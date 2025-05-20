Семшов высказался о поведении Станковича

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича:
«Спартак» в Самаре играл резервным составом, и это логично, не вижу тут проблем. На неделе был матч Кубка, отдано много сил, пауза между играми небольшая, плюс перелет, — нет никаких вопросов к Станковичу. В отличие от матча с «Ростовом», где был целый концерт и было удаление, причем абсолютно заслуженное. Надо больше уважения к стране, где ты работаешь, проявлять. Нельзя вести себя, как тренер трактористов из колхоза — к чему эти крики постоянные на арбитров? Ты большой игрок в прошлом, а сейчас работаешь в самой популярной команде страны. Точно только судьи во всем виноваты?
Семшова бы самого в это РПЛовское ярмо запрячь, а потом посмотреть какой из него Ынтеллигент выйдет, - там и про трактористов и про колхоз вспомнит...со свинокомплексом.
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Семшова бы самого в это РПЛовское ярмо запрячь, а потом посмотреть какой из него Ынтеллигент выйдет, - там и про трактористов и про колхоз вспомнит...со свинокомплексом.
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Как будто в них демон вселяется и они начинают кричать, скакать и творить всякую бесовщину.
Но как только переезжают в Европу, становятся тихонями или перестают тренировать.
Так, что поведение тренеров Спартака надо глубже изучать, возможно они просто жертвы ситуации.
Как будто в них демон вселяется и они начинают кричать, скакать и творить всякую бесовщину.
Но как только переезжают в Европу, становятся тихонями или перестают тренировать.
Так, что поведение тренеров Спартака надо глубже изучать, возможно они просто жертвы ситуации.
Только, вот, по поводу, что он - "большой игрок в прошлом", это, пожалуй, погорячился.
Хороший, по европейским меркам, игрок - да.
Но никак не "большой".
У югославов (сербов) были игроки и намного лучше.
Только, вот, по поводу, что он - "большой игрок в прошлом", это, пожалуй, погорячился.
Хороший, по европейским меркам, игрок - да.
Но никак не "большой".
У югославов (сербов) были игроки и намного лучше.