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Железнодорожная компания пошутила над участниками стыков в Германии

вчера, 23:56
ХайденхаймЛоготип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)-:-Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)ЭльверсбергЗавтра в 21:30 Не начался

«Хоффенхайм» и «Эльфсберг» проведут стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне в Бундеслиге.

Любопытный факт: в Хайденхайме проживает около 50 000 человек, а население Шпизен-Эльверсберге — чуть менее 13 тысяч.

На тему небольшого населения городов-участников предстоящих игр пошутил железнодорожный оператор Deutsche Bahn, опубликовавший снимок одиночного пассажирского вагона с надписью: «Наш специальный поезд для матчей на выбывание между „Хайденхаймом“ и „Эльфсбергом“». В подписи к публикации также было написано: «Небольшая шутка».

«Хайденхайм» отреагировал на это, оставив комментарий следующего содержания:

Небольшая шутка: мы рекомендуем всем болельщикам «Хайденхайма» путешествовать на автобусе или машине, в конце концов, вы наверняка захотите быть там вовремя к началу матча!

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Перевод с sport.sky.de
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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:09
Население у них маленькое, но стадионы всегда забивают до отказа и во второй лиге тоже))
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