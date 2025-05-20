Мостовой не делал установок перед матчем к юбилею победы ЦСКА в Кубке УЕФА

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вчера, 22:59

Экс-полузащитник московского «Спартака», «Сельты» и сборной России сообщил источнику, что не делал никаких установок перед гала-матчем к 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА .

Мостовой был главным тренером команды, составленной из соперников клубов, с которыми москвичи играли в сезоне 2004/05.