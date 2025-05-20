Марцел Личка может возглавить «Пари НН».
Клуб рассматривает его в качестве альтернативы Виктору Ганчаренко на следующий сезон.
Кроме того, 47-летний специалист ведет переговоры с клубами из Израиля и Кипра.
На этой неделе в Дубае, где Марцел отдыхает вместе с женой, запланирован ряд встреч.
Команда звёзд с неба не хватает, хочет быть крепким середняком и лидерам портить нервы.
Особенно дома.
В Оренбурге у него ЭТО хорошо получалось...
Команда звёзд с неба не хватает, хочет быть крепким середняком и лидерам портить нервы.
Особенно дома.
В Оренбурге у него ЭТО хорошо получалось...
Личка, по моему мнению, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НЕ готов возглавить команду - будущего чемпиона.
Да и кто-то из лидеров команды (предполагаю, что Тюкавин) не доволен его назначением.
Личка, по моему мнению, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НЕ готов возглавить команду - будущего чемпиона.
Да и кто-то из лидеров команды (предполагаю, что Тюкавин) не доволен его назначением.