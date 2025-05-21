Работа по лицензированию «Крыльев», «Химок» и «Черноморца» ещё не завершена

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос источника о ситуации с лицензированием «Крыльев Советов», «Черноморца» и «Химок».
16 мая на заседании комиссии РФС по лицензированию был утверждён перечень документов, необходимых для завершения прохождения процедуры лицензирования самарского клуба. Ранее в «Химках» заявляли «Матч ТВ», что подмосковный клуб нацелен сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге и пройти лицензирование на следующий сезон. Председатель наблюдательного совета новороссийской команды Сергей Шишкарев заявил, что ведёт переговоры с руководством Краснодарского края, РФС и РПЛ по вопросу домашнего стадиона в случае выхода в высшую лигу.
Лицензирование идёт, комиссия ещё не закончила свою работу. Комиссия оценивает все критерии, изложенные в правилах. Но мне кажется, многие сильно заранее поспешили делать выводы. Такое ощущение, что некоторое количество заинтересованных сторон начало раздувать в том числе через СМИ некоторые вопросы, раскачивать ситуацию. На самом деле лицензирование — процесс достаточно формальный. Если клуб будет соответствовать требованиям и предоставит соответствующие гарантии, которые будут признаны удовлетворительными в том числе с учётом ретроспективы, то у комиссии вопросов не будет. Если вопросы возникнут, они будут озвучены. Такие клубы могут или не получить лицензию, или получить её с какими‑то ограничениями.