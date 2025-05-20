Мостовой не делал установок перед матчем к юбилею победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Экс-полузащитник московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сообщил источнику, что не делал никаких установок перед гала-матчем к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.
Мостовой был главным тренером команды, составленной из соперников клубов, с которыми москвичи играли в сезоне 2004/05.
В таких матчах не надо давать установки. Все профессионалы, все провели такие карьеры... Что тут давать? Мы же здесь собрались, чтобы праздновать победу «армейцев» в Кубке УЕФА. Здесь главное – участие. Ребята все молодцы, что приехали. Я думаю, что все остались довольны. А мы просто сидели и всё. Так что, вот так.
Тренер от Бога!
Тренер от Бога!
Мостовой: За главного тренера...
Мостовой: За главного тренера...