Де Брюйне подвел итоги карьеры в «Манчестер Сити» после матча с «Борнмутом»

Полузащитник «Манчестер Сити» подвел итоги карьеры в клубе после матча в АПЛ против «Борнмута»:

Это немного странно. Провести здесь 10 лет было невероятно. Это было прекрасное время, невероятное давление. Я хочу приносить людям радость, играть в атакующий креативный футбол – на поле я именно такой, и я хочу получать удовольствие. Думаю, эти 10 лет нам было очень весело. Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. Было приятно так усердно работать и делать для этого клуба что-то, что сделало его намного лучше, чем он был раньше. Я очень горд!