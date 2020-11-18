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0 : 2
завершен
18 ноября 2020, 02:00
среда
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Стадион Эстадио Сентенарио
|33’
|0:1
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Рамос Артур
ассистент Жезус Габриэл
|45’
|0:2
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Ришарлисон
ассистент Лоди Ренан
|45+3’
|Луис Дуглас
|Хименес Хосе
|50’
|59’
|Ришарлисон
|Нандес Наитан
|66’
|Кавани Эдинсон
|71’
|Родригес Хонатан
|78’
|Касерес Мартин
|85’
|90+1’
|Маркиньос
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Родригес Брайан
|Бентанкур Родриго
|60’
|Арамбарри Мауро
|Торрейра Лукас
|60’
|Родригес Хонатан
|Де Ла Крус Николас
|70’
|70’
|Эвертон
|Ришарлисон
|90+2’
|Лукас Пакета
|Луис Дуглас
|90+2’
|Бруно
|Эвертон Рибейро
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|5
|Удары по воротам
|6
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|0
|Удары в створ
|4
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|16
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|2
|Cэйвы
|0
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|4
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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