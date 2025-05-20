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Джуд Беллингем перенесёт операцию на плече после клубного чемпионата мира

вчера, 23:26

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перенесёт операцию на левом плече после клубного чемпионата мира 2025 года.

Медики клуба и независимые специалисты пришли к выводу, что хирургическое вмешательство необходимо для полного восстановления.

Ожидается, что восстановление займёт около 12 недель, и 21-летний англичанин пропустит старт сезона Ла Лиги 2025/2026.

Проблемы с плечом у Беллингема начались в ноябре 2023 года после матча с «Райо Вальекано», в котором он получил вывих.

Тогда он доиграл встречу, но позже пропустил несколько игр и с тех пор регулярно использует специальную защиту. Решение об операции было принято с учётом риска рецидивов.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:01, ред.
Если бы на эту операцию Джуда положили сейчас, то как раз к началу следующего сезона он полностью восстановился бы и был в строю. Но Пересу премиальные КЧМ намного важнее. Как бы такой подход дона Флорентино не вылез боком команде. Получается, что Беллингем пропустит около двух первых месяцев чемпионата, и это в период формирования команды, наработки новых тактик и схем. То есть Перес, отдав предпочтение какому-то полутоварищескому турниру, ставит под угрозу сезон в Ла Лиге, жертвуя основообразующим, фундаментальным игроком. Это еще повезло, что Рюдигеру длительную дисквалификацию влепили, и благодаря этому Перес отпустил его на лечение, а так бы и его тянул бы на свой КЧМ, и к началу сезона Реал был бы еще и без одного ЦЗ.

Подобные решения руководства клуба в последнее время также являются одной из причин провалов и неудач команды. И, видимо упрямого Переса, это ничему не учит.
drug01
drug01
вчера в 23:33
Чем раньше проведут операцию тем лучше для самого игрока?
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