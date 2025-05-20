Личка может возглавить «Пари НН»

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вчера, 22:59

может возглавить «Пари НН».

Клуб рассматривает его в качестве альтернативы на следующий сезон.

Кроме того, 47-летний специалист ведет переговоры с клубами из Израиля и Кипра.

На этой неделе в Дубае, где Марцел отдыхает вместе с женой, запланирован ряд встреч.