В честь Де Брюйне у академии «Манчестер Сити» появились дорога и мозаика

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сегодня, 00:27

«Манчестер Сити» торжественно увековечил вклад капитана , который покинет клуб по завершении текущего сезона.

Председатель правления Халдун Аль-Мубарак открыл мозаику с изображением бельгийского полузащитника.

Кроме того, в честь Де Брюйне была названа дорога, ведущая к академии клуба — как символ связи игрока с молодыми поколениями футболистов. Церемония прошла при участии сотрудников и представителей клуба.

Бельгиец провёл в «Сити» девять сезонов, став одним из ключевых игроков в истории клуба. Его вклад отмечен не только титулами, но и глубоким уважением болельщиков и команды.