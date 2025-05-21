«Ман Сити» обыграл «Борнмут» в прощальном матче Де Брюйне на «Этихаде»

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сегодня, 00:06

В 37-м туре английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» на своём поле одержал победу над «Борнмутом» — 3:1.

Уже на 14-й минуте счёт открыл , а перед перерывом удвоил преимущество хозяев. На 89-й минуте довёл счёт до 3:0. Гости смогли ответить лишь на 90+7-й минуте — гол забил .

Матч стал особенным: он стал последним домашним для в составе «Сити». 33-летний бельгиец покинет клуб по завершении сезона.