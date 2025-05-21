Де Брюйне подвел итоги карьеры в «Манчестер Сити» после матча с «Борнмутом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне подвел итоги карьеры в клубе после матча в АПЛ против «Борнмута»:
Это немного странно. Провести здесь 10 лет было невероятно. Это было прекрасное время, невероятное давление. Я хочу приносить людям радость, играть в атакующий креативный футбол – на поле я именно такой, и я хочу получать удовольствие. Думаю, эти 10 лет нам было очень весело. Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. Было приятно так усердно работать и делать для этого клуба что-то, что сделало его намного лучше, чем он был раньше. Я очень горд!
Вот, к примеру, слова Крооса после ухода:
"Спасибо всем моим поклонникам по всему миру за вашу безоговорочную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за веру в меня. Спасибо всем моим товарищам по команде за то, что заставили меня чувствовать себя востребованным в любое время."
Разница просто более чем заметна. Один благодарит всех, - партнёров по команде, тренеров, клубы за которые выступал, болельщиков. А другой ни слова благодарности никому, зато куча самомнения, пафоса и обид.
Вот, к примеру, слова Крооса после ухода:
"Спасибо всем моим поклонникам по всему миру за вашу безоговорочную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за веру в меня. Спасибо всем моим товарищам по команде за то, что заставили меня чувствовать себя востребованным в любое время."
Разница просто более чем заметна. Один благодарит всех, - партнёров по команде, тренеров, клубы за которые выступал, болельщиков. А другой ни слова благодарности никому, зато куча самомнения, пафоса и обид.