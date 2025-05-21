Работа по лицензированию «Крыльев», «Химок» и «Черноморца» ещё не завершена

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сегодня, 00:10

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) ответил на вопрос источника о ситуации с лицензированием «Крыльев Советов», «Черноморца» и «Химок».

16 мая на заседании комиссии РФС по лицензированию был утверждён перечень документов, необходимых для завершения прохождения процедуры лицензирования самарского клуба. Ранее в «Химках» заявляли «Матч ТВ», что подмосковный клуб нацелен сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге и пройти лицензирование на следующий сезон. Председатель наблюдательного совета новороссийской команды Сергей Шишкарев заявил, что ведёт переговоры с руководством Краснодарского края, РФС и РПЛ по вопросу домашнего стадиона в случае выхода в высшую лигу.