Железнодорожная компания пошутила над участниками стыков в Германии

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вчера, 23:56

«Хоффенхайм» и «Эльфсберг» проведут стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне в Бундеслиге.

Любопытный факт: в Хайденхайме проживает около 50 000 человек, а население Шпизен-Эльверсберге — чуть менее 13 тысяч.

На тему небольшого населения городов-участников предстоящих игр пошутил железнодорожный оператор Deutsche Bahn, опубликовавший снимок одиночного пассажирского вагона с надписью: «Наш специальный поезд для матчей на выбывание между „Хайденхаймом“ и „Эльфсбергом“». В подписи к публикации также было написано: «Небольшая шутка».

«Хайденхайм» отреагировал на это, оставив комментарий следующего содержания: