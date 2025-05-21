Борьба «Краснодара» и «Зенита», вылет «Сент-Этьена». Итоги тура топ-5 и РПЛ

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сегодня, 01:45

В РПЛ лидирует «Краснодар» (64 очка). На втором месте находится «Зенит» (63 балла), далее следуют ЦСКА и московское «Динамо» (по 56 пунктов). В зоне стыковых матчей располагаются «Пари НН» (27 очков) и «Ахмат» (25 баллов). Замыкают таблицу «Оренбург» и «Факел» (19 и 17 пунктов соответственно).

В АПЛ ставший чемпионом «Ливерпуль» имеет в активе 83 очка. Следом идёт «Арсенал» (71 балл), на третьем месте находится «Манчестер Сити» (68 пунктов). Первую четвёрку замыкает «Ньюкасл» (66 очков). В зоне вылета — «Лестер Сити», «Ипсвич» и «Саутгемптон» (25, 22 и 12 баллов соответственно).

В Ла Лиге на счету победителя чемпионата Испании «Барселоны» 85 очков. «Реал» — второй (81 балл), «Атлетико» идёт третьим (73 пункта). Также в топ-4 располагается «Атлетик» (70 очков). Таблицу замыкают «Леганес», «Лас-Пальмас» и «Вальядолид» (37, 32 и 16 баллов соответственно).

В Серии А таблицу возглавляет «Наполи» (79 очков), в погоне за ним — «Интер» (78 баллов). На третьей строчке находится «Аталанта» (74 пункта), на четвёртой — «Ювентус» (67 очков). В зоне вылета находятся «Эмполи», «Венеция» и «Монца» (31, 29 и 18 пунктов соответственно).

В Бундеслиге завершился сезон. Выиграла турнир «Бавария», набрав в итоге 82 очка. Вторым стал «Байер» (69 баллов), третьим — «Айнтрахт» (60 пунктов). На четвёртой позиции оказалась дортмундская «Боруссия» (57 очков). 16-е место занял «Хайденхайм», набравший 29 баллов. Клуб сыграет в стыковых матчах за право выступить в элитном дивизионе в следующем сезоне с «Эльфсбергом», занявшим третью позицию в Бундеслиге 2. Покинули высшую лигу «Хольштайн» и «Бохум» (по 25 пунктов).