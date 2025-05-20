Биологический возраст Роналду оценили менее чем в 29 лет

Биологический возраст нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду составляет 28 лет и 9 месяцев. Такие данные показал новый фитнес-трекер Whoop MG.
Реальный возраст португальца — 40 лет.
Биологический возраст нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду составляет 28 лет и 9 месяцев. Такие данные показал новый фитнес-трекер Whoop MG.
Реальный возраст португальца — 40 лет.
С режимом Роналду и уровнем и интенсивностью его тренировок он получил от этого устройства такой результат)...
С режимом Роналду и уровнем и интенсивностью его тренировок он получил от этого устройства такой результат)...