Экс-сотрудник «Арсенала» заявил, что его уволили после поддержки Палестины

Бывший экипировщик лондонского «Арсенала» Марк Бонник рассказал о том, что он был уволен из клуба за то, что выступал в поддержку Палестины.

Я был в «Арсенале» с сезона 2001-2002 в качестве временного сотрудника и в итоге был штатным специалистом по экипировке до 2024 года, так что я провёл в «Арсенале» 22 года.

Я общался в Twitter, X, как хотите, называйте это. Делал это годами, наверное, с 2014-го, когда впервые открыл свой аккаунт в Twitter. Очевидно, меня иногда называли антисемитом, и я клянусь, что никогда им не был.

Пришёл парень, обвинил меня в том, что я неонацист, потом узнал, где я работаю, рассказал всем, что я работаю в «Арсенале», и тут на меня набросились.

Это был кибербуллинг. Он рассказал мне, что собирается сделать. Он собирался пойти в ФА (Футбольная ассоциация Англии — прим.ред.), полицию, клуб и сказать им, что я антисемит, что он и сделал.

Он попал во все газеты и довольно нагло хвастался, что сделал меня знаменитым.

Расследование показало, что никакого антисемитизма не было. Они обнаружили, что я совершил грубый проступок.

Я беспокоюсь о том, что обо мне подумают люди. Они думают, что я какой-то расист или антисемит? Мне пришлось пойти на стройку, и как рабочему мне повезло, что мой друг дал мне работу, но я немного староват, чтобы работать. Я не смогу продолжать это. Я мог бы работать до 70 лет в «Арсенале» в качестве человека, отвечающего за экипировку, что я и планировал. Теперь я, очевидно, борюсь с работой в качестве рабочего. Что касается футбола, я не хожу на столько игр, как раньше. Я немного разлюбил это из-за того, что произошло.

Я не жалею, что высказался о Палестине. Я никогда не жалел об этом. И я бы, знаете ли, ушёл с [X], чтобы, по сути, думаю, защитить «Арсенал», защитить их от вещей, но это не сработало. Парень попал в газету. Я боролся, чтобы понять, как Израилю всё ещё разрешено участвовать в международных спортивных состязаниях.