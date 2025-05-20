Джуд Беллингем перенесёт операцию на плече после клубного чемпионата мира

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вчера, 23:26

Полузащитник мадридского «Реала» перенесёт операцию на левом плече после клубного чемпионата мира 2025 года.

Медики клуба и независимые специалисты пришли к выводу, что хирургическое вмешательство необходимо для полного восстановления.

Ожидается, что восстановление займёт около 12 недель, и 21-летний англичанин пропустит старт сезона Ла Лиги 2025/2026.

Проблемы с плечом у Беллингема начались в ноябре 2023 года после матча с «Райо Вальекано», в котором он получил вывих.

Тогда он доиграл встречу, но позже пропустил несколько игр и с тех пор регулярно использует специальную защиту. Решение об операции было принято с учётом риска рецидивов.