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Семшов высказался о поведении Станковича

вчера, 23:52

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича:

«Спартак» в Самаре играл резервным составом, и это логично, не вижу тут проблем. На неделе был матч Кубка, отдано много сил, пауза между играми небольшая, плюс перелет, — нет никаких вопросов к Станковичу. В отличие от матча с «Ростовом», где был целый концерт и было удаление, причем абсолютно заслуженное. Надо больше уважения к стране, где ты работаешь, проявлять. Нельзя вести себя, как тренер трактористов из колхоза — к чему эти крики постоянные на арбитров? Ты большой игрок в прошлом, а сейчас работаешь в самой популярной команде страны. Точно только судьи во всем виноваты?

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:34, ред.
Игорёшка - пи**абол. Ему видать невдомёк, что в публичном доме нельзя быть нравственным.
Семшова бы самого в это РПЛовское ярмо запрячь, а потом посмотреть какой из него Ынтеллигент выйдет, - там и про трактористов и про колхоз вспомнит...со свинокомплексом.

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альсато
альсато
сегодня в 09:46
Как говорила моя мама (когда я был в общеобразовательной школе)..четверку-ты всегда можешь исправить на пять, а вот поведение-никогда!....Все это..от воспитания!
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 07:52
Не заметил. Так ведут себя многие тренеры РПЛ. Посмотри на тренерские КК и ЖК.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:23
А вы заметили, что так ведут себя все главные тренеры Спартака, особенно в последние лет так ...надцать?!!!
Как будто в них демон вселяется и они начинают кричать, скакать и творить всякую бесовщину.
Но как только переезжают в Европу, становятся тихонями или перестают тренировать.
Так, что поведение тренеров Спартака надо глубже изучать, возможно они просто жертвы ситуации.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:37
Как к чему? Неужели не понятно? Он своё имя перед наивным и доверчивым руководством обеляет, типа судьи виноваты, вы же сами всё видели. А видели они только то что Станкович эмоционально реагировал на что то. Но компетентность руководства из Лукойла такова что им этого может быть достаточно чтобы поверить в легенду о плохом судействе, они же футбола вообще не понимают. Так что это всё делается чтобы с себя ответственность сбросить, чем Станкович и занимается весь сезон, когда есть Медина то Медина виноват, когда нет то судьи.
ABir
ABir
сегодня в 01:41
Поведения Станковича становится неадекватным от бессилия , что либо изменить в не удачно складывающихся матчах.
протон
протон
сегодня в 01:23
Лучше сразу пинка дать, как Семшов в свое время
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:12
Всё верно сказал.
Только, вот, по поводу, что он - "большой игрок в прошлом", это, пожалуй, погорячился.
Хороший, по европейским меркам, игрок - да.
Но никак не "большой".
У югославов (сербов) были игроки и намного лучше.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:04
Со стороны всегда легче видеть, а особенно критиковать .
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:03
Психует постоянно, ему бы успокоительных подсыпать перед игрой))
Гость
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