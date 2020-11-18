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Уругвай - Бразилия
Венесуэла - Чили
Эквадор - Колумбия
Парагвай - Боливия
Перу - Аргентина

Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай против Бразилия

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.493.412.21
BetCity 4.40 3.40 1.93
Мелбет 4.81 3.51 1.86
Лига ставок 4.50 3.25 1.92
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    Голы
    33’ 0:1 Рамос Артур
    ассистент Жезус Габриэл
    45’ 0:2 Ришарлисон
    ассистент Лоди Ренан
    Наказания
    45+3’ Луис Дуглас
    Хименес Хосе 50’
    59’ Ришарлисон
    Нандес Наитан 66’
    Кавани Эдинсон 71’
    Родригес Хонатан 78’
    Касерес Мартин 85’
    90+1’ Маркиньос
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Родригес Брайан Бентанкур Родриго 60’
    Арамбарри Мауро Торрейра Лукас 60’
    Родригес Хонатан Де Ла Крус Николас 70’
    70’ Эвертон Ришарлисон
    90+2’ Лукас Пакета Луис Дуглас
    90+2’ Бруно Эвертон Рибейро
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 6
    		0 Удары в створ 4
    		16 Фолы 12
    		6 Угловые 2
    		2 Офсайды 1
    		41% Владение мячом 59%
    		2 Cэйвы 0
    		4 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    dimagas2
    dimagas2
    18 ноября в 18:51
    Силва до сих пор за сбоную бегает,блин даже не знал.
    санек002
    санек002
    18 ноября в 10:19
    все по делу!бразилы сильнее!
    Sadjon
    Sadjon
    18 ноября в 07:51
    Тите молодец, делает свою работу.....
    A.S.A
    A.S.A ответ Санчо Панса (раскрыть)
    18 ноября в 06:59
    Он еще в июне помоему получил травму (перелом ноги)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 ноября в 05:55
    Без Суареса сборная Уругвая весьма уязвима! К тому же они во втором тайме потеряли Кавани....А кто знает, почему не играет Муслера?
    1bear
    1bear
    18 ноября в 02:01
    Бразильцы сильны,как никогда...
    VeniaminS
    VeniaminS
    18 ноября в 00:48
    гости
    Gahi
    Gahi
    18 ноября в 00:46
    Бразилия = 2.Х.
    sv_1969
    sv_1969
    17 ноября в 23:37
    Х2
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    17 ноября в 20:01
    Победа гостей или ничья...
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