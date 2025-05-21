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Де Брюйне подвел итоги карьеры в «Манчестер Сити» после матча с «Борнмутом»

сегодня, 00:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне подвел итоги карьеры в клубе после матча в АПЛ против «Борнмута»:

Это немного странно. Провести здесь 10 лет было невероятно. Это было прекрасное время, невероятное давление. Я хочу приносить людям радость, играть в атакующий креативный футбол – на поле я именно такой, и я хочу получать удовольствие. Думаю, эти 10 лет нам было очень весело. Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. Было приятно так усердно работать и делать для этого клуба что-то, что сделало его намного лучше, чем он был раньше. Я очень горд!

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:16
Отличный, креативный игрок, но как то не дотягивает до легенды.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:24
Оставил свой след в истории футбола Англии...
qjn9ppvmekt7
qjn9ppvmekt7
сегодня в 07:15
Рыжий очень сильно помог шарлатановскому клубу
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:11
Может я придираюсь, но ни слова благодарности от Де Брюйне ни клубу, ни партнёрам по команде, ни тренеру. Одно только "я", - "...я хочу играть...", "...я хочу получать удовольствие...", "...я такой...", "...я горд...". Зато много слов о том, как именно Кевин сделал этот клуб лучше, как будто он один это сделал, без пртнеров по команде и без тренера. Кажетмя звёздная болезнь просто сожрала бельгийца.

Вот, к примеру, слова Крооса после ухода:
"Спасибо всем моим поклонникам по всему миру за вашу безоговорочную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за веру в меня. Спасибо всем моим товарищам по команде за то, что заставили меня чувствовать себя востребованным в любое время."

Разница просто более чем заметна. Один благодарит всех, - партнёров по команде, тренеров, клубы за которые выступал, болельщиков. А другой ни слова благодарности никому, зато куча самомнения, пафоса и обид.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:02
Он и Лукаку из того поколения бельгийцев самые стабильные игроки.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:12
Кевина в МС будет не хватать.... делал с командой победы.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:09
Удивительный игрок 🔥
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