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В честь Де Брюйне у академии «Манчестер Сити» появились дорога и мозаика

сегодня, 00:27

«Манчестер Сити» торжественно увековечил вклад капитана Кевина Де Брюйне, который покинет клуб по завершении текущего сезона.

Председатель правления Халдун Аль-Мубарак открыл мозаику с изображением бельгийского полузащитника.

В честь Де Брюйне у академии «Манчестер Сити» появились дорога и мозаика

Кроме того, в честь Де Брюйне была названа дорога, ведущая к академии клуба — как символ связи игрока с молодыми поколениями футболистов. Церемония прошла при участии сотрудников и представителей клуба.

Бельгиец провёл в «Сити» девять сезонов, став одним из ключевых игроков в истории клуба. Его вклад отмечен не только титулами, но и глубоким уважением болельщиков и команды.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 05:17
Кевин стал синонимом с МС .... кажется уже что играл там всю жизнь...
протон
протон
сегодня в 01:10, ред.
Можно на одной из станций манчестерского метролинка установить, чтобы красивее было. вот это я понимаю искусство.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:47
"Рыжай дорога"
Гость
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