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Личка может возглавить «Пари НН»

вчера, 22:59

Марцел Личка может возглавить «Пари НН».

Клуб рассматривает его в качестве альтернативы Виктору Ганчаренко на следующий сезон.

Кроме того, 47-летний специалист ведет переговоры с клубами из Израиля и Кипра.

На этой неделе в Дубае, где Марцел отдыхает вместе с женой, запланирован ряд встреч.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
сегодня в 12:54, ред.
У меня тоже стаж боления за московское Динамо 60 лет. Во многом с вами согласен, но хочу добавить, что не только Бальбуэна безразлично, как будет называться команда, но и ВТБ- прежде всего. Клуб им не нужен- это бесполезная трата денег, которые банкиры привыкли считать. Никто из них за Динамо не болеет и никто из них футболом не интересуется...
На счёт Бородюка... Не могу сказать, что он был батькой, он, просто был старше остальных, на фоне молодых- Колыванова и Добровольского. Но прежде всего- нужен грамотный тренер.
альсато
альсато
сегодня в 09:29
В нашем футбольном мире и не только-возможно ВСЕ!))))
Николай 1
Николай 1
сегодня в 07:48
Будучи болельщиком Динамо с 60-летним стажем понимаю, что в этой жизни уже не увижу нашего чемпионства. Не буду "кусать локти" по Личке, но, зная Гафиных и К, думаю, что на замену ГТ возьмут "не глядя" условного Черчесо-Гончаренко.
Потеряем здоровую авантюрность в атаке, которая и давала нам, болельщикам, в эти два сезона надежду.
Думаю (личное мнение), что купи клуб (читай ВТБ) перед началом сезона пару-тройку толковых защитников, сегодня мы бы уже досрочно праздновали чемпионство.
Ну и ещё. Мне кажется, что "минусануло" качество игры несерьёзное отношение к тренировкам (Ролан высказался в раздевалке об этом, похоже давно накипело у него) и выбор капитанов (робкий Фомин и "устающий" Бальбуэна, которому пофиг как будет называться его команда, Динамо или Пахтакор. Не хватало на поле "батьки" типа Бородюка (если кто помнит)
Наверное получилось сумбурно и на чувствах, но уж как есть.
Итог: печаль на сердце и в бокале Лимончелло.
peqd3aw45kmu
peqd3aw45kmu
сегодня в 05:06
Ганчаренко точно нужно менять.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 02:31
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:24, ред.
"Но вопрос в другом- перейдет ли он в Динамо?"

Получку ему в Динамо по телефону озвучат, так он с вечера ещё с раскладушкой к офису Динамо придёт.
Караулить будет: вдруг кто из кандидатов раньше президента клуба выловит, а он будет вторым.
Тады всё - прощевай баблишко...
А ему ещё старшую внебрачную дочь учить...
Да и младшая подрастает, а жёнка уже ворчать начинает от безденежья... ))
Ладно.
Закругляемся на сегодня.
Спокойной ночи. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 02:15
Откровенно говоря, я плохо помню работу Карпина в Спартаке. Помню, как мы проиграли вам 0:4, а потом выиграли 5:1))) Но если серьезно, то я почему то верю, что в Динамо, у него может получиться, по причинам, которые я озвучил. Но вопрос в другом- перейдет ли он в Динамо? Во всяком случае, из тех спартачей, что работали в Динамо- никто результат не дал, и никто не прижился... А как будет с Карпиным сложно сказать заранее, но вот, чуйка у меня такая, что может у него получиться. Зря, Володя, ты его недооцениваешь. А я вижу в его работе много позитивного. Более того, я не сомневаюсь, что силовой футбола Ростова, Валера может поменять на комбинационный в Динамо. Да, как футболист, Карпин не был лириком, каким был Мостовой. Но как тренер Динамо- он может измениться. Ладно, чего гадать, поглядим, что день грядущий нам готовит...
Дружище, буду прощаться, время позднее, у нас уже второй час. Доброй тебе ночи. Удачи твоему Спартаку- Величайшему советскому Клубу, и до завтра, или- уже до сегодня!!!)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:01, ред.
Витя, я же не о том, что, дескать, у него какое-то проклятье в Спартаке.
НЕТ!
Ещё со времён Спартака за ним наблюдаю, как за тренером.
По моему мнению, он не может тренировать под постоянным "прессом", который будет на него давить и в Динамо, как давил в Спартаке.
Прессом и болельщиков и, извини за тавтологию, прессы и руководства клуба...
Да и игрочишки в столичных клубах, особенно лидеры, не такие по характеру, как в провинции.
Вот Ростов или какой-другой середнячок, который НЕ ставит для себя сверхвысоких целей, но руководство которого всегда будет с одобрением кивать головой, когда на стадионе будет полным полно зрителей, а также если кого-то из состава (желательно не одного, а двух-трёх-четырёх) удастся очень выгодно продать.
Вот ЭТО его!
Там он, полагаю, может всю свою ХВилософию и характер проявить в полной мере.
Перефразируя НОВУЮ РУССКУЮ ПОГОВОРКУ - "Тот же Личка, только в профиль".
))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:29
)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:29, ред.
Володя, у Великого Бескова, фактически, ничего не получилось в родном Динамо. Кроме двух кубков страны, он ничего не выиграл, более того, два своих главных турнира в Динамо проиграл- в Ташкенте и Барселоне. Зато, Спартаку, поставил игру на 20 лет вперед, и заменившему его Романцеву, фактически, уже нечего было делать. Это первый случай. И второй пример- с игроками. Два ярчайших диспетчера советского футбола А.Максименков и Ю.Гаврилов не ужились в Динамо у А.А.Севидова. Каждый тянул одеяло на себя, в итоге, Юрка перешел в Спартак, где раскрылся в полной мере!!! Больше того, то, что не получилось у Севидова в Динамо, образцово получилось у Бескова в сборной Москвы, на Спартакиаде народов СССР-79, где в финале, против Гpузии, Бесков выставил тандем Максименков-Гаврилов, и они сыграли ОБРАЗЦОВО!!!!!!! Можно вспомнить Гвардиолу, у которого, практически, ничего не получилось в Баварии, где его жестко критиковали и он не выиграл- ни одной ЛЧ, но отлично получилось в МС. И таких примеров, Володя, я могу привести тебе немало...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:19
Да ладно, Витя... )
Помнишь-то и знаешь НЕСОИЗМЕРИМО больше, чем ИНОГДА забывается. )
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:16, ред.
"у Валеры, организация игры поставлена на уровне- надо признать."

Я помню его "организацию игры" в Спартаке.
Маркуса Рохо, ПРИРОЖДЁННОГО КРАЙНЕГО защитника, поставил из-за его роста и своей "ХВилософии" ("в Спартаке крайние защитники только с русским паспортом") - в центр обороны!
И чего добился, спрашивается?
И в центре стала "дыра", и на краю - "прореха".
Тем не менее, с маниакальным упорством всё ставил и ставил Рохо в центр, игнорируя очевидный факт профнепригодности Маркуса в центре.
И ЧТО?
Рохо играть в центре научил?
Хрена лысого!
Рохо ушёл в Спортинг, где на СВОЕЙ позиции БЛИСТАТЕЛЬНО провёл два сезона, после чего его купил МЮ.
Манчестер Юнайтед, а не какой-нибудь Ференцварош!!!
И в МЮ он провёл практически 8 сезонов.
ВОСЕМЬ СЕЗОНОВ В МЮ: представляешь, какой у него УРОВЕНЬ???
Звёзд, конечно, с неба ТАМ не хватал, но был НУЖНЫМ игроком.
Вот тебе и кудрявый во всей красе...
Такого ИГРОЧИЛУ Спартак упустил из-за ХВантазий кудрявого!
Не сомневаюсь, более того, почти уверен, что подобная "гениальная идея" его посетит и в Динамо.
Но, вот, то, что в Динамо при нём будут коллективные "посиделки - спайки" в ресторанах - практически не сомневаюсь.
И - ДА!
Ещё интервью будут, разбираемые на цитаты. ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Нет, Володя, на трон я его не садил, более того, не считаю его- ни гением, ни топом. А вот системным тренером считаю, а это другой раз- больше, чем топ. В Динамо, как раз может получиться, тем более, если ему прикупят нескольких ростовчан. Зная их манеру игры и будучи неплохим организатором, у него может получиться неплохой ансамбль. Плюс ко всему- два таких сильных и креативных игрока как Карра и Бит, могут составить сильный тандем. И вот, у Карпина, уже не будет такого игрового крена как у чеха, у Валеры, организация игры поставлена на уровне- надо признать.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:39
"Чем он лучше, тех же Станковича или Абаскаля? Ничем, абсолютно."

Так-то да, но при нём ИГРА Динамо была всяко лучше, чем при рыжем и весной при лысебородом.
Смотреть, по крайней мере, можно было хоть с каким-то интересом.


"у рыжего, хоть какая-то идея была, пусть тухлая, но идея"

Вот, помяни чёрта...
Читал, что он хочет в Россию вернуться???
"Передавать свой опыт..." ))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:34
"Для сравнения, можно взять футбол Карпина, в котором присутствует игровая дисциплина, равновесие в линиях, и просто грамотное построение- с подстраховкой и подборами."

ОЙ, МАМА ЛЁЛЯ!
Ну, ты прямо таки кудрявого на трон посадил! ))
Пусть бы в Ростове свой "класс" и показывал.
Чё ему ТАМ не сиделось?
Уже знал, что клуб продают, потому и слинял?
Вот, не верю, что у него в Динамо (если назначат) получится стать с командой чемпионом страны: психологически неустойчив и это его очень часто безосновательное "я всегда прав", которое прямо таки красной нитью проходит через все интервью, полагаю, не дадут ему "золотого" шанса.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:33
Нет, Дружище, не успокаивай- нет мне прощения. Такие исторические вещи, я знать обязан. И никакие отговорки, типа- возраста или плохой памяти здесь не канают. А помнишь, я тебе рассказывал, как я тупо, много лет считал, что Яшин, после Чили ушел из футбола на пару лет? Ну вот- еще один прокол. Стыдно, такое не знать, стыдно.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
"после того, как я спутал Юрку Гаврилова с Самохиным"

Да ладно, Витя! ))
Повтора-то перед глазами не было, когда готовил ответ, плюс ещё сколько времени-то прошло.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
А я тебе говорил, что его амбиции- это дешёвка, расчитанная, исключительно на простого обывателя. С самого начала было ясно, что его футбол не подкреплен идеей и академическими знаниями, поэтому я и называю его шабашником. Чем он лучше, тех же Станковича или Абаскаля? Ничем, абсолютно. Скажу больше, у рыжего, хоть какая-то идея была, пусть тухлая, но идея, а у этого, вообще- пустой стеклянный взгляд...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:19
Приветствую, Володя!!!
Да брось, я ничем не лучше тебя и многих других, пишущих на Соккере.))) Спасибо конечно, Дружище, но после того, как я спутал Юрку Гаврилова с Самохиным- мне веры нет- это позор...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:19
)) Привет, Витя!
Я сам, честно говоря, ждал ТРИУМФАЛЬНОГО взлёта Лички в Динамо.
Сам посуди: образно говоря, "из *овна и палок" сделал Оренбург - команду из очень-очень заштатного города, которую ДОМА многие, даже лидеры (окромя Зенита)) ) побаивались.
Полагал, что Марцел - очень амбициозный человек, "со стержнем" и желанием быть вместе с командой "наверху".
Но что-то пошло не так...
МАССква - своя специфика взаимоотношений...
Да и деньги другие...
derrik2000
derrik2000 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:14
Обычно я разбираюсь в футболе.
Как ПРОСТОЙ болельщик.
Мне да-а-алеко до Виктора Capral.
Capral
Capral
сегодня в 00:13, ред.
Обычный деревенский тренер, типичный шабашник, ничем не лучше шварца, с примитивной идеей- бежать в атаку без оглядки на собственные тылы... Но, как говорил Наполеон: "Недопустимо бросать в бой кавалерию без поддержки пехоты"!!! Но пивному чеху, в силу его примитивизма, исторические истины неведомы. Многим, неискушенным болельщикам, такой футбол нравится, а тем, кто разбирается в футболе, такой подход неприемлем, этот футбол- однодневка, это футбол для Оренбурга или для Нижнего. Тренер, у которого нет гармоничного игрового баланса- обречён на поражение, и не случайно, будучи в прошлом году в двух шагах от чемпионства, чех, его примитивно пр....л. Для сравнения, можно взять футбол Карпина, в котором присутствует игровая дисциплина, равновесие в линиях, и просто грамотное построение- с подстраховкой и подборами. Всего этого, и близко нет у чеха. Пусть попробует себя на Кипре, на Мальте, возможно, там, его оценят больше. В советское время, ему не доверили бы даже колеса менять на клубном автобусе...
протон
протон ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Вы очень хорошо разбираетесь в футболе, без сарказма, это очень хорошо
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:55
Кому, локти покусает?
derrik2000
derrik2000 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:44
Оренбург брал мощью и напором.
И - ДА: Оренбург ИГРАЛ в футбол!
По крайней мере, дома.
И НЕ против Зенита. ))
Сейчас Марцел уже почти "старожил" ) РПЛ и может лучше оценить уровень чемпионата и КАК готовить футболистов к играм с тем или иным соперником.
Для команд-середнячков, по крайней мере, думаю, что подойдёт.
tgazx4c3v39q
tgazx4c3v39q
вчера в 23:30
Жаль не дали в Динамо доработать!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:25
Бывает яблоко от яблони далеко откатывается...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:23
ОЙ, МАМОЧКИ!
Чё Аршавин-то о своём сыне написал:

"Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, чем обусловлено, что его 12-летний сын Арсений занимается в системе «Спартака».

— На последний матч Дзюбу вывел его сын, который занимается в академии «Динамо». Ваш сын играет в «Спартаке». Как так выходит?
— Так складывается жизнь, ничего страшного. А я подумал, ты спросишь, когда я всех своих детей выведу на поле — состав будет стоять, и я один (смеётся).

— Переход вашего сына в «Зенит» — закрытый вопрос?
— Да. Он спартаковец до мозга костей."

)))
протон
протон ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:22
Звучит интересно. Правда есть опасения, что с тем составом, который есть у команды, футбол Лички может стать выстрелом в голову из-за плохой обороны.
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:20
Так писали же о размере зарплаты лидера атаки Саши Кокорина в "Арисе".
Оттеда и "пляшу".)
Да и футбол у них какой-то...м-м-м-м... игрушечный.
Как раз для отдыхающих.
Гость
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