно, и это с 5 заменами.
        Sandvikens AIK
        Sandvikens AIK
        15 октября в 06:02
        Ну и долго нам терпеть усача и его сборную корешей?!
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        15 октября в 05:10
        Второй тайм этого матча принципиально не смотрел и ничего не потерял! Как же так, сборная? Ну ладно, с турками произошла осечка, но уставшую и обескровленную потерей некоторых ключевых футболистов сборную Венгрии нужно и можно было обыгрывать! Ионову в момент со штангой не повезло....А Дзюба и вовсе не забивает 4 матча к ряду после гола в ворота Сербии в сентябре. Короче, много еще работы у Саламовича на будущее!
        амурец
        амурец
        15 октября в 02:14
        да уж
        12й игрок
        12й игрок ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        15 октября в 01:33
        Во во ху.ню какую то придумали и хотят чтобы им тут выигрывали. Сидят там на срач тв иксперты деньги отрабатывают... почему так а почему не подругому...
        ЛЧ еще не началась дзюба уже еле ползает
        NEADEKVAT
        NEADEKVAT
        15 октября в 00:47
        Средняя зп в чемпионате Венгрии 13,2 млн руб
        Дзюба: 298,3 млн
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