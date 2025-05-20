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Биологический возраст Роналду оценили менее чем в 29 лет

вчера, 21:59

Биологический возраст нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду составляет 28 лет и 9 месяцев. Такие данные показал новый фитнес-трекер Whoop MG.

Реальный возраст португальца — 40 лет.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:27
Че за чертовщина!))))..Вот Сульшер-действительно был "Убийцей с лицом младенца"!....про себя-скромно промолчу)))))
sanck92skxdp
sanck92skxdp
сегодня в 05:05
Похоже он ещё лет 10 будет играть.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:05
Ну фтЁ! Теперича до 50 лет гонять будет)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:52
Любопытное устройство. Далеко шагнуло человечество, а вот простатит лечить- не научилось.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:49
Когда есть данные, догадаться не сложно...)))
Зато теперь, ты знаешь, кто у меня на аватарке.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:06
Дурят мужиков, дурят!!!)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:05
Точно! Оно! Видел!
("Мужик под пальмой сидел...")))
Одна подруга всё сняла, а это говорит нельзя, я запомнил по W, вот зараза, сказала это противозачаточное)))
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Механизм "танцев с бубнами" мне неизвестен...видимо секрет фирмы)...
Главное, пытаясь обмануть устройство, не обмануть себя...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:50
А если, до этой диковинки мну дурака валял, а поцепив её стал утром приседать и руками махать..., обдурить можно её?
А табачный дым воспринимает? А мат? (не на шахматной доске)
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:49
Думаю в России функции сейчас не доступны...там типа устройство + приложение в смартфоне + подписка...250$ в год примерно)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:47
"Умная камера" называется.
Вот что выдала по твоей АВЕ: ФИО, Советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР международного класса.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:41
Спасибо)...на вид это устройство похоже на современные наручные часы, но для получения результата носить его нужно не снимая в течении хотя бы месяца...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:40
Запиши меня с Капралом на эту диковинку!))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:36
Ну значит, я попался... Всё таки, заглотил я наживку.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:34
Мудро и Гениально, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Впрочем, как и всегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:33
Минуточку, минуточку!

Без обид, это мой любимый прием - расставить сети и поймать...) Я же не сказал, что ТЫ НА АВЕ, а молвил : "... боифейсом тянешь на 35...))
Futurista
Futurista
вчера в 22:30
Это и не удивительно, если знать что такое "возраст Whoop" в этой штуковине).... По сути, приложение в течение 21 дня считывает ваши биометрические данные, ваши привычки в отношении физических упражнений, сна и т. д. и определяет приблизительный возраст, который лучше всего соответствует вашему образу жизни. Затем оно в течение 90 дней получает более точную картину вашего здоровья и предоставляет более обоснованные результаты. Например, вы можете быть очень активным и здоровым 50-летним человеком, и вам будет присвоен возраст Whoop 40. И наоборот, вы можете быть неактивным и нездоровым 35-летним человеком, а вам дадут 45 лет...
С режимом Роналду и уровнем и интенсивностью его тренировок он получил от этого устройства такой результат)...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:20
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Олег, я поржал, как никогда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Нет, Олег, на 35 не я тяну, а Александр Иванович Максименков, мой любимый игрок, из Священного Динамо-70х!!!!!!!!!!!!!!!!! Светлая Ему Память!!!!!!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:20
Верю. Его партнёры даже боятся подходить к мячу при пробитии португальцем штрафных, чтобы не получить от него подзатыльников.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:17
Или тех кто за биологическим ВАРом))
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:17
Значит надо менять компьютер...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:16
Виктор!
Вот мну смотрит, ты биологически фейсом тянешь фюнфунддрайциг!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:14
А если за отведенные Вами 10 лет, компьютер посчитает, а он посчитает, что Роналду "биологически" постарел только на пару лет, что тогда?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:08
Значит ещё лет десять смело может играть...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:06
Месси сейчас будет младенцем))
Новый виток противостояния...
Жду когда начнут мериться "капитанами"!)))
Capral
Capral
вчера в 22:02
Красавец!!!!!!!
Господь знает- кому Здоровье Даровать!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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