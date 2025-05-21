«Ман Сити» обыграл «Борнмут» в прощальном матче Де Брюйне на «Этихаде»

В 37-м туре английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» на своём поле одержал победу над «Борнмутом» — 3:1.
Уже на 14-й минуте счёт открыл Омар Мармуш, а перед перерывом Бернарду Силва удвоил преимущество хозяев. На 89-й минуте Нико Гонсалес довёл счёт до 3:0. Гости смогли ответить лишь на 90+7-й минуте — гол забил Дэниел Джеббисон.
Матч стал особенным: он стал последним домашним для Кевина Де Брюйне в составе «Сити». 33-летний бельгиец покинет клуб по завершении сезона.
Какие проводы без красных карточек...)
А в целом - всё хорошо прекрасная маркиза!)
Какие проводы без красных карточек...)
А в целом - всё хорошо прекрасная маркиза!)
Шикарный гол Мармуша.
Проводы Кдб на Этихаде.
Возвращение Родри.
2 красных.
Чудовищный промах Кдб метров с трёх..
......
МС с победой!!))
Шикарный гол Мармуша.
Проводы Кдб на Этихаде.
Возвращение Родри.
2 красных.
Чудовищный промах Кдб метров с трёх..
......
МС с победой!!))