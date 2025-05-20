Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перенесёт операцию на левом плече после клубного чемпионата мира 2025 года.
Медики клуба и независимые специалисты пришли к выводу, что хирургическое вмешательство необходимо для полного восстановления.
Ожидается, что восстановление займёт около 12 недель, и 21-летний англичанин пропустит старт сезона Ла Лиги 2025/2026.
Проблемы с плечом у Беллингема начались в ноябре 2023 года после матча с «Райо Вальекано», в котором он получил вывих.
Тогда он доиграл встречу, но позже пропустил несколько игр и с тех пор регулярно использует специальную защиту. Решение об операции было принято с учётом риска рецидивов.
Подобные решения руководства клуба в последнее время также являются одной из причин провалов и неудач команды. И, видимо упрямого Переса, это ничему не учит.
Подобные решения руководства клуба в последнее время также являются одной из причин провалов и неудач команды. И, видимо упрямого Переса, это ничему не учит.