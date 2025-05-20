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Мостовой не делал установок перед матчем к юбилею победы ЦСКА в Кубке УЕФА

вчера, 22:59

Экс-полузащитник московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сообщил источнику, что не делал никаких установок перед гала-матчем к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Мостовой был главным тренером команды, составленной из соперников клубов, с которыми москвичи играли в сезоне 2004/05.

В таких матчах не надо давать установки. Все профессионалы, все провели такие карьеры... Что тут давать? Мы же здесь собрались, чтобы праздновать победу «армейцев» в Кубке УЕФА. Здесь главное – участие. Ребята все молодцы, что приехали. Я думаю, что все остались довольны. А мы просто сидели и всё. Так что, вот так.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:38
Браво Саня!))))...Ильяс Хандаев (гл.тренер Сборной России по ХсМ) будучи тренером СКА Нефтяник Хабаровск на вопрос какая у вас была установка на матч?...Ребята!...какая на хре...н установка на игру, когда в Хабаровске собраны лучшие игроки мирового уровня, моя задача- не мешать им играть, вот поэтому хожу и поправляю бортики))))
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:24
Дрогба туфли протирал, Макелеле за водой бегал)))))) Зато Мост на ставках хорош. отгадывает почти на все 100__
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:00
Понимает, что Дрогба не стал бы его слушать)))
youtomee
youtomee
вчера в 23:29, ред.
"А мы просто сидели и всё. Так что, вот так."
Тренер от Бога!
Futurista
Futurista
вчера в 23:06
Саша, за кого сидел?...
Мостовой: За главного тренера...
Гость
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