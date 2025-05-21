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«Ман Сити» обыграл «Борнмут» в прощальном матче Де Брюйне на «Этихаде»

сегодня, 00:06
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

В 37-м туре английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» на своём поле одержал победу над «Борнмутом» — 3:1.

Уже на 14-й минуте счёт открыл Омар Мармуш, а перед перерывом Бернарду Силва удвоил преимущество хозяев. На 89-й минуте Нико Гонсалес довёл счёт до 3:0. Гости смогли ответить лишь на 90+7-й минуте — гол забил Дэниел Джеббисон.

Матч стал особенным: он стал последним домашним для Кевина Де Брюйне в составе «Сити». 33-летний бельгиец покинет клуб по завершении сезона.

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Все комментарии
rcjvy35g9xnn
rcjvy35g9xnn
сегодня в 07:56
Прощальный матч удался на славу
6xrm4rs7d4w3
6xrm4rs7d4w3
сегодня в 07:45
До бронзы теперь рукой подать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:34
Какая же свадьба без драки?
Какие проводы без красных карточек...)
А в целом - всё хорошо прекрасная маркиза!)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:31, ред.
Все когда то заканчивается! Вот и карьера КДБ в МС подошла к концу!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:22
Де Брюйне будем помнить
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:25
Все таки решил покинуть Манчестер Сити !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:07
Насыщенный событиями матч вышел)
Шикарный гол Мармуша.
Проводы Кдб на Этихаде.
Возвращение Родри.
2 красных.
Чудовищный промах Кдб метров с трёх..
......
МС с победой!!))
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