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Борьба «Краснодара» и «Зенита», вылет «Сент-Этьена». Итоги тура топ-5 и РПЛ

сегодня, 01:45

В РПЛ лидирует «Краснодар» (64 очка). На втором месте находится «Зенит» (63 балла), далее следуют ЦСКА и московское «Динамо» (по 56 пунктов). В зоне стыковых матчей располагаются «Пари НН» (27 очков) и «Ахмат» (25 баллов). Замыкают таблицу «Оренбург» и «Факел» (19 и 17 пунктов соответственно).

Борьба «Краснодара» и «Зенита», вылет «Сент-Этьена». Итоги тура топ-5 и РПЛ

В АПЛ ставший чемпионом «Ливерпуль» имеет в активе 83 очка. Следом идёт «Арсенал» (71 балл), на третьем месте находится «Манчестер Сити» (68 пунктов). Первую четвёрку замыкает «Ньюкасл» (66 очков). В зоне вылета — «Лестер Сити», «Ипсвич» и «Саутгемптон» (25, 22 и 12 баллов соответственно).

Борьба «Краснодара» и «Зенита», вылет «Сент-Этьена». Итоги тура топ-5 и РПЛ

В Ла Лиге на счету победителя чемпионата Испании «Барселоны» 85 очков. «Реал» — второй (81 балл), «Атлетико» идёт третьим (73 пункта). Также в топ-4 располагается «Атлетик» (70 очков). Таблицу замыкают «Леганес», «Лас-Пальмас» и «Вальядолид» (37, 32 и 16 баллов соответственно).

Борьба «Краснодара» и «Зенита», вылет «Сент-Этьена». Итоги тура топ-5 и РПЛ

В Серии А таблицу возглавляет «Наполи» (79 очков), в погоне за ним — «Интер» (78 баллов). На третьей строчке находится «Аталанта» (74 пункта), на четвёртой — «Ювентус» (67 очков). В зоне вылета находятся «Эмполи», «Венеция» и «Монца» (31, 29 и 18 пунктов соответственно).

В Бундеслиге завершился сезон. Выиграла турнир «Бавария», набрав в итоге 82 очка. Вторым стал «Байер» (69 баллов), третьим — «Айнтрахт» (60 пунктов). На четвёртой позиции оказалась дортмундская «Боруссия» (57 очков). 16-е место занял «Хайденхайм», набравший 29 баллов. Клуб сыграет в стыковых матчах за право выступить в элитном дивизионе в следующем сезоне с «Эльфсбергом», занявшим третью позицию в Бундеслиге 2. Покинули высшую лигу «Хольштайн» и «Бохум» (по 25 пунктов).

Борьба «Краснодара» и «Зенита», вылет «Сент-Этьена». Итоги тура топ-5 и РПЛ

Также сезон завершился во французской Лиге 1. Выигравший чемпионат ПСЖ набрал 84 очка. Второе место занял «Марсель» (65 баллов), третье — «Монако» (61 пункт). Замкнула топ-4 «Ницца» (60 очков). В переходных играх «Реймс» (16-е место, 33 балла) сыграет с «Мецем». В Лигу 2 вылетели «Сент-Этьен» (30 очков) и «Монпелье» (16 баллов).

Борьба «Краснодара» и «Зенита», вылет «Сент-Этьена». Итоги тура топ-5 и РПЛ

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Все комментарии
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:21
    lotsman
    lotsman ответ Red blu (раскрыть)
    сегодня в 14:15, ред.
    Возможно. Я выразил своё мнение. Мне же неведомо, что решит руководство Армейцев. По поводу матча уже есть анонс.
    Ростов - ЦСКА: онлайн-трансляция 01 июня 2025 18:00
    Red blu
    Red blu ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 13:57, ред.
    ЦСКА незачем беречь силы в последнем туре против НН, так как Суперфинал на кубок пройдет через 7 дней после 30 тура РПЛ. И задачу попасть в первую тройку никто не отменял. Да и выездной матч на кубок скорее будет у Ростова. ЦСКА из Москвы выезжать не придется. Игра пройдет в Лужниках.
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:18
    Не надо так плохо думать о людях. Пари НН, я думаю, будет до последнего пытаться вырваться из зоны стыковых, тем самым обеспечив себе место в РПЛ. В стыковых ещё неизвестно как пойдёт, можно и ФНЛ вылететь. А Махачкала может и не выиграть. Динамо не станет проигрывать НА ЗЛО Зениту. Я понимаю, что у Вас неприязнь к Динамо, но не такие они, чтобы ради "не дать выиграть Зениту" не станут бороться за бронзу. Не такой, этот клуб. В общем игры покажут. Тур очень интересный и я всё таки успею попасть на Газпром Арену.
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 12:30, ред.
    Кто платит тот и музыку закажет. Если вырозится по другому
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 11:09
    Не надо так усложнять. Новгород прекрасно понимает, что Ахмат не выиграет в Ленинграде, а значит выше Нижнего не будет. В свою очередь, Махачкала выиграет у Ростова и не позволит себя обойти Нижнему. Вопрос только один- как сыграет Краснодар? Я думаю, что ростовщики сделают всё, чтобы Зенит не стал чемпионом...И никто не будет вспоминать прошлый год, когда Краснодар лишил чеха чемпионства...
    альсато
    альсато
    сегодня в 09:56
    Я уже говорил, что в Англии, Франции, Германии, Испании и других первенствах европы-НЕТ конкуренции!...а вот у наааас))))...как говорится..ФАКТ-на ЛИЦО!))))
    lotsman
    lotsman ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 09:06
    Очень интересная ситуация образовалась к последнему туру. Динамо будет стараться получить бронзу и приложит все усилия чтобы переиграть Краснодар. Пари НН нужны очки чтобы оторваться от стыковых матчей и они дадут бой ЦСКА, у которого на носу финальный матч за кубок, на выезде, с Ростовом, и они могут приберечь основные силы чтобы завоевать трофей, поскольку в чемпионате, кроме бронзы, им уже ничего не светит. А так они могут взять два трофея, кубок и побороться за суперкубок. В общем тур будет очень жарким.
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 08:29
    Сделайте Зене подарок на столетие клуба!
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 08:28
    В том году Писяков "подвёл". А сейчас Быки ни от кого не зависят - выигрывайте и вы чемпионы!
    hspppmvwau5b
    hspppmvwau5b
    сегодня в 07:58
    Ну теперь быки не должны упустить первое место, сколько можно
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:23
    Приятно удивил Марсель.... ПСЖ это деньги вот и первое место.
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:50
    Ситуация перед последним туром с определением чемпиона в России очень похожа на Италию, но их таблицу почему-то не показали.
    s474ff8cj5nh
    s474ff8cj5nh
    сегодня в 05:12
      adekvat
      adekvat
      сегодня в 04:38
      В этом году Краснадар своего не упустит и это будет справедливо.
      протон
      протон
      сегодня в 01:50
      Краснодар под конец умеет приподнести сюрприз. Такая свойственность может лишить клуб чемпионства если в ничью хотя бы сыграть. Зенит точно не промахнётся. Он возьмет три очка.
      Гость
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