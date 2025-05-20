Семшов высказался о поведении Станковича

1747774344

вчера, 23:52

Бывший полузащитник сборной России высказался о работе главного тренера «Спартака» :

«Спартак» в Самаре играл резервным составом, и это логично, не вижу тут проблем. На неделе был матч Кубка, отдано много сил, пауза между играми небольшая, плюс перелет, — нет никаких вопросов к Станковичу. В отличие от матча с «Ростовом», где был целый концерт и было удаление, причем абсолютно заслуженное. Надо больше уважения к стране, где ты работаешь, проявлять. Нельзя вести себя, как тренер трактористов из колхоза — к чему эти крики постоянные на арбитров? Ты большой игрок в прошлом, а сейчас работаешь в самой популярной команде страны. Точно только судьи во всем виноваты?