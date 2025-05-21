В честь Де Брюйне у академии «Манчестер Сити» появились дорога и мозаика

«Манчестер Сити» торжественно увековечил вклад капитана Кевина Де Брюйне, который покинет клуб по завершении текущего сезона.
Председатель правления Халдун Аль-Мубарак открыл мозаику с изображением бельгийского полузащитника.
Кроме того, в честь Де Брюйне была названа дорога, ведущая к академии клуба — как символ связи игрока с молодыми поколениями футболистов. Церемония прошла при участии сотрудников и представителей клуба.
Бельгиец провёл в «Сити» девять сезонов, став одним из ключевых игроков в истории клуба. Его вклад отмечен не только титулами, но и глубоким уважением болельщиков и команды.